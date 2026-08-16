/अमेरिका में हजारों डॉलर का खर्च, भारत के गांव में मिला मुफ्त इलाज! अमेरिकी शख्स ने बताया रूरल इंडिया का सच, Video हुआ Viral

भारत घूमने आए विदेशी टूरिस्ट अक्सर यहां के खाने, संस्कृति और अलग-अलग जगहों को लेकर अपने अनुभव सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं. लेकिन अमेरिकी फिल्ममेकर और ट्रैवलर माइक के साथ भारत आने के सिर्फ पांचवें दिन कुछ ऐसा हुआ, जिसकी उन्होंने शायद कल्पना भी नहीं की होगी.
माइक इन दिनों ओडिशा की यात्रा कर रहे थे. इसी दौरान उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई और उन्हें एक ग्रामीण सरकारी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. अस्पताल के बेड से उन्होंने वीडियो बनाया और मजाकिया अंदाज में अपनी हालत के बारे में बताया. उनका यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग भारत के सरकारी अस्पताल में हुए उनके इलाज को लेकर चर्चा कर रहे हैं.
माइक ने अस्पताल से अपनी हालत बताते हुए कहा कि वह करीब 12 घंटे तक लगातार उल्टियां करते रहे. उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि उन्हें अस्पताल जाना पड़ा. उन्होंने बताया कि अस्पताल में उन्हें IV फ्लूइड चढ़ाया गया और उल्टी रोकने के लिए दवाएं दी गईं. अस्पताल के बेड से रिकॉर्ड किए गए वीडियो में वह हाथ में लगी IV लाइन और इलाज की प्रक्रिया के बारे में बात करते दिखाई दिए. उन्होंने मजाक करते हुए कहा कि भारत आने के पांचवें दिन ही वह अस्पताल पहुंच गए और अब उन्हें कई तरह के इंजेक्शन लग रहे हैं. माइक ने यह भी बताया कि अस्पताल ग्रामीण इलाके में था और वहां दीवारों पर लिखी भाषा तक उन्हें समझ नहीं आ रही थी.
अस्पताल पहुंचने की वजह बताते हुए माइक ने एक दिलचस्प सफाई भी दी. उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत खराब होने का कारण फूड पॉइजनिंग नहीं था. उन्होंने मजाकिया अंदाज में बताया कि भारत का खाना उन्हें इतना पसंद आया कि उन्होंने जरूरत से ज्यादा खाना खा लिया. मतलब बीमारी किसी खराब खाने की वजह से नहीं, बल्कि स्वादिष्ट खाना देखकर खुद पर कंट्रोल न कर पाने की वजह से हुई. माइक ने कहा कि उन्होंने जमकर खाना खाया और आखिर में उन्हें उसका खामियाजा भुगतना पड़ा. उन्होंने अपने इलाज के दौरान लगे इंजेक्शन का जिक्र भी काफी मजेदार अंदाज में किया.
माइक के वीडियो का सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला हिस्सा उनके इलाज के खर्च से जुड़ा है. उन्होंने बताया कि अस्पताल में उन्हें IV फ्लूइड, एंटी-नॉजिया मेडिसिन और इंजेक्शन दिए गए. इसके बाद उन्होंने सोचा कि अगर यही इलाज उन्हें अमेरिका में कराना पड़ता, तो कितना खर्च आता. उनके मुताबिक, अमेरिका में सिर्फ IV, उल्टी रोकने की दवा और इंजेक्शन जैसी चीजों का बिल ही हजारों डॉलर तक पहुंच सकता है. उन्होंने कहा कि इस बात को याद करके उन्हें भारत के अस्पताल में इलाज के बाद आने वाले बिल को लेकर राहत महसूस हुई, क्योंकि यहां उनसे इलाज के बदले कोई पैसा नहीं लिया गया.
माइक ने भारत में मुफ्त इलाज मिलने की बात को भी अपने खास मजाकिया अंदाज में बताया. उन्होंने कहा कि भारत में इलाज के लिए उनसे एक भी सेंट नहीं लिया गया. उन्होंने इसे लेकर व्यंग्य करते हुए कहा कि 'इन सोशलिस्टों ने मुझसे एक पैसा नहीं लिया.' हालांकि, उनकी बात का अंदाज साफ तौर पर मजाकिया था. वीडियो में वह अपनी बीमारी और अस्पताल के अनुभव को लेकर लगातार हंसी-मजाक करते दिखाई दिए. उनका यह अंदाज सोशल मीडिया यूजर्स को भी काफी पसंद आया.
माइक के इस वीडियो को सोशल मीडिया पर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. वीडियो को अब तक 4.65 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और बड़ी संख्या में लोगों ने इस पर कमेंट किए हैं. कई यूजर्स ने भारत में मुफ्त या कम खर्च में मिलने वाली सरकारी हेल्थ सर्विस को लेकर अपनी राय रखी. एक यूजर ने लिखा कि 'फ्री हेल्थकेयर, क्या कमाल की चीज है.' वहीं, एक अन्य यूजर ने माइक के जल्दी ठीक होने की कामना की और उनके बीमार होने के बावजूद ह्यूमर बनाए रखने की तारीफ की.
माइक के वीडियो पर ओडिशा और भारत के दूसरे हिस्सों से भी लोगों ने कमेंट किए. कुछ यूजर्स ने उन्हें भारत के अलग-अलग तरह के खाने के साथ धीरे-धीरे एडजस्ट होने की सलाह दी. एक यूजर ने कहा कि भारत आने वाले विदेशी टूरिस्ट्स को शुरुआत में लोकल फ्रूट्स और दही जैसे हल्के खाने से शुरुआत करनी चाहिए. साथ ही, बहुत ज्यादा मसालेदार खाना एक साथ खाने से बचना चाहिए. एक अन्य यूजर ने माइक से कहा कि ओडिशा में उनका स्वागत है और यहां इलाज की सुविधा उनके लिए फ्री है. हालांकि, कमेंट में यह भी दावा किया गया कि कुछ दवाओं के लिए मामूली खर्च हो सकता है.
माइक का अनुभव सामने आने के बाद भारत और अमेरिका के हेल्थकेयर सिस्टम को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई. अमेरिका में मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्च काफी ज्यादा होने की बात अक्सर सामने आती रही है, जबकि भारत में सरकारी अस्पतालों में कई तरह की स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त या कम खर्च में उपलब्ध होती हैं. हालांकि, किसी एक मरीज के अनुभव से पूरे हेल्थकेयर सिस्टम की तुलना करना सही नहीं होगा. सरकारी अस्पतालों की सुविधाएं और इलाज का अनुभव जगह और बीमारी के हिसाब से अलग-अलग हो सकता है. फिर भी, माइक का अनुभव उनके लिए जरूर यादगार बन गया.
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