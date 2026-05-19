Advertisement
trendingNow13222565
Hindi Newsजरा हटकेचाय-कॉफी नहीं, हर दिन लीटर भर खून पीती है ये महिला! ब्लड देखते ही मुंह में आ जाता है पानी, फ्रिज में रखती है स्टॉक

चाय-कॉफी नहीं, हर दिन लीटर भर खून पीती है ये महिला! ब्लड देखते ही मुंह में आ जाता है पानी, फ्रिज में रखती है स्टॉक

Woman Drinks Blood: अमेरिकी टीएलसी टीवी शो माई स्ट्रेंज एडिक्शन में एक महिला ने अपनी सबसे खतरनाक आदत का खुलासा किया. महिला ने बताया कि उसे खून पीने की लत लग गई है. हर दिन वह लगभग 1 लीटर खून पी जाती है. महिला ने बताया कि उसे यह लत अपने खून के टेस्ट के दौरान लगी और अब वह गाय-सूअर के साथ अपने दोस्तों का खून पीकर अपनी इस लत को पूरा कर रही है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: May 20, 2026, 06:28 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Image credit: instagram/@MyStrangeAddiction
Image credit: instagram/@MyStrangeAddiction

Woman Drinks Blood: टीएलसी के मशहूर शो माई स्ट्रेंज एडिक्शन में सामने आई इस कहानी ने लोगों को चौंका दिया. शो में मिशेल नाम की महिला ने बताया कि उसे खून पीने की ऐसी आदत लग गई है, जिसे वह चाहकर भी छोड़ नहीं पा रही. उसके अनुसार, खून उसके लिए सिर्फ कोई चीज नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जरूरत बन चुका है. बताया जाता है कि मिशेल पेशे से टैटू आर्टिस्ट हैं और लंबे समय से इस अजीब लत से जूझ रही हैं. उन्होंने दावा किया कि वह रोजाना लगभग 1 लीटर खून पीती हैं और अगर ऐसा नहीं हो, तो उन्हें बेचैनी होने लगती है.

खून के स्वाद से शुरू हुई अजीब कहानी

मिशेल ने शो में बताया कि इस लत की शुरुआत काफी अजीब तरीके से हुई थी. एक बार जब वह अपना खून टेस्ट करवा रही थीं, तब उन्होंने अपने खून का स्वाद चखा और उसके बाद धीरे-धीरे उन्हें इसकी आदत पड़ गई. शुरुआत में यह केवल उनके लिए मौज का काम था. लेकिन धीरे-धीरे यह उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया. बाद में उन्होंने जानवरों का खून पीना शुरू कर दिया. उन्होंने दावा किया कि गाय और सूअर का खून उन्हें ज्यादा पसंद है. उनका कहना था कि कुछ स्वाद उन्हें दूसरे स्वादों से ज्यादा पसंद आने लगे और फिर यह आदत धीरे-धीरे बढ़ती चली गई.

यह भी पढ़ें:- ऊंट के आंसुओं में छिपा है बड़ा राज! कोबरा के जहर को भी कर सकता है बेअसर?रिसर्च ने...

Add Zee News as a Preferred Source

फ्रिज में रखती हैं खून का स्टॉक

सबसे ज्यादा हैरानी लोगों को यह जानकर हुई कि मिशेल अपने घर के फ्रिज में खून का स्टॉक भी रखती हैं. उन्होंने बताया कि जैसे लोग घर में दूध, जूस या दूसरी चीजें रखते हैं, वैसे ही वह खून को बोतलों में भरकर रखती हैं. उन्होंने यहां तक दावा किया कि सुबह उठते ही वह अपने दिन की शुरुआत खून पीकर करती हैं. जब लोगों को चाय और कॉफी चाहिए होती है, तब मिशेल को खून पीने में मजा आता है. उनका कहना है कि अगर उन्हें खून न मिले, तो उनका मूड खराब हो जाता है और बेचैनी बढ़ जाती है. इसी वजह से सोशल मीडिया पर लोग इस कहानी की तुलना फिल्मों में दिखने वाले वैंपायर किरदारों से भी करने लगे हैं.

इंसानी खून पीने का भी किया दावा

कहानी ने तब और ज्यादा लोगों को हैरान कर दिया, जब मिशेल ने बताया कि वह सिर्फ जानवरों का खून ही नहीं, बल्कि इंसानी खून भी पी चुकी हैं. उन्होंने दावा किया कि उनके कुछ दोस्त उनकी मदद करते हैं और उनकी सहमति से वह ऐसा करती हैं. हालांकि, इस दावे ने इंटरनेट पर काफी बहस भी छेड़ दी. कई लोगों ने इसे बेहद खतरनाक बताया, तो कुछ ने सवाल उठाया कि कोई व्यक्ति ऐसी आदत कैसे विकसित कर सकता है.

