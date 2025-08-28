TV रिपोर्टर का मुंह खुला का खुला रह गया, जब उसने इस कपल की इंगेजमेंट का LIVE Video देखा
TV रिपोर्टर का मुंह खुला का खुला रह गया, जब उसने इस कपल की इंगेजमेंट का LIVE Video देखा

TV Reporter Viral Video: टेलर स्विफ्ट और उनके बॉयफ्रेंड ट्रैविस केल्स की सगाई की खबर ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया. लेकिन इस दौरान सबसे ज्यादा चर्चा में रही एक अमेरिकी रिपोर्टर का ऑन कैमरा रिएक्शन, जब उसने अचानक यह खबर लाइव जाने से ठीक पहले देखी.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Aug 28, 2025, 08:23 AM IST
Taylor Swift Engagement: टेलर स्विफ्ट और उनके बॉयफ्रेंड ट्रैविस केल्स की सगाई की खबर ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया. लेकिन इस दौरान सबसे ज्यादा चर्चा में रही एक अमेरिकी रिपोर्टर का ऑन कैमरा रिएक्शन, जब उसने अचानक यह खबर लाइव जाने से ठीक पहले देखी. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

रिपोर्टर ने कैसे दी सबसे पहले ‘ब्रेकिंग न्यूज’?

सीबीएस की व्हाइट हाउस संवाददाता ओलिविया रिनाल्डी बाहर खड़ी होकर इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थीं, तभी उनकी नजर टेलर स्विफ्ट के पोस्ट पर पड़ी. उन्होंने जैसे ही देखा कि टेलर ने सगाई का ऐलान कर दिया है, उनकी आंखें फटी रह गईं और उन्होंने जोर से कहा, “टेलर स्विफ्ट की सगाई हो गई है. टेलर स्विफ्ट की सगाई हो गई है!” फोन कैमरे की तरफ दिखाते हुए उन्होंने कहा, “ओह माय गॉड, ये तो अभी पोस्ट हुआ है!”

 

 

सगाई की अंगूठी पर क्यों अटकी निगाहें?

ओलिविया ने खुशी से झूमते हुए टेलर की रिंग भी दिखाई और कहा, “ओह, ये तो बहुत बड़ी है! जाइनॉर्मस!” न्यूयॉर्क के मशहूर ज्वैलर किंड्रेड ल्यूबेक ने यह खास रिंग डिजाइन की है, जिसमें ओल्ड माइन ब्रिलिएंट कट डायमंड जड़ा हुआ है. रिनाल्डी ने मजाकिया अंदाज में कहा, “मुझे लग रहा है जैसे मैं पॉल रीवियर हूं, ये मेरी प्रोफेशनल करियर का सबसे बड़ा पल है क्योंकि मैं ऐलान कर रही हूं कि टेलर स्विफ्ट और ट्रैविस केल्स की सगाई हो गई है.”

टेलर और ट्रैविस ने कैसे किया ऐलान?

इस पावर कपल ने इंस्टाग्राम पर रोमांटिक फोटो शेयर करते हुए लिखा, “आपके अंग्रेजी शिक्षक और आपके जिम शिक्षक शादी कर रहे हैं.” कुछ ही घंटों में इस पोस्ट पर 1.7 करोड़ से ज्यादा लाइक्स आ गए और दुनिया भर से फैन्स व सेलेब्रिटीज ने उन्हें बधाइयां दीं.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Taylor Swift (@taylorswift)

 

कब शुरू हुई थी इनकी लव स्टोरी?

टेलर और ट्रैविस की लव स्टोरी जुलाई 2023 से शुरू हुई थी. उस वक्त ट्रैविस ने टेलर को अपने नंबर वाला ब्रेसलेट देने की कोशिश की थी, लेकिन वह कामयाब नहीं हुए. बाद में दोनों की मुलाकातें बढ़ीं और अक्टूबर 2023 में दोनों ने Saturday Night Live शो पर साथ आकर अपने रिश्ते को पब्लिक कर दिया.

ट्रंप ने क्या कहा इस सगाई पर?

इस खबर पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, “मैं उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं. ट्रैविस एक शानदार खिलाड़ी हैं और टेलर बेहतरीन इंसान. दोनों को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं.”

