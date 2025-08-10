इंडियंस की ये हैबिट देख अमेरिकी महिला का घूम गया माथा, शेयर किया वीडियो तो लोग बोले- ये भारत है मैडम...
Advertisement
trendingNow12875000
Hindi Newsजरा हटके

इंडियंस की ये हैबिट देख अमेरिकी महिला का घूम गया माथा, शेयर किया वीडियो तो लोग बोले- ये भारत है मैडम...

Kristen Fischer viral video: भारत में रहने वाली अमेरिकी महिला क्रिस्टन फिशर भारतीयों के समय से परेशान है. दरअसल उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि भारतीय लोग काम पर जाने, बच्चों को स्कूल छोड़ने या फ्लाइट पकड़ने जैसे कामों में समय के पक्के हैं, लेकिन पार्टी सहित कई जगहों पर अक्सर लेट हो जाते हैं. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Aug 10, 2025, 04:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इंडियंस की ये हैबिट देख अमेरिकी महिला का घूम गया माथा, शेयर किया वीडियो तो लोग बोले- ये भारत है मैडम...

Kristen Fischer confusion: सोशल मीडिया पर इन दिनों भारत में रहने वाली एक अमेरिकी महिला क्रिस्टन फिशर काफी चर्चा में हैं. दरअसस उन्होंने अपने एक वीडियो के जरिए भारतीय संस्कृति की एक ऐसी आदत के बारे में बताया है, जो उन्हें आज तक समझ नहीं आई है. दरअसल यह आदत 'चुनिंदा समय की पाबंदी' है, जो आज भी उनकी समझ से बाहर है. दरअसल उनका मानना है कि कुछ जगहों पर तो भारतीय समय पर पहुंच जाते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर वे अक्सर लेट ही पहुंचते हैं. इसके पीछे क्या कारण है, यह उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आता है. 

भारतीय इन जगहों पर टाइम टू टाइम
वायरल वीडियो में क्रिस्टन का कहना है कि भारतीय लोग काम पर जाने, बच्चों को स्कूल छोड़ने या फ्लाइट पकड़ने जैसे जरूरी कामों के लिए एकदम टाइम पर पहुंचते हैं, लेकिन जब बात किसी सामाजिक समारोह या पार्टी की आती है, तो वे हमेशा देर से पहुंचते हैं. उन्होंने अपना एक अनुभव साझा करते हुए बताया कि वह एक बार एक जन्मदिन की पार्टी में शाम 6 बजे पहुंच गईं, लेकिन जिसके जन्मदिन की पार्टी थी, वह खुद ही रात 9 बजे के बाद आए. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by (@kristenfischer3)

भारतीय टाइम को लेकर लोगों का जवाब
उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और इसे अब तक लाखों लोग देख चुके हैं. वीडियो पर सैकड़ों लोगों ने भारतीय टाइम को लेकर प्रतिक्रिया भी दी है. ज्यादातर लोग क्रिस्टन की बात से सहमत नजर आप और कई यूजर्स ने इसे "इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग" का नाम दिया है. वायरल वीडियो पर एक यूजर ने लिखा- भारतीयों को पता है कि दूसरे लोग देर से आएंगे, तो फिर जल्दी जाने की क्या जरूरत है. वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा- यह एक यूनिवर्सल ट्रुथ सत्य है. इसे समझाया नहीं जा सकता. यह सीक्रेट है. एक यूजर तो यह भी कह दिया कि भारत में अगर आप किसी के घर ठीक समय पर पहुंच जाते हैं तो यह वास्तव में काफी अजीब हो सकता है. यह भारत है.

चार साल से भारत में क्रिस्टन
अमेरिका की क्रिस्टन फिशर चार बच्चों की मां हैं और वह पिछले चार सालों से भारत में रह रही हैं. उन्होंने एक और वीडियो में यह भी बताया था कि उन्हें भारत आकर कोई पछतावा नहीं है. दरअसल वह कहती हैं कि भारत में उन्हें बहुत अच्छे लोग मिले हैं और उन्होंने कई खूबसूरत जगहों की ट्रिप भी की है. हालांकि, भारतीय लोगों की समय की पाबंदी को लेकर उनकी यह उलझन साफ बताती है कि हर संस्कृति की अपनी कुछ खासियतें होती हैं, जिन्हें समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. 

About the Author
author img
ललित किशोर

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

Kristen Fischer viral videoViral Video

Trending news

'सबके बॉस तो हम हैं...', ट्रंप के टैरिफ पर बरसे राजनाथ, बोले- कुछ लोग तो बस जलते हैं
rajnath singh
'सबके बॉस तो हम हैं...', ट्रंप के टैरिफ पर बरसे राजनाथ, बोले- कुछ लोग तो बस जलते हैं
शादी हुए 5 महीने.. दिवाली पर लौटने का वादा अधूरा, कुलगाम में शहीद लुधियाना का वीर
kulgam news
शादी हुए 5 महीने.. दिवाली पर लौटने का वादा अधूरा, कुलगाम में शहीद लुधियाना का वीर
उधर PM मोदी ने दिखाई हरी झंडी.. इधर यात्रियों से बातचीत भी करने लगे फडणवीस-गडकरी
vande bharat
उधर PM मोदी ने दिखाई हरी झंडी.. इधर यात्रियों से बातचीत भी करने लगे फडणवीस-गडकरी
'बिना नोटिस-सुनवाई के नहीं काटे जाएंगे वोटरों के नाम...', ECI का SC को हलफनामा
Election Commission
'बिना नोटिस-सुनवाई के नहीं काटे जाएंगे वोटरों के नाम...', ECI का SC को हलफनामा
3 वंदे भारत को दिखाएंगे हरी झंडी, नई मेट्रो लाइन की सौगात...PM मोदी का बेंगलुरु दौरा
bengaluru metro
3 वंदे भारत को दिखाएंगे हरी झंडी, नई मेट्रो लाइन की सौगात...PM मोदी का बेंगलुरु दौरा
ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति कैसे बनी, पहलगाम अटैक के अगले दिन 23 अप्रैल को क्या हुआ?
operation sindoor
ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति कैसे बनी, पहलगाम अटैक के अगले दिन 23 अप्रैल को क्या हुआ?
300KM दूर पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट, S-400 ने कैसे लगाया निशाना; गिड़गिड़ाने लगा PAK
S-400 air defence system
300KM दूर पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट, S-400 ने कैसे लगाया निशाना; गिड़गिड़ाने लगा PAK
बतख नहीं सूअर ज्यादा खाने लगे चीनी लोग.. इधर भारत में दिखा असर, शटलकॉक के दाम तिगुने
duck eating
बतख नहीं सूअर ज्यादा खाने लगे चीनी लोग.. इधर भारत में दिखा असर, शटलकॉक के दाम तिगुने
महिलाओं की जिस योजना पर पुरुष ले रहे थे पैसे..उसके लिए डिप्टी CM ने कर दिया नया ऐलान
ladki bahan yojana
महिलाओं की जिस योजना पर पुरुष ले रहे थे पैसे..उसके लिए डिप्टी CM ने कर दिया नया ऐलान
भारत के आर्मी चीफ ने बता दिया... आसिम मुनीर क्यों बन गए PAK के फील्ड मार्शल?
Upendra Dwivedi
भारत के आर्मी चीफ ने बता दिया... आसिम मुनीर क्यों बन गए PAK के फील्ड मार्शल?
;