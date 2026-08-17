/अमेरिका में लुट जाता, इंडिया में तो फ्री में हो गया... ओडिशा के अस्पताल में इलाज कराकर दंग रह गया अमेरिकी ट्रैवलर

American Hospitalised in Odisha: भारत के खान-पान का स्वाद दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन कभी-कभी यही स्वाद ज्यादा खाने पर आफत भी बन जाता है. ओडिशा की यात्रा पर आए अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय फिल्ममेकर माइक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. ओडिशा का स्वादिष्ट स्थानीय खाना ज्यादा खा लेने की वजह से माइक की तबीयत अचानक इतनी बिगड़ गई कि उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा. हालांकि, इलाज के बाद जब उन्हें पता चला कि अस्पताल में उनका एक भी रुपया नहीं लगा, तो वे भारतीय स्वास्थ्य सेवा के कायल हो गए और इसकी तुलना अमेरिका के महंगे मेडिकल सिस्टम से कर डाली.
माइक अपनी भारत यात्रा के पांचवें दिन ओडिशा के ग्रामीण इलाकों में घूम रहे थे. वहां के लजीज खाने को देखकर वे खुद पर काबू नहीं रख पाए और जरूरत से ज्यादा खा लिया. इसके बाद अगले 12 घंटों तक उन्हें हर 15 मिनट में उल्टी होने लगी. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अपना अनुभव शेयर करते हुए माइक ने साफ किया कि यह कोई फूड पॉइजनिंग नहीं थी, बल्कि सिर्फ ज्यादा खाने का नतीजा था. हालत बिगड़ने पर उन्हें पास के ही एक ग्रामीण सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया.
अस्पताल के बेड पर लगीं सुइयां
माइक ने अपने वीडियो के शुरुआत में अस्पताल के अंदर के विजुअल्स दिखाए, जहां उनके हाथों में आईवी ड्रिप लगी हुई थी. उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि वे एक ग्रामीण सरकारी अस्पताल में सुइयों से बिंधे पड़े थे और दीवारों पर लिखी स्थानीय भाषा को समझ भी नहीं पा रहे थे. इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें उल्टी रोकने की दवाइयों के साथ-साथ बैक साइड पर दो इंजेक्शन भी लगाए, जिसके बाद उनकी हालत में तेजी से सुधार होने लगा.
"अमेरिका में होते तो हजारों डॉलर का लगता फटका"
तबीयत ठीक होने के बाद माइक को सबसे ज्यादा चिंता अस्पताल के बिल को लेकर हो रही थी. उन्हें लगा कि इस इलाज के बदले उनसे भारी-भरकम फीस वसूली जाएगी. लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनसे एक भी पैसा नहीं लिया गया, तो वे हैरान रह गए. माइक ने बताया कि अगर वे अमेरिका में होते, तो आईवी बैग, दवाइयों और दो इंजेक्शनों के लिए उन्हें कम से कम दो से तीन हजार डॉलर (दो या ढाई लाख रुपये) चुकाने पड़ते. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि यहां के सिस्टम ने उनसे एक भी सेंट नहीं लिया, जो उनके लिए एक सुखद झटका था.
इंटरनेट पर वायरल हुआ माइक का वीडियो
माइक का यह वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही तेजी से वायरल हो गया और लोग भारतीय स्वास्थ्य सेवा की तारीफ करने लगे. यूजर्स ने कमेंट करते हुए लिखा कि भारत के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त या बेहद मामूली खर्च में बेहतरीन इलाज मिल जाता है. वहीं कई भारतीय यूजर्स ने माइक को सलाह दी कि भारत का तीखा और मसालेदार खाना खाने से पहले वे अपने पेट को थोड़ा अभ्यस्त बना लें और शुरुआत में हल्के खाने या दही का इस्तेमाल करें.