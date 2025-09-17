इस समुदाय से जुड़ी लड़की को लीडर ने दिया खौफनाक श्राप, फिर कुछ ही महीनों में हुई मौत!

Viral News: अमेरिका की आलिया जॉनसन ब्रिटेन के जंगलों में एक पंथ से जुड़ी और अपना नाम “लेडी सफी” रख लिया. कुछ महीनों बाद सच सामने आया और उसे श्राप मिला कि वह मरते दम तक रोती रहेगी. जनवरी 2023 में हादसे में उसकी मौत हो गई. मामले ने दुनियाभर में सनसनी फैला दी.
Viral News: दुनिया में ऐसे कई तरह के कल्ट यानी पंथ या संप्रदाय होते हैं, जिनके अलग-अलग रीति-रिवाज और नियम होते हैं. लोग उनसे जुड़ जाते हैं और उनके तौर-तरीकों को अपनाने लगते हैं. ऐसा ही एक मामला अमेरिका की एक लड़की के साथ हुआ. वह ब्रिटेन के जंगलों में रहने वाले एक खास समुदाय से जुड़ गई जो दरअसल एक पंथ था. लेकिन उसके लीडर ने उसे श्राप दिया कि वह मरते दम तक रोती रहेगी. हैरानी की बात यह है कि चंद महीनों में ही उसकी मौत हो गई.
पंथ में शामिल होकर बदला नाम, फिर सामने आई सच्चाई
दरअसल, आलिया ओक्लाहोमा की रहने वाली थीं. साल 2022 में वह ब्रिटेन के जंगलों में रहने वाले समुदाय से जुड़ीं. वहां उन्होंने घाना के कोफी ओफेह नामक नेता के साथ जुड़कर अपना नाम “लेडी सफी” रख लिया. ओफेह खुद को “मसीहा” और “किंग अटहेने” कहता था. शुरुआत में आलिया ने पंथ के नियम मान लिए, लेकिन कुछ ही समय में उसे असली चेहरा समझ आया. उन्होंने इसे “झूठी दुनिया” कहा और असली पहचान वापस पाने की कोशिश की. तभी ओफेह ने उन्हें कैमरे पर श्राप देते हुए कहा कि वह “मरते दम तक रोती रहेगी.”
श्राप के बाद चंद महीनों में हो गई मौत
जनवरी 2023 में आलिया की मौत की खबर ने सबको हिला दिया. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पहले एक कार ने उन्हें टक्कर मारी और फिर बस से उनका निधन हो गया. परिवार ने बताया कि वह मानसिक तनाव से जूझ रही थीं. फिर भी किसी ने नहीं सोचा था कि श्राप और हादसा एक साथ जुड़ जाएगा. अब उनकी जगह एक और अमेरिकी युवती “लेडी सफी” बनकर उस समुदाय में शामिल हो गई है, जिसे लेकर परिवार बेहद चिंतित है कि कहीं उसका भी वही हाल न हो.
संप्रदाय पर उठे सवाल, कोर्ट ने दिया हटाने का आदेश
इस रहस्यमयी पंथ के खिलाफ परिवार ने आवाज उठाई. कोर्ट ने भी उन्हें “अनधिकृत कब्जाधारी” बताते हुए जंगल से हटाने का आदेश दिया. इसके बावजूद समुदाय ने कहा कि उन्हें डर नहीं है और वे केवल “दैवीय कानून” मानते हैं. पंथ का नेतृत्व कोफी ओफेह और जीन गाशो कर रहे हैं, जो खुद को अफ्रीकी शाही वंश से बताते हैं. फिलहाल मामले ने दुनियाभर में सनसनी फैला दी है और लोग पूछ रहे हैं कि आत्म-खोज की यात्रा आखिर इतनी खतरनाक क्यों बन गई.