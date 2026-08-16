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अमेरिका में हजारों डॉलर का खर्च, भारत के गांव में मिला मुफ्त इलाज! अमेरिकी शख्स ने बताया रूरल इंडिया का सच, Video हुआ Viral

भारत घूमने आए एक अमेरिकी टूरिस्ट की तबीयत अचानक खराब हो गई. ओडिशा के एक ग्रामीण सरकारी अस्पताल में उनका इलाज हुआ, जहां उन्हें IV फ्लूइड और उल्टी रोकने की दवा दी गई. खास बात यह रही कि इलाज के लिए उनसे कोई फीस नहीं ली गई. अमेरिकी टूरिस्ट ने भारत की इस सुविधा की तुलना अमेरिका के महंगे हेल्थकेयर सिस्टम से करते हुए अपना अनुभव सोशल मीडिया पर शेयर किया है.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 16, 2026, 01:13 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 01:13 PM IST
अमेरिका में हजारों डॉलर का खर्च, भारत के गांव में मिला मुफ्त इलाज! अमेरिकी शख्स ने बताया रूरल इंडिया का सच, Video हुआ Viral
Image Credit: अमेरिकी पर्यटक ने की रूरल इंडिया के अस्पताल की तारीफ! Image credit: instagram/@mikenoonevisuals

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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