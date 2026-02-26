Advertisement
पाकिस्तान की बस में पैसेंजर के साथ जो हुआ, उसे देख दंग रह गया अमेरिकी व्लॉगर

पाकिस्तान की एक लंबी दूरी की बस में हुआ एक छोटा सा वाकया सोशल मीडिया पर बड़ी बहस छेड़ गया है. एक अमेरिकी ट्रैवल व्लॉगर ने अपनी यात्रा के दौरान ऐसा नजारा कैद किया, जिसे देखकर वह खुद हैरान रह गया.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 26, 2026, 07:54 PM IST
पाकिस्तान की एक लंबी दूरी की बस में हुआ एक छोटा सा वाकया सोशल मीडिया पर बड़ी बहस छेड़ गया है. एक अमेरिकी ट्रैवल व्लॉगर ने अपनी यात्रा के दौरान ऐसा नजारा कैद किया, जिसे देखकर वह खुद हैरान रह गया. एयर-कंडीशंड बस में आरामदायक सफर कर रहा व्लॉगर तब चौंक गया, जब बस स्टाफ हैंडीकैम लेकर यात्रियों की रिकॉर्डिंग करता नजर आया. उसने तुरंत इस पल को कैमरे में कैद कर इंस्टाग्राम पर शेयर कर दिया. वीडियो वायरल होते ही लोगों के बीच प्राइवेसी बनाम सुरक्षा को लेकर बहस छिड़ गई. कुछ ने इसे सामान्य प्रक्रिया बताया तो कुछ ने इसे परेशान करने वाला कदम कहा.

बस में कैमरा लेकर घूमता दिखा स्टाफ

अमेरिकी व्लॉगर पाकिस्तान में अपनी यात्रा को डॉक्यूमेंट कर रहा था, तभी करीब साढ़े पांच से छह घंटे की बस यात्रा के दौरान उसने एक अजीब दृश्य देखा. बस का एक कर्मचारी हैंडीकैम लेकर गलियारे में चलता हुआ यात्रियों की वीडियो रिकॉर्डिंग करता दिखा. यह देखकर व्लॉगर हैरान रह गया और क्लिप में ही बोला, “मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा, यह बहुत अजीब है.” उस समय बस लगभग 75 प्रतिशत भरी हुई थी. व्लॉगर के मुताबिक, स्टाफ हर सीट की ओर कैमरा घुमा रहा था, जिससे उसे यह प्रक्रिया असामान्य लगी.

आरामदायक सफर की तारीफ, कीमत भी बताई सस्ती

हालांकि व्लॉगर ने बस सेवा की कुछ खूबियों की भी तारीफ की. उसने बताया कि भीषण गर्मी के बावजूद एयर-कंडीशंड बस में सफर काफी आरामदायक रहा. बस समय पर सुबह 9:30 बजे रवाना हुई, जिसकी उसने विशेष सराहना की. व्लॉगर के अनुसार, इस यात्रा के लिए उसने 3,600 पाकिस्तानी रुपये यानी करीब 13 डॉलर (लगभग 1,182 रुपये) चुकाए, जिसे उसने छह घंटे की यात्रा के हिसाब से “बढ़िया सौदा” बताया. यात्रा के दौरान एक होस्टेस ने उसे पानी की बोतल भी ऑफर की, जिससे सेवा का स्तर उसे ठीक-ठाक लगा.

A post shared by Native Ty (@nativety)

वीडियो पर बंटी इंटरनेट की राय

जैसे ही वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट हुआ, सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आने लगीं. कुछ यूजर्स ने कहा कि यात्रियों की रिकॉर्डिंग सुरक्षा कारणों से की जाती होगी, ताकि किसी हादसे की स्थिति में पहचान आसान हो. वहीं कई लोगों ने प्राइवेसी को लेकर चिंता जताई. कुछ ने उल्टा व्लॉगर को ही घेर लिया और पूछा कि उसने महिला स्टाफ की रिकॉर्डिंग बिना अनुमति क्यों अपलोड की. इस तरह एक साधारण बस यात्रा का वीडियो ऑनलाइन बहस का बड़ा मुद्दा बन गया है, जहां सुरक्षा और निजता के बीच संतुलन पर सवाल उठ रहे हैं.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Pakistan bus travelUS travel vlogger Pakistan

