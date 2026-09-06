/यात्री ने 30 हजार फीट ऊपर किया हंगामा, साथ के लोगों ने डक्ट टेप से सीट पर बांधा! करानी पड़ी फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग

आसमान में हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ रही फ्लाइट में आमतौर पर यात्री अपनी सीट पर आराम करते हैं. कोई फिल्म देखता है तो कोई सो रहा होता है. लेकिन इस फ्लाइट में सब कुछ अचानक बदल गया. अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट डलास-फोर्ट वर्थ से नेवार्क जा रही थी.
उड़ान के करीब दो घंटे बाद एक यात्री का व्यवहार अचानक आक्रामक हो गया. चश्मदीदों के मुताबिक, कुछ ही पलों में शांत माहौल चीख-पुकार और अफरा-तफरी में बदल गया. यात्री जोर-जोर से चिल्लाने लगा और क्रू मेंबर्स के साथ बदतमीजी करने लगा.
CBS न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, मामला तब और गंभीर हो गया, जब बेकाबू यात्री ने अपने बगल में बैठे एक शख्स पर हमला कर दिया. रिटायर्ड लॉ एनफोर्समेंट अधिकारी जुआन मेजिया ने बताया कि उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो आरोपी यात्री दूसरे शख्स की गर्दन पकड़कर उसके साथ मारपीट कर रहा था. मेजिया और एक अन्य यात्री रिचर्ड ओलेनिक ने तुरंत मदद करने का फैसला किया. दोनों ने क्रू मेंबर्स के साथ मिलकर हमलावर यात्री को काबू करने की कोशिश की. उस समय तक प्लेन के अंदर मौजूद लोगों को समझ आ गया था कि अगर उसे तुरंत नहीं रोका गया तो स्थिति और बिगड़ सकती है.
यात्री को काबू करने के लिए फ्लाइट अटेंडेंट ने जिप टाई और फ्लेक्सिबल हैंडकफ उपलब्ध कराए. यात्रियों ने इनकी मदद से उसके हाथों को सुरक्षित किया. लेकिन सिर्फ इतना करना काफी नहीं था. आरोपी लगातार बेकाबू हो रहा था. इसके बाद उसे फर्स्ट क्लास की एक सीट से सुरक्षित करने के लिए डक्ट टेप का इस्तेमाल किया गया. उसे सीट से इस तरह बांधा गया कि वह दोबारा किसी यात्री या क्रू मेंबर को नुकसान न पहुंचा सके. फ्लाइट में मौजूद लोगों के लिए यह नजारा बेहद चौंकाने वाला था. जिस प्लेन में कुछ देर पहले लोग सामान्य तरीके से सफर कर रहे थे, वहां अब एक यात्री को सीट से बांधकर रखा गया था.
An American Airlines passenger was duct-taped to his seat and zip-tied after a mid-air meltdown forced a flight from Dallas to Newark to divert to Baltimore.
The man allegedly hurled racist and anti-gay slurs, struck his seatmate, smashed his computer and pushed another… pic.twitter.com/Wwr3NOTXcP
— AfrikTimes (@afriktimesint) September 5, 2026
CBS न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, घटना के गवाह जुआन मेजिया ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हालात एकदम से बदले. उनके मुताबिक, सब कुछ सामान्य था और अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने लाइट स्विच कर दी हो. इसके बाद फ्लाइट में चीखने और हंगामे की आवाजें आने लगीं. रिचर्ड ओलेनिक ने भी घटना को बेहद डरावना बताया. उन्होंने कहा कि जब उन्होंने पीछे देखा तो आरोपी यात्री अपने बगल में बैठे व्यक्ति को पकड़कर उस पर हमला कर रहा था. ऐसे हालात में यात्रियों ने आगे आकर मदद की.
