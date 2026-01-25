ना रस्सी ना जाल... ताइवान की सबसे ऊंची इमारत पर चढ़ा शख्स, 91 मिनट में किया हैरतअंगेज कारनामा

American Climber Alex Honnold: रविवार को अमेरिकी पर्वतारोही एलेक्स होनोल्ड ने वो अद्भुत कारनामा कर दिखाया है. जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नही था. जब होनोल्ड ताइवान की सबसे ऊंची इमारत ताइपे 101 पर चढ़ाई कर रहे थे तो नीचे से ही जनता तालियां बजाकर हौसला बढ़ा रही थी. इस दौरान बिल्डिंग के नीचे हजारों लोग जमा थे जो होनोल्ड का चढ़ते हुए देख रहे है. ये खतरनाक चढ़ाई 91 मिनट की थी जिसमें ताइवान की मशहूर गगनचुंबी इमारत ताइपे 101 पर चढ़ाई की गई. जैसे ही एलेक्स होनोल्ड ताइपे 101 टॉप पर पहुंचे तो उन्होंने कहा, “कमाल है, ताइपे को देखने का यह बहुत खूबसूरत तरीका है.”

2010 तक थी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये चढ़ाई एक दिन पहले यानी शनिवार को होनी थी लेकिन मौसम खराब के चलते टाल दी गई. आपको बता दें कि ताइपे 101 सन् 2004 से 2010 तक दुनिया की सबसे इमारत रही, हालांकि अब यह खिताब दुबई की बुर्ज खलीफा के पास है. ऐसा नहीं है कि ताइपे पर चढ़ने वाले होनोल्ड पहले इंसान हैं, लेकिन बिना किसी सुरक्षा उपकरण के चढ़ने वाले पहले इंसान बन गए हैं. बिना रस्सी के की गई ये चढ़ाई यूं ही नहीं, बल्कि प्रशासन की अनुमति और समर्थन के साथ की गई. इस दौरान होनोल्ड ने कहा कि उन्होंने बिना अनुमति के इस बिल्डिंग पर चढ़ने का सोचा था पर ऐसा किया नहीं.

क्या बोले होलोल्ड?

अमेरिकी रॉक क्लाइंबर एलेक्स होनोल्ड ने कहा, "मैंने तय किया है कि मैं बिना अनुमति ऐसा नहीं करूंगा, ये उन लोगों के सम्मान में तय किया है जिन्होंने मुझे ऐसा करने की अनुमति दी. मैं सबका सम्मान करना चाहता था और मैं बस ये देखना चाहता था कि ये चढ़ाई संभव है या नहीं."

एलेन रॉबर्ट ने भी की थी चढ़ाई लेकिन...

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार फ्रांस के पर्वतारोही एलेन रॉबर्ट (जिनको दुनियाभर में ‘स्पाइडरमैन’ के नाम से जाना जाता है.) ने भी इसी इमारत पर साल 2004 में चढ़ाई की थी. हालांकि उस समय उन्होंने सेफ्टी के लिए रस्सी का इस्तेमाल किया था और इस चढ़ाई को पूरा करने में करीब 4 घंटे का समय लगा था, लेकिन होनोल्ड ने ये चढ़ाई मात्र 91 मिनट में किसी रस्सी का इस्तेमाल किए बिना पूरी की है.

