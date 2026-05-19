चाय-कॉफी नहीं, हर दिन लीटर भर खून पीती है ये महिला! ब्लड देखते ही मुंह में आ जाता है पानी, फ्रिज में रखती है स्टॉक

Woman Drinks Blood: टीएलसी के मशहूर शो माई स्ट्रेंज एडिक्शन में सामने आई इस कहानी ने लोगों को चौंका दिया. शो में मिशेल नाम की महिला ने बताया कि उसे खून पीने की ऐसी आदत लग गई है, जिसे वह चाहकर भी छोड़ नहीं पा रही. उसके अनुसार, खून उसके लिए सिर्फ कोई चीज नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जरूरत बन चुका है. बताया जाता है कि मिशेल पेशे से टैटू आर्टिस्ट हैं और लंबे समय से इस अजीब लत से जूझ रही हैं. उन्होंने दावा किया कि वह रोजाना लगभग 1 लीटर खून पीती हैं और अगर ऐसा नहीं हो, तो उन्हें बेचैनी होने लगती है.

खून के स्वाद से शुरू हुई अजीब कहानी

मिशेल ने शो में बताया कि इस लत की शुरुआत काफी अजीब तरीके से हुई थी. एक बार जब वह अपना खून टेस्ट करवा रही थीं, तब उन्होंने अपने खून का स्वाद चखा और उसके बाद धीरे-धीरे उन्हें इसकी आदत पड़ गई. शुरुआत में यह केवल उनके लिए मौज का काम था. लेकिन धीरे-धीरे यह उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया. बाद में उन्होंने जानवरों का खून पीना शुरू कर दिया. उन्होंने दावा किया कि गाय और सूअर का खून उन्हें ज्यादा पसंद है. उनका कहना था कि कुछ स्वाद उन्हें दूसरे स्वादों से ज्यादा पसंद आने लगे और फिर यह आदत धीरे-धीरे बढ़ती चली गई.

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फ्रिज में रखती हैं खून का स्टॉक

सबसे ज्यादा हैरानी लोगों को यह जानकर हुई कि मिशेल अपने घर के फ्रिज में खून का स्टॉक भी रखती हैं. उन्होंने बताया कि जैसे लोग घर में दूध, जूस या दूसरी चीजें रखते हैं, वैसे ही वह खून को बोतलों में भरकर रखती हैं. उन्होंने यहां तक दावा किया कि सुबह उठते ही वह अपने दिन की शुरुआत खून पीकर करती हैं. जब लोगों को चाय और कॉफी चाहिए होती है, तब मिशेल को खून पीने में मजा आता है. उनका कहना है कि अगर उन्हें खून न मिले, तो उनका मूड खराब हो जाता है और बेचैनी बढ़ जाती है. इसी वजह से सोशल मीडिया पर लोग इस कहानी की तुलना फिल्मों में दिखने वाले वैंपायर किरदारों से भी करने लगे हैं.

इंसानी खून पीने का भी किया दावा

कहानी ने तब और ज्यादा लोगों को हैरान कर दिया, जब मिशेल ने बताया कि वह सिर्फ जानवरों का खून ही नहीं, बल्कि इंसानी खून भी पी चुकी हैं. उन्होंने दावा किया कि उनके कुछ दोस्त उनकी मदद करते हैं और उनकी सहमति से वह ऐसा करती हैं. हालांकि, इस दावे ने इंटरनेट पर काफी बहस भी छेड़ दी. कई लोगों ने इसे बेहद खतरनाक बताया, तो कुछ ने सवाल उठाया कि कोई व्यक्ति ऐसी आदत कैसे विकसित कर सकता है.

डॉक्टरों ने दी गंभीर चेतावनी

स्वास्थ्य एक्सपर्ट्स के अनुसार, इस तरह की आदत शरीर के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है. डॉक्टरों का कहना है कि खून में आयरन की मात्रा काफी ज्यादा होती है. अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक ज्यादा मात्रा में खून लेता है, तो इससे शरीर पर गंभीर असर पड़ सकता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इससे लीवर, दिल और शरीर के अन्य अंगों को नुकसान पहुंच सकता है. इसके अलावा संक्रमण और कई दूसरी स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा भी बढ़ जाता है.

सोशल मीडिया पर क्या बोले लोग?

जैसे ही यह कहानी सामने आई, सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कुछ लोगों ने इसे डरावना बताया, तो कुछ ने इसे अविश्वसनीय कहा. कई यूजर्स ने मजाक में लिखा कि ऐसा लगता है जैसे कोई हॉलीवुड फिल्म की कहानी असल जिंदगी में उतर आई हो. वहीं कुछ लोगों ने कहा कि दुनिया में हर इंसान अलग होता है और कुछ आदतें वाकई हैरान कर देती हैं. फिलहाल यह कहानी इंटरनेट पर चर्चा का विषय बनी हुई है. हालांकि, एक्सपर्ट्स साफ कहते हैं कि इस तरह की चीजों को कभी सामान्य आदत मानने की भूल नहीं करनी चाहिए.

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