हंगामे के बाद फ्लाइट को अपने तय रास्ते से हटकर बाल्टीमोर में उतारना पड़ा. हालांकि विमान की लैंडिंग सुरक्षित रही और बाद में फ्लाइट ने नेवार्क तक का सफर पूरा किया. प्लेन के नेवार्क पहुंचने के बाद कानून लागू करने वाली एजेंसियों और मेडिकल टीम के कर्मचारी तुरंत प्लेन में पहुंचे. आरोपी यात्री को हिरासत में ले लिया गया. उसकी पहचान फिलहाल सार्वजनिक नहीं की गई है.
घटना के बाद अमेरिकन एयरलाइंस ने बयान जारी कर अपने क्रू मेंबर्स की तेजी से कार्रवाई की तारीफ की. एयरलाइन ने साफ कहा कि यात्रियों और कर्मचारियों की सुरक्षा उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है और किसी भी तरह की हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. एयरलाइन ने इस दौरान यात्रियों के सहयोग के लिए भी धन्यवाद दिया. ऐसे मामलों में फ्लाइट क्रू के लिए कुछ ही मिनटों में फैसला लेना पड़ता है, क्योंकि हजारों फीट ऊपर किसी यात्री के हिंसक होने पर स्थिति तेजी से गंभीर हो सकती है.
प्लेन में हुई इस घटना की जांच अब FBI कर रही है. एजेंसी के अधिकारी यात्रियों और फ्लाइट क्रू से पूछताछ कर रहे हैं, जिससे यह पता लगाया जा सके कि आखिर यात्री अचानक इतना आक्रामक क्यों हुआ और पूरी घटना किस तरह शुरू हुई. FBI ने बताया कि मामले के तथ्यों की जांच के बाद मैरीलैंड के यूएस अटॉर्नी ऑफिस से सलाह की जाएगी. इसके बाद तय होगा कि आरोपी यात्री पर संघीय स्तर पर कोई केस दर्ज किया जाएगा या नहीं.
हवाई जहाज में किसी यात्री का अचानक हिंसक हो जाना सिर्फ उस व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि प्लेन में बैठे हर शख्स के लिए खतरा बन सकता है. जमीन से हजारों फीट ऊपर मौजूद फ्लाइट में पुलिस या सुरक्षा टीम तुरंत नहीं पहुंच सकती. ऐसे में क्रू मेंबर्स को पहले यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होती है और जरूरत पड़ने पर विमान की दिशा बदलकर सुरक्षित जगह लैंडिंग करानी पड़ सकती है. इस घटना में भी यात्रियों और क्रू ने मिलकर पहले स्थिति को संभाला और फिर विमान को सुरक्षित तरीके से उतारा.
इस घटना की सबसे ज्यादा चर्चा उस तस्वीर और वीडियो को लेकर हो रही है, जिसमें यात्री को फर्स्ट क्लास की सीट से बांधे जाने की बात सामने आई. आम तौर पर विमान में ऐसा नजारा बेहद असामान्य है. हालांकि, यहां डक्ट टेप का इस्तेमाल किसी मजाक या वीडियो बनाने के लिए नहीं, बल्कि कथित तौर पर एक हिंसक यात्री को काबू में रखने के लिए किया गया था. घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आसमान में सफर के दौरान अगर कोई यात्री अचानक हिंसक हो जाए तो बाकी यात्रियों की सुरक्षा के लिए क्या-क्या कदम उठाने पड़ सकते हैं.
डलास-फोर्ट वर्थ से नेवार्क जा रही फ्लाइट के यात्रियों ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि उनका सामान्य सफर इस तरह के हंगामे में बदल जाएगा. एक यात्री के अचानक हिंसक होने के बाद दूसरे यात्रियों को खुद आगे आना पड़ा और क्रू को भी स्थिति संभालने के लिए तुरंत कदम उठाने पड़े. फिलहाल आरोपी हिरासत में है और FBI मामले की जांच कर रही है. जांच के बाद ही साफ होगा कि उसके खिलाफ कौन से आरोप लगाए जाएंगे. लेकिन इस घटना ने यह जरूर दिखा दिया कि हवा में उड़ रहे प्लेन में एक यात्री का बेकाबू व्यवहार कितनी तेजी से सैकड़ों लोगों की सुरक्षा के लिए चुनौती बन सकता है.