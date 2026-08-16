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देश अलग, रिश्ता अपना... भारतीय पड़ोसियों की विदाई पर फूट-फूटकर रो पड़ी अमेरिकी महिला, रुला देगा यह Video

अमेरिका में रहने वाले भारतीय कपल जब अपना घर छोड़कर भारत लौटने लगे, तो उनके पड़ोस में रहने वाली अमेरिकी महिला उन्हें विदा करने पहुंची. दोनों को गले लगाते ही महिला की आंखों से आंसू निकल पड़े. यह पूरा पल कैमरे में रिकॉर्ड हो गया और अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो देखकर लोग कह रहे हैं कि सच्चे रिश्तों के लिए किसी देश या भाषा की सीमा मायने नहीं रखती.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 16, 2026, 10:17 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 10:17 AM IST
देश अलग, रिश्ता अपना... भारतीय पड़ोसियों की विदाई पर फूट-फूटकर रो पड़ी अमेरिकी महिला, रुला देगा यह Video
Image Credit: विदाई पर फूट-फूटकर रोई अमेरिकी महिला! Image credit: instagram/vijay_kokkeragadda

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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