Advertisement
trendingNow13225229
Hindi Newsजरा हटकेग्रेजुएशन की खुशी में मगरमच्छ को कर लिया Kiss! छात्रा ने करवाया खौफनाक फोटोशूट, रोंगटे खड़े कर देंगी ये तस्वीरें

ग्रेजुएशन की खुशी में मगरमच्छ को कर लिया Kiss! छात्रा ने करवाया खौफनाक फोटोशूट, रोंगटे खड़े कर देंगी ये तस्वीरें

American Girl Kissed 14 Foot Alligator: कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई पूरी होने के बाद छात्र-छात्राएं अक्सर यादगार ग्रेजुएशन फोटोशूट करवाते हैं. लेकिन अमेरिका की एक लड़की ने अपने इस खास दिन को यादगार बनाने के लिए जो रास्ता चुना, उसे देखकर अच्छे-अच्छों के पसीने छूट गए. इस लड़की ने 14 फीट लंबे खूंखार मगरमच्छ के बिल्कुल करीब जाकर, उसके खुले जबड़े के पास उसे Kiss करते हुए फोटोशूट करवाया है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: May 22, 2026, 06:54 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Image credit: instagram/@katdaley919
Image credit: instagram/@katdaley919

American Girl Kissed 14 Foot Alligator: कॉलेज की पढ़ाई पूरी होना किसी भी छात्र के लिए जिंदगी का खास पल होता है. इस दिन को यादगार बनाने के लिए लोग दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं, परिवार के साथ सेलिब्रेशन करते हैं या फिर खूबसूरत फोटोशूट करवाते हैं. लेकिन अमेरिका की एक लड़की ने ग्रेजुएशन के बाद ऐसा काम कर दिया, जिसे देखकर सोशल मीडिया यूजर्स हैरान रह गए. उसने अपनी डिग्री मिलने की खुशी में 14 फुट लंबे विशाल मगरमच्छ के साथ फोटोशूट कराया और फिर उसके खुले जबड़े के पास जाकर उसे Kiss भी कर लिया.

अब इस अनोखे और खतरनाक फोटोशूट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. लोग इन तस्वीरों को देखकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ लोग लड़की की हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं, जबकि कई लोग इसे जरूरत से ज्यादा जोखिम भरा कदम बता रहे हैं.

ग्रेजुएशन सेलिब्रेशन बना चर्चा का विषय

बताया जा रहा है कि अमेरिका की मैकनीस स्टेट यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी करने वाली कैट डेली ने अपने ग्रेजुएशन डे को अलग अंदाज में यादगार बनाने का फैसला किया. आम फोटोशूट से हटकर उन्होंने कुछ ऐसा करने की सोची, जो शायद ही किसी ने पहले किया हो. कैट ने नेवी ब्लू रंग का ग्रेजुएशन गाउन पहना और फिर पानी में मौजूद 14 फुट लंबे मगरमच्छ बिग अल के साथ फोटोशूट शुरू किया. तस्वीरों में वह मगरमच्छ के पास खड़ी नजर आती हैं. कुछ तस्वीरों में उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कैप मगरमच्छ की नाक पर भी रखा था. लेकिन सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान उस तस्वीर ने खींचा, जिसमें कैट मगरमच्छ के खुले जबड़े के बेहद करीब पहुंच गईं और उसे Kiss करती दिखाई दीं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें:- 'चांदी वाली चींटी' को देखकर उड़ जाएगी आपकी नींद, 70डिग्री की तपती रेत पर यूं करती...

मगरमच्छ के पास जाकर भी नहीं दिखा डर

इन तस्वीरों को देखकर लोगों के मन में पहला सवाल यही उठा कि आखिर कोई इंसान इतना बड़ा खतरा कैसे उठा सकता है. मगरमच्छ जैसे जानवर के इतने करीब जाना ही लोगों को डराने के लिए काफी है, लेकिन कैट पूरी तरह सहज दिखाई दीं. फोटोशूट के दौरान उनके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि आत्मविश्वास नजर आया. वह बड़े आराम से मगरमच्छ के साथ पोज देती दिखीं. यही वजह है कि लोग अब उनके इस साहस को लेकर चर्चा कर रहे हैं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kat Daley (@katdaley919)

बचपन से जानवरों के बीच बीती जिंदगी

हालांकि, कैट के लिए यह सब शायद उतना असामान्य नहीं था, जितना आम लोगों को लग रहा है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कैट लंबे समय से जंगली जानवरों के बीच रह रही हैं. वह अपने मंगेतर के साथ 'Gator Country' नाम का एक रेस्क्यू पार्क भी चलाती हैं. बताया जाता है कि उनका बचपन मगरमच्छों और दूसरे जंगली जीवों के बीच गुजरा है. इसी वजह से उन्हें इन जानवरों के व्यवहार को समझने का अनुभव है. शायद यही कारण है कि वह मगरमच्छ के इतने करीब जाकर भी घबराईं नहीं.

