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'क्या करोगे अमेरिका आकर?' शाम 6 बजे वीरान पड़ी सड़कें देख भारतीय शख्स ने कही बड़ी बात; Video वायरल

अमेरिका में रह रहे भारतीय नितिन मल्होत्रा ने अपने पड़ोस का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें शाम करीब 6 बजे महंगे घरों के बीच सड़कें काफी खाली नजर आ रही हैं. नितिन ने इसे भारत के मोहल्लों से जोड़ते हुए बताया कि यहां घरों की कीमत करोड़ों में होने के बावजूद सड़कों पर लोगों की आवाजाही कम दिखती है. वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर अमेरिका की सबर्बन लाइफ और अकेलेपन को लेकर चर्चा शुरू हो गई.

Written BySantosh Mishra
Published: Sep 17, 2026, 06:44 AM IST|Updated: Sep 17, 2026, 06:44 AM IST
'क्या करोगे अमेरिका आकर?' शाम 6 बजे वीरान पड़ी सड़कें देख भारतीय शख्स ने कही बड़ी बात; Video वायरल
Image Credit: शाम 6 बजे अमेरिका की गलियां सुनसान! Image credit: instagram/@desidadinamerica

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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