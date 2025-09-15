इंसान के सीने में धड़का 'सूअर' का दिल, मेडिकल हिस्ट्री में डॉक्टरों ने कर दिखाया 'चमत्कार', जानें पूरा मामला
Advertisement
trendingNow12923368
Hindi Newsजरा हटके

इंसान के सीने में धड़का 'सूअर' का दिल, मेडिकल हिस्ट्री में डॉक्टरों ने कर दिखाया 'चमत्कार', जानें पूरा मामला

Viral News: अमेरिका में डॉक्टरों ने 58 साल के मरीज को सूअर का दिल ट्रांसप्लांट कर नई जिंदगी दी. जेनेटिक रूप से बदले सूअर के अंगों से जेनो ट्रांसप्लांट संभव हो रहा है. पहले भी प्रयास हुआ था, लेकिन इस बार मरीज स्वस्थ है. यह विज्ञान की बड़ी सफलता मानी जा रही है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Sep 15, 2025, 05:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इंसान के सीने में धड़का 'सूअर' का दिल, मेडिकल हिस्ट्री में डॉक्टरों ने कर दिखाया 'चमत्कार', जानें पूरा मामला

Pig Heart Transplantation Viral News: सोचिए अगर इंसान का दिल खराब हो जाए और नया दिल न मिले तो क्या होगा? लेकिन अमेरिका के डॉक्टरों ने विज्ञान की दुनिया में कमाल कर दिया है. मैरीलैंड शहर में 58 साल का एक व्यक्ति मौत के करीब था. उसे सूअर का दिल ट्रांसप्लांट कर नई जिंदगी दी गई मरीज दान किए गए मानव दिल के लिए योग्य नहीं था, लेकिन डॉक्टरों की कोशिश से वह अब स्वस्थ है. जिस मेडिकल टीम ने यह प्रक्रिया की, वह पिछले साल भी ऐसा ऑपरेशन कर चुकी है. यह मरीज पहले नौसेना में सेवा कर चुका है. डॉक्टरों की मेहनत से उसे नया जीवन मिला और वह अब पूरी तरह से ठीक हो गया है.

ये भी पढ़ें;  सिर्फ 7000 रुपये में बनिए इस खूबसूरत देश के पर्मानेंट नागरिक, भारतीयों के लिए शानदार मौका, जानें कैसे 

जेनो ट्रांसप्लांटेशन से मिल रही नई ज़िंदगी

Add Zee News as a Preferred Source

जानवरों के अंगों को मनुष्यों में लगाने की प्रक्रिया को ‘जेनो ट्रांसप्लांटेशन’ कहा जाता है. अमेरिका में इस समय 1 लाख से ज्यादा लोग अंगों के इंतजार में हैं. ऐसे में डॉक्टर जेनेटिक रूप से बदले गए सूअरों के अंगों का इस्तेमाल कर मरीजों को नया जीवन देने की कोशिश कर रहे हैं. जेनो ट्रांसप्लांट का सबसे बड़ा खतरा यह है कि मरीज का इम्यून सिस्टम नए अंग को नकार सकता है. वैज्ञानिक इस समस्या से निपटने के लिए सूअरों के अंगों में जरूरी बदलाव कर उन्हें सुरक्षित बना रहे हैं, ताकि मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके.

पहले भी हुआ था प्रयास

इससे पहले पिछले साल भी एक मरीज को सुअर का दिल लगाया गया था, लेकिन ऑपरेशन के दो महीने बाद उसकी मृत्यु हो गई थी. इस बार लॉरेंस फॉसेट को नया दिल मिला, क्योंकि वे मानव हृदय के लिए अयोग्य थे. ऑपरेशन से पहले उन्होंने कहा कि “मेरे पास सिर्फ यही विकल्प बचा था, यही मेरी उम्मीद है.” ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों ने बताया कि फॉसेट का नया दिल पूरी तरह से काम कर रहा है और उन्हें किसी मशीन की मदद की ज़रूरत नहीं है. यह इलाज विज्ञान की दुनिया में बड़ी सफलता माना जा रहा है.

