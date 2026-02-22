Advertisement
trendingNow13118229
Hindi Newsजरा हटकेजन्नत समझकर आई थी, जहन्नुम बन गई जिंदगी; पाकिस्तान में ब्याही अमेरिकी महिला का छलका दर्द

जन्नत समझकर आई थी, जहन्नुम बन गई जिंदगी; पाकिस्तान में ब्याही अमेरिकी महिला का छलका दर्द

अमेरिकी महिला ने पाकिस्तान में शादी के बाद अपनी देसी लाइफ की झलक इंस्टाग्राम पर शेयर की. गांव की जिंदगी दिखाते इस वीडियो को 8.8 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले. कुछ यूजर्स ने तारीफ की, तो कई ने हैरानी जताते हुए तीखी प्रतिक्रियाएं दीं.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 22, 2026, 05:51 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जन्नत समझकर आई थी, जहन्नुम बन गई जिंदगी; पाकिस्तान में ब्याही अमेरिकी महिला का छलका दर्द

सोशल मीडिया पर कब कौन-सा वीडियो वायरल हो जाए, कहना मुश्किल है. कभी स्टंट का वीडियो वायरल हो जाता है तो कभी भावुक करने वाला इन दिनों एक अमेरिकी महिला का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने पाकिस्तान में शादी के बाद अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की झलकियां शेयर कीं. वीडियो सामने आते ही इंटरनेट दो हिस्सों में बंट गया कुछ लोग उसकी नई लाइफस्टाइल की तारीफ कर रहे हैं, तो कई यूजर्स हैरानी जता रहे हैं. दिलचस्प बात यह है कि खुद महिला ने पोस्ट में लिखा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह पाकिस्तान पहुंचेगी, लेकिन अब वह यहां की जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा पसंद कर रही है. यही बात लोगों के बीच बहस का बड़ा कारण बन गई है और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

इंस्टाग्राम पर शेयर की नई जिंदगी की झलक

पाकिस्तान में शादी के बाद रह रही इस अमेरिकी महिला ने इंस्टाग्राम पर अपनी डेली लाइफ के कुछ सीन शेयर किए और कैप्शन में उसने लिखा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह पाकिस्तान में होगी, लेकिन अब वह यहां की जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा पसंद कर रही है. साथ ही उसने लोगों से पूछा कि वे और क्या देखना या जानना चाहते हैं. महिला का यह खुला अंदाज और सादगी भरा वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर छा गया और हजारों लोग इस पर अपनी राय देने लगे.

Add Zee News as a Preferred Source

गांव, खेत और देसी अंदाज ने खींचा ध्यान

वायरल वीडियो की शुरुआत महिला और उसके पति के गांव में घूमते हुए दृश्य से होती है. आगे क्लिप में खेत-खलिहान, देसी स्टाइल का टॉयलेट और घर के आसपास घूमते पक्षी-पशु भी नजर आते हैं. वीडियो में महिला बेहद सहज दिखती है और स्थानीय माहौल में घुलने-मिलने की कोशिश करती दिखाई देती है. यही ग्रामीण लाइफस्टाइल इंटरनेट यूजर्स के लिए चर्चा का विषय बन गई. कई लोगों को उसका नया जीवन दिलचस्प लगा, जबकि कुछ यूजर्स को यह बदलाव काफी चौंकाने वाला लगा और उन्होंने कमेंट सेक्शन में तीखी प्रतिक्रियाएं दे डालीं.

 

सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल 

वायरल इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॅार्स इस्टाग्राम पर taylorinpakistan नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है जिसे अब तक 15.6 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है जबकि लाखों लोग इसे पसंद किए हैं वीडियो देखकर यूजर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. 

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Pakistanviral video

Trending news

Explain: भारत बना रहा ड्रोन बेस, एयरबेस से कितना अलग होगा; सेना को इसकी जरूरत क्यों?
Drone Base
Explain: भारत बना रहा ड्रोन बेस, एयरबेस से कितना अलग होगा; सेना को इसकी जरूरत क्यों?
महाराष्ट्र के शहरी क्षेत्रों में लहराया भगवा, 20 महापौर पदों पर भाजपा का कब्जा
Maharashtra news
महाराष्ट्र के शहरी क्षेत्रों में लहराया भगवा, 20 महापौर पदों पर भाजपा का कब्जा
लश्कर-ए-तैयबा की धमकी और ‘बदले’ वाला मकसद, एक इनपुट के बाद राजधानी में अलर्ट
hindi news
लश्कर-ए-तैयबा की धमकी और ‘बदले’ वाला मकसद, एक इनपुट के बाद राजधानी में अलर्ट
दोपहर की धूप में हाफ शर्ट पहनकर घूम रहे हैं? संभल जाइए, 10 राज्यों में IMD का अलर्ट
weather update
दोपहर की धूप में हाफ शर्ट पहनकर घूम रहे हैं? संभल जाइए, 10 राज्यों में IMD का अलर्ट
मान सरकार की शिक्षा क्रांति के परिणाम आए सामने, 305 छात्रों ने पास किया JEE मेन्स
Punjab news
मान सरकार की शिक्षा क्रांति के परिणाम आए सामने, 305 छात्रों ने पास किया JEE मेन्स
BJP-कांग्रेस से निराश लोग किधर देख रहे? AAP के नेताओं ने मिसाल देकर बताया
Punjab
BJP-कांग्रेस से निराश लोग किधर देख रहे? AAP के नेताओं ने मिसाल देकर बताया
'G4 से लेकर...', PM मोदी-प्रेसिडेंट लूला की बैठक में क्या डिस्कस हुआ, क्या नहीं हुआ?
India Brazil Ties
'G4 से लेकर...', PM मोदी-प्रेसिडेंट लूला की बैठक में क्या डिस्कस हुआ, क्या नहीं हुआ?
'मैं कभी कायर नहीं बन सकता...', क्या सिद्धारमैया के खिलाफ चल रही कोई राजनीतिक साजिश?
Karnataka politics
'मैं कभी कायर नहीं बन सकता...', क्या सिद्धारमैया के खिलाफ चल रही कोई राजनीतिक साजिश?
टैरिफ पर US सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भारत का आया पहला रिएक्शन, जानिए क्या कहा
Donald Trump
टैरिफ पर US सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भारत का आया पहला रिएक्शन, जानिए क्या कहा
भारत-ब्राजील के बीच कई समझौतों पर लगी मुहर, Win-Win डील में क्या-क्या निकला?
India Brazil deal
भारत-ब्राजील के बीच कई समझौतों पर लगी मुहर, Win-Win डील में क्या-क्या निकला?