डॉक्टरों ने दी गंभीर चेतावनी

स्वास्थ्य एक्सपर्ट्स के अनुसार, इस तरह की आदत शरीर के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है. डॉक्टरों का कहना है कि खून में आयरन की मात्रा काफी ज्यादा होती है. अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक ज्यादा मात्रा में खून लेता है, तो इससे शरीर पर गंभीर असर पड़ सकता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इससे लीवर, दिल और शरीर के अन्य अंगों को नुकसान पहुंच सकता है. इसके अलावा संक्रमण और कई दूसरी स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा भी बढ़ जाता है.

सोशल मीडिया पर क्या बोले लोग?

जैसे ही यह कहानी सामने आई, सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कुछ लोगों ने इसे डरावना बताया, तो कुछ ने इसे अविश्वसनीय कहा. कई यूजर्स ने मजाक में लिखा कि ऐसा लगता है जैसे कोई हॉलीवुड फिल्म की कहानी असल जिंदगी में उतर आई हो. वहीं कुछ लोगों ने कहा कि दुनिया में हर इंसान अलग होता है और कुछ आदतें वाकई हैरान कर देती हैं. फिलहाल यह कहानी इंटरनेट पर चर्चा का विषय बनी हुई है. हालांकि, एक्सपर्ट्स साफ कहते हैं कि इस तरह की चीजों को कभी सामान्य आदत मानने की भूल नहीं करनी चाहिए.

यह भी पढ़ें:- पाकिस्तान में आज भी बंधुआ मजदूरी कर रहे कई परिवार! ब्रिटिश शख्स ने कर्ज चुकाकर...

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

Michellewoman drinks bloodAnimal Blood Craving

Trending news

करोड़ों की संपत्ति जब्त, 7 तस्कर अरेस्ट, जम्मू-कश्मीर पुलिस का नशा मुक्त अभियान तेज
Jammu Kashmir
करोड़ों की संपत्ति जब्त, 7 तस्कर अरेस्ट, जम्मू-कश्मीर पुलिस का नशा मुक्त अभियान तेज
टीएमसी राज में हटाए गए 'राम' आखिर लौट आए, कॉलेज से नाम किसने हटवाया था?
West Bengal
टीएमसी राज में हटाए गए 'राम' आखिर लौट आए, कॉलेज से नाम किसने हटवाया था?
जब सिलीगुड़ी पहुंचेगी बुलेट ट्रेन, चिकन नेक की ओर आंख उठाकर न देखेगा बांग्लादेश-चीन
Bullet train
जब सिलीगुड़ी पहुंचेगी बुलेट ट्रेन, चिकन नेक की ओर आंख उठाकर न देखेगा बांग्लादेश-चीन
कोलकाता से हटेगी 'आधे धड़' वाली मूर्ति, इस खास स्टैच्यू पर क्यों चलने जा रहा बुलडोजर
kolkata
कोलकाता से हटेगी 'आधे धड़' वाली मूर्ति, इस खास स्टैच्यू पर क्यों चलने जा रहा बुलडोजर
'58 करोड़ जनधन खाते क्या उद्योगपतियों के लिए हैं?'...कांग्रेस पर बरसीं वित्तमंत्री
Nirmala Sitharaman
'58 करोड़ जनधन खाते क्या उद्योगपतियों के लिए हैं?'...कांग्रेस पर बरसीं वित्तमंत्री
ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर बड़ा एक्शन! 17 ठिकानों को लेकर 'बुलडोजर अल्टीमेटम'
Abhishek Banarjee
ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर बड़ा एक्शन! 17 ठिकानों को लेकर 'बुलडोजर अल्टीमेटम'
बंगाल: OBC आरक्षण पर BJP ने कर दिया खेल, TMC का फैसला पलटा; 2010 वाला फार्मूला लागू
West Bengal
बंगाल: OBC आरक्षण पर BJP ने कर दिया खेल, TMC का फैसला पलटा; 2010 वाला फार्मूला लागू
इस राज्य में मिलती है सबसे ताजी मछलियां, झींगे और केकड़े, कहलाता है सीफूड कैपिटल
India popular dish
इस राज्य में मिलती है सबसे ताजी मछलियां, झींगे और केकड़े, कहलाता है सीफूड कैपिटल
खुद स्वीकार किया इस्लाम या हुआ धर्मांतरण, यूपी का विशाल कश्मीर में कैसे बना 'हमजा'?
jammu kashmir news
खुद स्वीकार किया इस्लाम या हुआ धर्मांतरण, यूपी का विशाल कश्मीर में कैसे बना 'हमजा'?
विजय का तमिल राष्ट्रवाद और कांग्रेस की कश्मकश! प्रभाकरन का 'जिन्न' फिर क्यों जागा?
Vijay Thalapathy
विजय का तमिल राष्ट्रवाद और कांग्रेस की कश्मकश! प्रभाकरन का 'जिन्न' फिर क्यों जागा?