ये भी पढ़ें; मर्द को भी मिलेगा हक! इस देश की अदालत का बड़ा फैसला, पति भी ले सकेंगे पत्नी का सरनेम

सुअरों पर चल रही शोध से बढ़ी उम्मीद

वैज्ञानिकों ने सूअरों को अंग दान के लिए आदर्श माना है. उनके अंगों का आकार, तेजी से बढ़ना और उनकी संरचना मनुष्यों के लिए उपयुक्त है. हाल ही में न्यूयॉर्क के अस्पताल में ब्रेन-डेड मरीज में सुअर की किडनी लगाई गई जो 61 दिनों तक काम करती रही. पहले 1984 में एक नवजात शिशु में बबून का दिल लगाया गया था, लेकिन वह सिर्फ 20 दिन जीवित रहा. अब शोध से उम्मीद जगी है कि भविष्य में सुअरों के अंगों से हजारों मरीजों की जान बचाई जा सकेगी. यह विज्ञान और मानवता के लिए एक बड़ी उपलब्धि बन रही है. 

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

American doctorsPig HeartPig Heart Transplant

Trending news

'SGPC में गैर-सिख को सदस्य बनाया जाए कैसा लगेगा?', SC के फैसले के बाद भड़के ओवैसी
Waqf Amendment Act 2025
'SGPC में गैर-सिख को सदस्य बनाया जाए कैसा लगेगा?', SC के फैसले के बाद भड़के ओवैसी
PAK से मैच हो सकता है लेकिन श्रद्धालु करतारपुर साहिब मत्था टेकने नहीं जा सकते? CM
Bhagwant Mann
PAK से मैच हो सकता है लेकिन श्रद्धालु करतारपुर साहिब मत्था टेकने नहीं जा सकते? CM
स्वीमिंग पूल में तैरने वाले हो जाएं अलर्ट, जान ले रहा है 'दिमाग' खाने वाला ये कीड़ा
Health news in Hindi
स्वीमिंग पूल में तैरने वाले हो जाएं अलर्ट, जान ले रहा है 'दिमाग' खाने वाला ये कीड़ा
गैर-मुस्लिम CEO से कलेक्टर तक... फैसले के बाद वक्फ कानून में क्या-क्या बदल जाएगा?
waqf act
गैर-मुस्लिम CEO से कलेक्टर तक... फैसले के बाद वक्फ कानून में क्या-क्या बदल जाएगा?
PM मोदी को खचाखच भरी रैली में दिखा 'कृष्ण चूड़ा', जिसके बदौलत बदल गई असम की तस्वीर
Sarbananda Sonowal
PM मोदी को खचाखच भरी रैली में दिखा 'कृष्ण चूड़ा', जिसके बदौलत बदल गई असम की तस्वीर
PM मोदी वर्षों बाद भी कार्यकर्ताओं को रखते हैं याद, ट्रेंड कर रहा पुराना किस्सा
PM Modi
PM मोदी वर्षों बाद भी कार्यकर्ताओं को रखते हैं याद, ट्रेंड कर रहा पुराना किस्सा
डेढ़ लाख करोड़ रुपए के लिए दुबई में खेला गया भारत-PAK का मैच, संजय राउत का बड़ा दावा
asia cup 2025 india pakistan match
डेढ़ लाख करोड़ रुपए के लिए दुबई में खेला गया भारत-PAK का मैच, संजय राउत का बड़ा दावा
कश्मीर के किसानों को बड़ा तोहफा, अब श्रीनगर से सीधा दिल्ली जाएगी पार्सल ट्रेन
Kashmir
कश्मीर के किसानों को बड़ा तोहफा, अब श्रीनगर से सीधा दिल्ली जाएगी पार्सल ट्रेन
पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों के दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी, गुरुद्वारे में टेका मत्था
rahul gandhi punjab visit
पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों के दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी, गुरुद्वारे में टेका मत्था
सबसे कम उम्र में मेयर बनकर बनाया था रिकॉर्ड, अब लंदन में हुई सम्मानित तो मचा घमासान
Thiruvananthapuram
सबसे कम उम्र में मेयर बनकर बनाया था रिकॉर्ड, अब लंदन में हुई सम्मानित तो मचा घमासान
;