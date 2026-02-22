जन्नत समझकर आई थी, जहन्नुम बन गई जिंदगी; पाकिस्तान में ब्याही अमेरिकी महिला का छलका दर्द

सोशल मीडिया पर कब कौन-सा वीडियो वायरल हो जाए, कहना मुश्किल है. कभी स्टंट का वीडियो वायरल हो जाता है तो कभी भावुक करने वाला इन दिनों एक अमेरिकी महिला का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने पाकिस्तान में शादी के बाद अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की झलकियां शेयर कीं. वीडियो सामने आते ही इंटरनेट दो हिस्सों में बंट गया कुछ लोग उसकी नई लाइफस्टाइल की तारीफ कर रहे हैं, तो कई यूजर्स हैरानी जता रहे हैं. दिलचस्प बात यह है कि खुद महिला ने पोस्ट में लिखा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह पाकिस्तान पहुंचेगी, लेकिन अब वह यहां की जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा पसंद कर रही है. यही बात लोगों के बीच बहस का बड़ा कारण बन गई है और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

इंस्टाग्राम पर शेयर की नई जिंदगी की झलक

पाकिस्तान में शादी के बाद रह रही इस अमेरिकी महिला ने इंस्टाग्राम पर अपनी डेली लाइफ के कुछ सीन शेयर किए और कैप्शन में उसने लिखा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह पाकिस्तान में होगी, लेकिन अब वह यहां की जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा पसंद कर रही है. साथ ही उसने लोगों से पूछा कि वे और क्या देखना या जानना चाहते हैं. महिला का यह खुला अंदाज और सादगी भरा वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर छा गया और हजारों लोग इस पर अपनी राय देने लगे.

गांव, खेत और देसी अंदाज ने खींचा ध्यान

वायरल वीडियो की शुरुआत महिला और उसके पति के गांव में घूमते हुए दृश्य से होती है. आगे क्लिप में खेत-खलिहान, देसी स्टाइल का टॉयलेट और घर के आसपास घूमते पक्षी-पशु भी नजर आते हैं. वीडियो में महिला बेहद सहज दिखती है और स्थानीय माहौल में घुलने-मिलने की कोशिश करती दिखाई देती है. यही ग्रामीण लाइफस्टाइल इंटरनेट यूजर्स के लिए चर्चा का विषय बन गई. कई लोगों को उसका नया जीवन दिलचस्प लगा, जबकि कुछ यूजर्स को यह बदलाव काफी चौंकाने वाला लगा और उन्होंने कमेंट सेक्शन में तीखी प्रतिक्रियाएं दे डालीं.

सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल

वायरल इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॅार्स इस्टाग्राम पर taylorinpakistan नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है जिसे अब तक 15.6 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है जबकि लाखों लोग इसे पसंद किए हैं वीडियो देखकर यूजर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं.