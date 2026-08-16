/देश अलग, रिश्ता अपना... भारतीय पड़ोसियों की विदाई पर फूट-फूटकर रो पड़ी अमेरिकी महिला, रुला देगा यह Video

विदेश में रहते हुए पड़ोसियों से बन जाने वाला रिश्ता कई बार परिवार जैसा हो जाता है. रोज की मुलाकात, छोटी-छोटी बातचीत और जरूरत के समय एक-दूसरे की मदद धीरे-धीरे ऐसा जुड़ाव बना देती है, जिसे जगह बदलने के बाद भूलना आसान नहीं होता. अमेरिका में भारतीय दंपती और उनकी पड़ोसी के बीच भी कुछ ऐसा ही रिश्ता नजर आया.
भारतीय कपल अमेरिका छोड़कर वापस भारत लौट रहे थे. एयरपोर्ट के लिए निकलने से पहले जब वे अपने घर के बाहर खड़े थे, तभी उनकी अमेरिकी पड़ोसी वहां पहुंचीं. उन्हें शायद अंदाजा था कि यह मुलाकात आखिरी बार की विदाई हो सकती है, लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने सबको भावुक कर दिया.
वायरल वीडियो में अमेरिकी महिला भारतीय कपल के पास आती दिखाई देती हैं. इसके बाद वह दोनों को जोर से गले लगा लेती हैं. कुछ ही सेकंड में उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं. महिला जिस तरह कपल को पकड़कर रोती दिखाई देती हैं, उससे साफ लगता है कि दोनों परिवारों के बीच काफी गहरा रिश्ता बन चुका था. भारतीय कपल भी उन्हें संभालने और चुप कराने की कोशिश करते नजर आते हैं. विदाई का यह पल इतना इमोशनल है कि वीडियो देखने वाले लोग भी खुद को भावुक होने से नहीं रोक पा रहे हैं.
इस विदाई की सबसे खास बात यह है कि यह कोई प्लान किया हुआ वीडियो नहीं था. भारतीय दंपती को इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि उनका दोस्त इस पूरे पल को कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा है. बाद में दोस्त ने यह वीडियो उन्हें भेजा. कपल के लिए यह रिकॉर्डिंग उनकी अमेरिका की जिंदगी और वहां बनाए रिश्ते की एक बेहद खास याद बन गई. वीडियो शेयर करने वाले विजय कोक्करागड्डा ने बताया कि यह फुटेज उस दिन का है, जब वह और उनकी पत्नी डेट्रॉयट एयरपोर्ट के लिए रवाना हो रहे थे. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि वीडियो अचानक रिकॉर्ड हुआ और उन्हें बाद में मिला. उनके मुताबिक, वह इस बात से खुश हैं कि उनके पास अब इस रिश्ते और उस पल की सच्ची भावनाओं को दिखाने वाली याद मौजूद है.
विजय ने अपने पोस्ट में यह भी उम्मीद जताई कि वह अपनी पड़ोसी से दोबारा जरूर मिलेंगे. उनके मुताबिक, यह मुलाकात सिर्फ एक पड़ोसी से विदाई नहीं थी, बल्कि एक ऐसे रिश्ते को कुछ समय के लिए अलविदा कहना था, जो विदेश में रहते हुए धीरे-धीरे मजबूत हुआ. भारत लौटना दंपती के लिए भले ही खुशी का मौका रहा हो, लेकिन अमेरिका में पीछे छूट रहे रिश्तों की कमी भी उन्हें महसूस होगी. यही वजह है कि इस छोटे से वीडियो में खुशी, प्यार और बिछड़ने का दुख तीनों भाव एक साथ दिखाई देते हैं.
वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर होने के बाद तेजी से वायरल हो गया. लोगों ने कमेंट सेक्शन में अमेरिकी महिला की भावनाओं की जमकर तारीफ की. कई यूजर्स ने कहा कि किसी इंसान के साथ सच्चा रिश्ता बनने के लिए एक ही देश, धर्म या भाषा का होना जरूरी नहीं है. एक यूजर ने लिखा कि यह उस तरह की याद है, जिसे हर भारतीय को विदेश से लौटते समय पीछे छोड़ना चाहिए. दूसरे यूजर ने इस रिश्ते को 'बॉर्डर से परे खूबसूरत बॉन्ड' बताया. एक अन्य कमेंट में लिखा गया कि दयालुता ऐसी भाषा है, जिसे हर कोई समझ सकता है. कई लोगों ने वीडियो को बेहद प्यारा और दिल छू लेने वाला बताया.
घर और देश से हजारों किलोमीटर दूर रहने वाले लोगों के लिए पड़ोसी अक्सर उनके सबसे करीब रहने वाले लोगों में शामिल हो जाते हैं. परिवार दूर हो तो छोटी मदद के लिए भी पड़ोसी ही सबसे पहले काम आते हैं. ऐसे में साथ रहते-रहते बनने वाली दोस्ती कई बार खून के रिश्तों जैसी मजबूत हो जाती है. इस वीडियो में भी यही बात नजर आती है. अमेरिकी महिला का रोना सिर्फ पड़ोसियों के जाने का दुख नहीं दिखाता, बल्कि यह बताता है कि दंपती ने उनके जीवन में कितनी जगह बना ली थी.
सोशल मीडिया पर आमतौर पर लोग पहले से प्लान करके वीडियो बनाते हैं. लेकिन इस वीडियो की खासियत यही है कि इसमें किसी ने एक्टिंग या स्क्रिप्ट नहीं की. दोस्त ने चुपचाप एक विदाई का पल रिकॉर्ड किया और बाद में दंपती को दे दिया. शायद यही वजह है कि वीडियो देखने वाले लोगों को यह इतना पसंद आ रहा है. इसमें कोई बड़ी घटना नहीं है, बस कुछ लोग हैं, एक विदाई है और रिश्ते में छिपी सच्ची भावनाएं हैं. अमेरिका से भारत लौटते समय यह भारतीय दंपती अपना घर जरूर छोड़ रहा था, लेकिन उनके पीछे एक ऐसा रिश्ता जरूर छूट गया, जिसकी याद शायद दोनों परिवारों के साथ लंबे समय तक रहेगी. यह वीडियो यही बताता है कि पड़ोसी कभी-कभी सिर्फ पड़ोसी नहीं रहते, वे हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं.
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