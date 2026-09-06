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यात्री ने 30 हजार फीट ऊपर किया हंगामा, साथ के लोगों ने डक्ट टेप से सीट पर बांधा! करानी पड़ी फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग

अमेरिकन एयरलाइंस की एक फ्लाइट में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब उड़ान के करीब दो घंटे बाद एक यात्री अचानक बेकाबू हो गया. उसने चिल्लाने के साथ अपने बगल में बैठे यात्री पर हमला कर दिया. हालात बिगड़ते देख कुछ यात्रियों और क्रू मेंबर्स ने उसे काबू किया और फर्स्ट क्लास की सीट से बांध दिया. घटना के बाद फ्लाइट को बाल्टीमोर में उतारना पड़ा.

Written BySantosh Mishra
Published: Sep 06, 2026, 09:26 AM IST|Updated: Sep 06, 2026, 09:29 AM IST
यात्री ने 30 हजार फीट ऊपर किया हंगामा, साथ के लोगों ने डक्ट टेप से सीट पर बांधा! करानी पड़ी फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग
Image Credit: अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट में यात्री ने किया हंगामा! Image credit: X/@afriktimesint

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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