फोटोग्राफर मगरमच्छ से नहीं, सांप से डर गया

इस फोटोशूट का एक और दिलचस्प पहलू भी सामने आया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फोटो खींचने वाले फोटोग्राफर को मगरमच्छ से ज्यादा डर उस जहरीले सांप से लग रहा था, जिसे कैट ने अपने हाथों में पकड़ रखा था. इसका मतलब एक तरफ 14 फुट लंबा मगरमच्छ मौजूद था और दूसरी तरफ जहरीला सांप. ऐसे माहौल में फोटोशूट करना किसी एडवेंचर फिल्म के सीन से कम नहीं लग रहा था.

सोशल मीडिया पर बंटे लोगों के विचार

कैट की तस्वीरें सामने आते ही इंटरनेट पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई. कुछ यूजर्स ने इसे अब तक का सबसे अलग ग्रेजुएशन फोटोशूट बताया, जबकि कई लोगों ने कहा कि ऐसी चीजें आम लोगों को बिल्कुल नहीं दोहरानी चाहिए. एक्सपर्ट्स भी यही मानते हैं कि जंगली जानवरों के साथ मजाक या लापरवाही कभी भी भारी पड़ सकती है. जानवर कब कैसा व्यवहार कर दें, इसका अंदाजा लगाना आसान नहीं होता. फिलहाल कैट डेली का यह अनोखा फोटोशूट इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है और लोग इसे अब तक के सबसे खतरनाक ग्रेजुएशन सेलिब्रेशन में गिन रहे हैं.

यह भी पढ़ें:- हर महीने 5 लाख की सैलरी! क्यों छोड़ दी 60 लाख की जॉब और चुना ऐसा फील्ड? बोला- अब मैं

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

girl kissed 14 foot alligatorgraduation photoshootgirl kissed alligator

Trending news

बिजनेस के साथ इमोशनल अटैचमेंट ठीक नहीं... एस्सेल ग्रुप के 100 साल होने पर बोले डॉ. स
100 years of Essel Group
बिजनेस के साथ इमोशनल अटैचमेंट ठीक नहीं... एस्सेल ग्रुप के 100 साल होने पर बोले डॉ. स
बंगाल में उपद्रवियों की खैर नहीं, 20 जून तक बनी रहेंगी CAPF की 500 कंपनियां
West Bengal news
बंगाल में उपद्रवियों की खैर नहीं, 20 जून तक बनी रहेंगी CAPF की 500 कंपनियां
'गाय कुर्बानी का हिस्सा नहीं', बकरीद से पहले कलकत्ता हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
West Bengal
'गाय कुर्बानी का हिस्सा नहीं', बकरीद से पहले कलकत्ता हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
दहकता ‘तंदूर’ बनेगा उत्तर भारत, आज झुलसाएगी 46°C की आग; IMD ने बताया कब मिलेगी राहत
weather update
दहकता ‘तंदूर’ बनेगा उत्तर भारत, आज झुलसाएगी 46°C की आग; IMD ने बताया कब मिलेगी राहत
भारत का वो राज्य, जो पूरी दुनिया में उगाता सबसे ज्यादा पपीता, कहलाता ‘पपीता कैपिटल’
India nteresting facts in Hindi
भारत का वो राज्य, जो पूरी दुनिया में उगाता सबसे ज्यादा पपीता, कहलाता ‘पपीता कैपिटल’
क्या नॉर्वे में 140 करोड़ भारतीयों का अपमान ‘कार्टून’ कहकर नजरअंदाज किया जा सकता है?
DNA
क्या नॉर्वे में 140 करोड़ भारतीयों का अपमान ‘कार्टून’ कहकर नजरअंदाज किया जा सकता है?
ब्लड शुगर पहुंच चुका था 550 के पार, 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' ने बचाई बुजुर्ग की जान
Punjab news in hindi
ब्लड शुगर पहुंच चुका था 550 के पार, 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' ने बचाई बुजुर्ग की जान
भारत की वे 2 ‘विद्रोही’ नदियां, जो ‘उल्टी दिशा’ में करती हैं सफर; नहीं मानती नियम
India Interesting Facts in Hindi
भारत की वे 2 ‘विद्रोही’ नदियां, जो ‘उल्टी दिशा’ में करती हैं सफर; नहीं मानती नियम
फाल्टा में 86% वोटिंग, खुद वोट डालने नहीं पहुंचे जहांगीर खान; उम्मीदवारी ली थी वापस
West Bengal
फाल्टा में 86% वोटिंग, खुद वोट डालने नहीं पहुंचे जहांगीर खान; उम्मीदवारी ली थी वापस
इसी 'सफेदी' का तो इंतजार था... अब दिन की तपन होगी कम, सेटेलाइट ने दे दी गुड न्यूज!
'Weather Update'
इसी 'सफेदी' का तो इंतजार था... अब दिन की तपन होगी कम, सेटेलाइट ने दे दी गुड न्यूज!