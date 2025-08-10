इंडियंस की ये हैबिट देख अमेरिकी महिला का घूम गया माथा, शेयर किया वीडियो तो लोग बोले- ये भारत है मैडम...

Kristen Fischer confusion: सोशल मीडिया पर इन दिनों भारत में रहने वाली एक अमेरिकी महिला क्रिस्टन फिशर काफी चर्चा में हैं. दरअसस उन्होंने अपने एक वीडियो के जरिए भारतीय संस्कृति की एक ऐसी आदत के बारे में बताया है, जो उन्हें आज तक समझ नहीं आई है. दरअसल यह आदत 'चुनिंदा समय की पाबंदी' है, जो आज भी उनकी समझ से बाहर है. दरअसल उनका मानना है कि कुछ जगहों पर तो भारतीय समय पर पहुंच जाते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर वे अक्सर लेट ही पहुंचते हैं. इसके पीछे क्या कारण है, यह उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आता है.

भारतीय इन जगहों पर टाइम टू टाइम

वायरल वीडियो में क्रिस्टन का कहना है कि भारतीय लोग काम पर जाने, बच्चों को स्कूल छोड़ने या फ्लाइट पकड़ने जैसे जरूरी कामों के लिए एकदम टाइम पर पहुंचते हैं, लेकिन जब बात किसी सामाजिक समारोह या पार्टी की आती है, तो वे हमेशा देर से पहुंचते हैं. उन्होंने अपना एक अनुभव साझा करते हुए बताया कि वह एक बार एक जन्मदिन की पार्टी में शाम 6 बजे पहुंच गईं, लेकिन जिसके जन्मदिन की पार्टी थी, वह खुद ही रात 9 बजे के बाद आए.

भारतीय टाइम को लेकर लोगों का जवाब

उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और इसे अब तक लाखों लोग देख चुके हैं. वीडियो पर सैकड़ों लोगों ने भारतीय टाइम को लेकर प्रतिक्रिया भी दी है. ज्यादातर लोग क्रिस्टन की बात से सहमत नजर आप और कई यूजर्स ने इसे "इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग" का नाम दिया है. वायरल वीडियो पर एक यूजर ने लिखा- भारतीयों को पता है कि दूसरे लोग देर से आएंगे, तो फिर जल्दी जाने की क्या जरूरत है. वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा- यह एक यूनिवर्सल ट्रुथ सत्य है. इसे समझाया नहीं जा सकता. यह सीक्रेट है. एक यूजर तो यह भी कह दिया कि भारत में अगर आप किसी के घर ठीक समय पर पहुंच जाते हैं तो यह वास्तव में काफी अजीब हो सकता है. यह भारत है.

चार साल से भारत में क्रिस्टन

अमेरिका की क्रिस्टन फिशर चार बच्चों की मां हैं और वह पिछले चार सालों से भारत में रह रही हैं. उन्होंने एक और वीडियो में यह भी बताया था कि उन्हें भारत आकर कोई पछतावा नहीं है. दरअसल वह कहती हैं कि भारत में उन्हें बहुत अच्छे लोग मिले हैं और उन्होंने कई खूबसूरत जगहों की ट्रिप भी की है. हालांकि, भारतीय लोगों की समय की पाबंदी को लेकर उनकी यह उलझन साफ बताती है कि हर संस्कृति की अपनी कुछ खासियतें होती हैं, जिन्हें समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है.