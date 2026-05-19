पेट्रोल पी जाती है ये लड़की; गंध सूंघने से शुरू हुई थी आदत, जानलेवा लत देख डॉक्टरों के भी उड़े होश

Girl Addicted Of Drinking Petrol Daily: आपने जरूर सुना होगा कि कुछ लोग चाय के बिना नहीं रह पाते, कुछ लोगों को कॉफी की आदत होती है और कुछ को मीठा खाने की. लेकिन सोचिए, अगर कोई कहे कि उसे पेट्रोल पीने की लत है, तो शायद यकीन करना मुश्किल हो जाए. सोशल मीडिया और टीवी शो की दुनिया में एक ऐसी ही कहानी ने लोगों को हैरान कर दिया था, जिसे सुनकर डॉक्टर भी चौंक गए थे. यह कहानी कनाडा की रहने वाली शैनन नाम की एक लड़की की है, जिसने अपनी अजीब आदत से पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था. उसकी कहानी एक मशहूर अमेरिकी टीवी शो माई स्ट्रेंज एडिक्शन में दिखाई गई थी. इस शो पर लोग अपनी बेहद असामान्य आदतों के बारे में बताते हैं.

सूंघने से शुरू हुई थी यह अजीब आदत

बताया गया कि शुरुआत में शैनन को पेट्रोल की गंध अच्छी लगती थी. वह कभी बोतल या कैन खोलकर उसकी खुशबू महसूस करती थी. धीरे-धीरे उसकी यह आदत बढ़ने लगी. पहले वह सिर्फ हाथ पर लगे पेट्रोल को चखती थी, लेकिन समय बीतने के साथ यह शौक एक गंभीर लत में बदल गया. हालत ऐसी हो गई कि वह दिनभर कई बार पेट्रोल पीने लगी. उसकी यह आदत सिर्फ अजीब नहीं थी, बल्कि बेहद खतरनाक भी थी.

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खुद बताया कैसा लगता था स्वाद

शो में शैनन ने बताया कि उसे पेट्रोल का स्वाद अलग महसूस होता था. उसके मुताबिक, इसे पीने के बाद पहले झुनझुनी होती थी और फिर तेज जलन महसूस होती थी. हैरानी की बात यह थी कि दर्द और जलन के बावजूद वह खुद को इससे दूर नहीं रख पाती थी. उसने बताया कि जब वह अकेलापन या तनाव महसूस करती थी, तब पेट्रोल पीने के बाद उसे राहत महसूस होती थी. धीरे-धीरे यह उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया.

सुबह उठते ही पीती थी पेट्रोल

शो में दिखाया गया कि शैनन सुबह उठने के बाद सबसे पहले पेट्रोल की चुस्की लेती थी. दिन में कई बार वह पेट्रोल पीती और रात में सोने से पहले भी ऐसा करती थी. परिवार के लोग उसे रोकने की कोशिश करते थे, लेकिन उसकी लत इतनी बढ़ चुकी थी कि वह छिपकर भी पेट्रोल पी लेती थी. घरवालों की चिंता हर दिन बढ़ती जा रही थी.

डॉक्टरों ने दी थी गंभीर चेतावनी

जब मामला सामने आया तो डॉक्टरों ने साफ कहा कि पेट्रोल पीना इंसानी शरीर के लिए बेहद खतरनाक है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, पेट्रोल में कई जहरीले केमिकल होते हैं. इनमें ऐसे तत्व शामिल होते हैं, जो शरीर के अंदर जाकर गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं. इससे फेफड़े, किडनी, लीवर और दिमाग पर बुरा असर पड़ सकता है. लंबे समय तक ऐसा करने से नर्व से जुड़ी दिक्कतें, सांस की बीमारी और कई गंभीर परेशानियां हो सकती हैं. एक्सपर्ट्स ने यहां तक कहा कि यह आदत जानलेवा भी साबित हो सकती है.

बीमारी से जुड़ा हो सकता है मामला

मानसिक स्वास्थ्य एक्सपर्ट्स के अनुसार, कुछ लोगों में एक दुर्लभ स्थिति देखने को मिलती है, जिसे पिका डिसऑर्डर कहा जाता है. इस स्थिति में व्यक्ति ऐसी चीजों को खाने या पीने की इच्छा महसूस कर सकता है, जो सामान्य भोजन नहीं होतीं. कई बार तनाव, मानसिक दबाव या दूसरी समस्याएं भी इसकी वजह बन सकती हैं. हालांकि, पेट्रोल जैसी चीज पीना बेहद असामान्य और खतरनाक माना जाता है.

सोशल मीडिया पर लोग रह गए दंग

जैसे ही यह कहानी सामने आई, लोगों की हैरानी बढ़ गई. सोशल मीडिया पर कई लोग पूछने लगे कि आखिर कोई इंसान इतनी खतरनाक चीज कैसे पी सकता है. कुछ लोगों ने इसे बेहद डरावना बताया तो कुछ ने कहा कि यह सिर्फ आदत नहीं, बल्कि गंभीर मेडिकल समस्या लगती है. हालांकि, एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसी खबरों को सिर्फ अजीब कहानी समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. कई बार इसके पीछे मानसिक और स्वास्थ्य से जुड़ी गंभीर समस्याएं भी छिपी हो सकती हैं. यह कहानी भले ही लोगों को चौंकाती हो, लेकिन एक बात जरूर सिखाती है कि कोई भी लत जब हद से ज्यादा बढ़ जाए, तो वह इंसान की जिंदगी पर भारी पड़ सकती है.

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