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Hindi Newsजरा हटकेपति की मौत के बाद उसकी राख खाने लगी ये महिला; खाने पर मसाले की तरह करती थी छिड़काव, हैरान करने वाला सच आया सामने

पति की मौत के बाद उसकी राख खाने लगी ये महिला; खाने पर मसाले की तरह करती थी छिड़काव, हैरान करने वाला सच आया सामने

Woman Who Ate Husbands Ashes: पति को खोने का दर्द इंसान को अंदर से तोड़ देता है, लेकिन अमेरिका की एक महिला ने दुख में जो किया, उसने दुनिया भर के लोगों को हैरान कर दिया. पति की याद में उसकी आदतें ऐसी बदल गईं कि मामला सालों बाद भी चर्चा में बना हुआ है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: May 25, 2026, 06:12 AM IST
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Image credit: TLC UK
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Woman Who Ate Husbands Ashes: प्यार और अपनेपन का रिश्ता जब अचानक टूटता है, तो इंसान के लिए उस सदमे से बाहर निकलना आसान नहीं होता. कई लोग खुद को अकेला कर लेते हैं, कुछ लंबे समय तक दुख में डूबे रहते हैं, तो कुछ का व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है. अमेरिका की एक महिला की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जिसने पति की मौत के बाद ऐसा कदम उठाया कि लोग आज भी उसे याद कर हैरान रह जाते हैं. सोशल मीडिया पर एक बार फिर इस महिला की कहानी चर्चा में है. मामला अमेरिका के टेनेसी की रहने वाली केसी का है, जिसने अपने पति के निधन के बाद जो दावा किया था, उसने लाखों लोगों को चौंका दिया था. पति की मौत के बाद वह उनकी अस्थियां अपने साथ रखने लगी और धीरे-धीरे उसकी कुछ आदतें लोगों के लिए रहस्य बन गईं.

पति के जाने के बाद टूट गई थी महिला

केसी ने अपनी इस अजीबोगरीब और रोंगटे खड़े कर देने वाली लत का खुलासा अमेरिकी टीवी चैनल टीएलसी के मशहूर शो माई स्ट्रेंज एडिक्शन में किया. इस शो में केसी ने बताया कि उसके पति की मौत अचानक अस्थमा अटैक के कारण हुई थी. पति का यूं अचानक दुनिया छोड़ जाना उनके लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं था. वह लंबे समय तक इस दुख से उबर नहीं पाईं. बताया जाता है कि पति की मौत के बाद केसी बहुत शांत रहने लगी थीं. वह लोगों से कम बात करती थीं और खुद को अलग रखने लगी थीं. इसी दौरान उन्होंने अपने पति की अस्थियों का कलश हमेशा अपने साथ रखना शुरू कर दिया था.

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एक घटना ने बदल दी पूरी कहानी

केसी ने टीवी शो में बताया था कि एक दिन गलती से पति की अस्थियां उनके हाथ पर गिर गई थीं. ऐसे में आमतौर पर कोई इंसान हाथ साफ कर लेता, लेकिन उन्होंने उसे पोंछने की जगह चाट लिया. यहीं से उनकी आदत बदलने लगी. उन्होंने दावा किया कि उस घटना के बाद धीरे-धीरे उन्हें इसकी आदत सी लग गई. वह पति की अस्थियां हर जगह साथ रखने लगीं. चाहे बाहर घूमना हो, खरीदारी करनी हो या कहीं जाना हो, कलश हमेशा उनके पास रहता था.

कलश खाली होने के डर से कांप उठती है केसी

केसी के सामने अब सबसे बड़ा डर यह है कि शॉन की राख का डिब्बा धीरे-धीरे खाली हो रहा है. वे रोते हुए कहती हैं कि जब यह राख पूरी तरह खत्म हो जाएगी, तो वे पूरी तरह अकेली हो जाएंगी और शायद खुद को भी खत्म कर लेंगी. इस खतरनाक स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों और मनोचिकित्सकों की एक स्पेशल टीम कड़े बिहेवियरल थेरेपी सेशंस के जरिए केसी को इस गहरे सदमे से बाहर निकालने और उनकी इस जानलेवा आदत को छुड़ाने का इलाज कर रही है.

टीवी शो के बाद दुनिया भर में हुई चर्चा

केसी की यह कहानी उस समय सामने आई थी, जब उन्होंने अपने अनुभव को एक मशहूर टीवी शो में साझा किया था. शो में उन्होंने खुलकर बताया कि पति के जाने के बाद उनकी जिंदगी कितनी बदल गई थी. एपिसोड सामने आने के बाद यह मामला सोशल मीडिया और इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया था. लोगों ने इसे प्यार, सदमा और मानसिक स्थिति से जोड़कर अलग-अलग राय दी. अब इस एपिसोड को आए काफी समय हो गया है, लेकिन केसी की यह आदत आज भी चर्चा का विषय बनी हुई है.

डॉक्टरों ने दी थी चेतावनी

डॉक्टरों ने इस तरह की आदत को खतरनाक बताया था. उनका कहना था कि किसी भी प्रकार की राख या अवशेष को खाना शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है. इससे स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि गहरे सदमे के बाद कई बार लोगों का व्यवहार असामान्य हो सकता है और ऐसे समय परिवार व एक्सपर्ट्स का साथ बहुत जरूरी होता है. यह कहानी सिर्फ हैरान नहीं करती, बल्कि यह भी बताती है कि अपनों को खोने का दर्द इंसान को किस हद तक बदल सकता है.

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Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.

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About the Author
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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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