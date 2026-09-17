'क्या करोगे अमेरिका आकर?' शाम 6 बजे वीरान पड़ी सड़कें देख भारतीय शख्स ने कही बड़ी बात; Video वायरल

भारत में शाम का वक्त होते ही कई मोहल्लों की तस्वीर बदल जाती है. घरों के बाहर लोग बैठे दिखाई देते हैं, बच्चे खेलते हैं, दुकानों पर भीड़ बढ़ जाती है और सड़क पर आने-जाने वालों की संख्या भी बढ़ जाती है. लेकिन अमेरिका के एक सबर्बन इलाके का वीडियो देखकर आपको इसका बिल्कुल अलग नजारा दिखाई दे सकता है.
अमेरिका में रहने वाले भारतीय नितिन मल्होत्रा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ऐसा ही एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में वह अपने आसपास का इलाका दिखाते हुए बताते हैं कि शाम करीब 6 बजे भी सड़कें काफी शांत नजर आती हैं. आसपास बड़े और महंगे घर हैं, लेकिन बाहर लोगों की मौजूदगी बहुत कम दिखाई देती है. नितिन का कहना है कि उन्होंने अमेरिका में रहते हुए इस तरह की लाइफस्टाइल को काफी करीब से देखा है. उनका वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए दिलचस्प बन गया, जो अमेरिका को लेकर अक्सर वहां की कमाई, बड़े घर और बेहतर सुविधाओं की तस्वीर अपने मन में बनाते हैं.
नितिन वीडियो में अपने पड़ोस की सड़क दिखाते हुए कहते हैं कि अगर वह पूरे इलाके में घूम भी लें तो शायद ही उन्हें कोई व्यक्ति बाहर दिखाई देगा. कैमरे में सड़क के दोनों तरफ घर दिखाई देते हैं और आसपास का माहौल काफी शांत नजर आता है. उनका कहना है कि शाम का यह समय भारत में आमतौर पर काफी एक्टिव होता है. लोग काम से लौट रहे होते हैं, बच्चे बाहर खेलते हैं और पड़ोसियों के बीच बातचीत चलती रहती है. इसके मुकाबले अमेरिकी सबर्बन इलाके का यह सन्नाटा उन्हें काफी अलग लगता है. हालांकि, यह नजारा अमेरिका के हर इलाके की तस्वीर नहीं है. नितिन खुद भी अपनी बात को अपने अनुभव के तौर पर रखते हैं.
वीडियो में नितिन उन घरों की तरफ भी इशारा करते हैं, जिनकी कीमत उनके मुताबिक करीब 5 करोड़, 10 करोड़ और यहां तक कि 15 करोड़ रुपये तक हो सकती है. मतलब, आसपास रहने वाले लोगों के घर काफी महंगे हैं, लेकिन इसके बावजूद सड़क पर वैसी चहल-पहल नहीं दिखती, जैसी भारत के कई मोहल्लों में शाम के वक्त देखने को मिलती है. यही बात उनके वीडियो का मुख्य पॉइंट बनती है. उनका सवाल है कि अगर घर इतना बड़ा है और आसपास इतनी शांति है तो बाहर निकलकर लोगों से मिलने-जुलने की जगह कितनी बचती है?
नितिन ने वीडियो में मजाकिया अंदाज में यह भी सवाल उठाया कि अगर कोई व्यक्ति भारत जैसी एक्टिव सोशल लाइफ की उम्मीद लेकर अमेरिका आता है तो यहां आने के बाद वह करेगा क्या. उन्होंने बताया कि वह करीब 5 साल से अमेरिका में रह रहे हैं और इस दौरान उन्होंने कई जगहों पर सबर्बन लाइफ को करीब से देखा है. उनके मुताबिक, यह सिर्फ फ्लोरिडा तक सीमित नहीं है. उन्होंने टेक्सस, कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क के कुछ इलाकों में भी ऐसी शांत लाइफ देखी है. हालांकि, उनका यह अनुभव सभी इलाकों पर लागू नहीं किया जा सकता. खासकर जहां भारतीय और दूसरे साउथ एशियन समुदाय बड़ी संख्या में रहते हैं, वहां माहौल कुछ अलग हो सकता है.
नितिन का वीडियो असल में दो अलग तरह के पड़ोस की जिंदगी के बीच फर्क दिखाता है. भारत के कई इलाकों में घरों के आसपास छोटी दुकानें, चाय की दुकानें, पार्क, स्ट्रीट फूड और लोगों की लगातार आवाजाही देखने को मिलती है. अमेरिका के कई सबर्बन इलाकों में घर एक-दूसरे से दूरी पर बने होते हैं. लोग कार से आने-जाने पर ज्यादा निर्भर हो सकते हैं और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी अक्सर दूर जाना पड़ता है. ऐसे में सड़क पर पैदल लोगों की संख्या कम दिखाई देना वहां की लाइफस्टाइल का हिस्सा हो सकता है. इसका मतलब यह नहीं है कि वहां लोग एक-दूसरे से मिलते-जुलते नहीं हैं. बस सोशल लाइफ का तरीका कई जगह भारत से अलग हो सकता है.
वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने नितिन की बात को अपने-अपने अनुभवों से जोड़ना शुरू कर दिया. कुछ लोगों ने कहा कि ऐसी शांत सड़कें उन्हें पसंद हैं. उनके मुताबिक, शोर और भीड़ से दूर रहना और प्राइवेसी मिलना अपने आप में एक बड़ी सुविधा है. वहीं कुछ यूजर्स ने इसी तस्वीर का दूसरा पहलू देखा. उनका कहना था कि बहुत ज्यादा शांति कभी-कभी अकेलेपन जैसी भी महसूस हो सकती है. खासकर ऐसे लोगों के लिए जिन्हें पड़ोसियों के साथ मिलना-जुलना और घर से बाहर निकलकर लोगों के बीच रहना पसंद है.
नितिन के वीडियो ने एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया है. क्या अच्छी लाइफ का मतलब सिर्फ बड़ा घर, महंगा इलाका और ज्यादा प्राइवेसी है, या फिर आसपास लोगों की मौजूदगी और सोशल कनेक्शन भी उतने ही जरूरी हैं? इसका जवाब हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है. किसी को शांत माहौल पसंद आता है तो किसी को ऐसी जगह रहना अच्छा लगता है, जहां शाम होते ही सड़क पर रौनक बढ़ जाए.
नितिन मल्होत्रा का वीडियो अमेरिका के हर मोहल्ले की तस्वीर पेश नहीं करता, बल्कि उनके अपने अनुभव और नजरिए को दिखाता है. फिर भी इसने भारत और अमेरिका की पड़ोस वाली जिंदगी के फर्क पर चर्चा जरूर शुरू कर दी है. एक तरफ करोड़ों रुपये के घर और शांत सड़कें हैं, तो दूसरी तरफ भारत के कई मोहल्लों की भीड़, आवाजें और लोगों के बीच रोजाना होने वाली छोटी-बड़ी मुलाकातें. आखिर किस तरह की जिंदगी बेहतर महसूस होती है, यह काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि किसी इंसान के लिए 'अच्छी लाइफ' का मतलब क्या है.