इंसान के सीने में धड़का 'सूअर' का दिल, मेडिकल हिस्ट्री में डॉक्टरों ने कर दिखाया 'चमत्कार', जानें पूरा मामला

Pig Heart Transplantation Viral News: सोचिए अगर इंसान का दिल खराब हो जाए और नया दिल न मिले तो क्या होगा? लेकिन अमेरिका के डॉक्टरों ने विज्ञान की दुनिया में कमाल कर दिया है. मैरीलैंड शहर में 58 साल का एक व्यक्ति मौत के करीब था. उसे सूअर का दिल ट्रांसप्लांट कर नई जिंदगी दी गई मरीज दान किए गए मानव दिल के लिए योग्य नहीं था, लेकिन डॉक्टरों की कोशिश से वह अब स्वस्थ है. जिस मेडिकल टीम ने यह प्रक्रिया की, वह पिछले साल भी ऐसा ऑपरेशन कर चुकी है. यह मरीज पहले नौसेना में सेवा कर चुका है. डॉक्टरों की मेहनत से उसे नया जीवन मिला और वह अब पूरी तरह से ठीक हो गया है.

जेनो ट्रांसप्लांटेशन से मिल रही नई ज़िंदगी

जानवरों के अंगों को मनुष्यों में लगाने की प्रक्रिया को ‘जेनो ट्रांसप्लांटेशन’ कहा जाता है. अमेरिका में इस समय 1 लाख से ज्यादा लोग अंगों के इंतजार में हैं. ऐसे में डॉक्टर जेनेटिक रूप से बदले गए सूअरों के अंगों का इस्तेमाल कर मरीजों को नया जीवन देने की कोशिश कर रहे हैं. जेनो ट्रांसप्लांट का सबसे बड़ा खतरा यह है कि मरीज का इम्यून सिस्टम नए अंग को नकार सकता है. वैज्ञानिक इस समस्या से निपटने के लिए सूअरों के अंगों में जरूरी बदलाव कर उन्हें सुरक्षित बना रहे हैं, ताकि मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके.

पहले भी हुआ था प्रयास

इससे पहले पिछले साल भी एक मरीज को सुअर का दिल लगाया गया था, लेकिन ऑपरेशन के दो महीने बाद उसकी मृत्यु हो गई थी. इस बार लॉरेंस फॉसेट को नया दिल मिला, क्योंकि वे मानव हृदय के लिए अयोग्य थे. ऑपरेशन से पहले उन्होंने कहा कि “मेरे पास सिर्फ यही विकल्प बचा था, यही मेरी उम्मीद है.” ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों ने बताया कि फॉसेट का नया दिल पूरी तरह से काम कर रहा है और उन्हें किसी मशीन की मदद की ज़रूरत नहीं है. यह इलाज विज्ञान की दुनिया में बड़ी सफलता माना जा रहा है.

सुअरों पर चल रही शोध से बढ़ी उम्मीद

वैज्ञानिकों ने सूअरों को अंग दान के लिए आदर्श माना है. उनके अंगों का आकार, तेजी से बढ़ना और उनकी संरचना मनुष्यों के लिए उपयुक्त है. हाल ही में न्यूयॉर्क के अस्पताल में ब्रेन-डेड मरीज में सुअर की किडनी लगाई गई जो 61 दिनों तक काम करती रही. पहले 1984 में एक नवजात शिशु में बबून का दिल लगाया गया था, लेकिन वह सिर्फ 20 दिन जीवित रहा. अब शोध से उम्मीद जगी है कि भविष्य में सुअरों के अंगों से हजारों मरीजों की जान बचाई जा सकेगी. यह विज्ञान और मानवता के लिए एक बड़ी उपलब्धि बन रही है.