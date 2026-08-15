'वाओ इंडिया, यह अस्पताल है या 5-स्टार होटल!' अंदर स्टारबक्स और 7-Eleven देख उड़े अमेरिकी महिला के होश; Video Viral

अमेरिका से भारत आईं लिज ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि इलाज के लिए अस्पताल पहुंचने के बाद उन्हें ऐसा एक्सपीरियंस मिलेगा, जिसकी वह सोशल मीडिया पर चर्चा करेंगी. अस्पताल की बिल्डिंग, अंदर का माहौल और मरीजों के लिए मौजूद सुविधाएं देखकर वह काफी हैरान नजर आईं.
लिज एक अमेरिकन कंटेंट क्रिएटर हैं और उन्होंने भारत में अपने अनुभव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया. वीडियो में वह अस्पताल के अंदर घूमते हुए वहां मौजूद सुविधाएं दिखाती नजर आती हैं. उनका रिएक्शन देखकर साफ पता चलता है कि भारत का यह प्राइवेट अस्पताल उनकी उम्मीद से काफी अलग था.
लिज ने वीडियो में अस्पताल के अंदर मौजूद सुविधाओं को दिखाते हुए इसे लगभग फाइव-स्टार होटल जैसा बताया. उनकी नजर अस्पताल के अंदर मौजूद Starbucks पर पड़ी तो वह खास तौर पर हैरान नजर आईं. इसके अलावा उन्होंने वहां 7-Eleven जैसी रिटेल सुविधा भी दिखाई. उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा कि वह अस्पताल में हैं, लेकिन यहां का माहौल उन्हें किसी शानदार होटल जैसा लग रहा है. उनके लिए यह अनुभव इसलिए भी खास था क्योंकि अमेरिका में अस्पतालों को लेकर आमतौर पर ऐसी सुविधाओं की कल्पना अलग तरीके से की जाती है. हालांकि, लिज की हैरानी सिर्फ अस्पताल की चमक-दमक तक सीमित नहीं रही. उन्हें असल फर्क इलाज की प्रोसेस में नजर आया.
लिज ने अपने वीडियो में अमेरिका और भारत के हेल्थकेयर एक्सपीरियंस की तुलना की. उनके मुताबिक, अमेरिका में किसी नए मरीज को डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलने में काफी समय लग सकता है. उन्होंने औसतन करीब 31 दिन के इंतजार का जिक्र किया. वहीं, भारत में उन्हें सिर्फ दो दिन के अंदर स्पेशलिस्ट से मिलने का अपॉइंटमेंट मिल गया. उनके लिए यह काफी बड़ा अंतर था. उनका कहना था कि भारत में उन्हें डॉक्टर तक पहुंचने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ा. हालांकि, यह अनुभव हर मरीज के लिए एक जैसा हो, ऐसा जरूरी नहीं है. अलग-अलग अस्पताल, शहर, डॉक्टर और मेडिकल कंडीशन के हिसाब से अपॉइंटमेंट का समय बदल सकता है.
भारत में इलाज के खर्च को लेकर भी लिज काफी प्रभावित हुईं. उन्होंने बताया कि अमेरिका में बिना इंश्योरेंस डॉक्टर से मिलने पर मरीज को काफी ज्यादा खर्च करना पड़ता है. सामान्य डॉक्टर की फीस से लेकर स्पेशलिस्ट की फीस तक में बड़ा अंतर हो सकता है. लिज के मुताबिक, भारत में उन्होंने एक स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करने के लिए करीब 40 डॉलर यानी लगभग 3,300 रुपये दिए. उनके लिए यह खर्च अमेरिका की तुलना में काफी कम था. इसी अनुभव के बाद उन्होंने मजाकिया अंदाज में सवाल कर दिया कि क्या उन्हें हमेशा के लिए भारत में ही शिफ्ट हो जाना चाहिए.
लिज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोगों ने अपने-अपने अनुभव और राय शेयर करनी शुरू कर दी. कई यूजर्स ने कहा कि भारत के प्राइवेट हेल्थकेयर सेक्टर की ऐसी तस्वीर दुनिया के सामने कम ही आती है. एक यूजर ने कहा कि विदेशों में भारत की तस्वीर अक्सर गरीबी और स्लम जैसी चीजों तक सीमित कर दी जाती है, लेकिन देश में मौजूद आधुनिक अस्पताल और मेडिकल सुविधाएं भी दुनिया को दिखनी चाहिए. कुछ लोगों ने लिज के अनुभव की तारीफ करते हुए कहा कि भारत में कम खर्च में अच्छी मेडिकल सर्विस मिलना विदेशी मरीजों के लिए बड़ा आकर्षण बन चुका है.
हालांकि, इस वीडियो पर हर कमेंट तारीफ वाला नहीं था. कुछ भारतीय यूजर्स ने कहा कि एक बड़े प्राइवेट अस्पताल के अनुभव को पूरे भारत की हेल्थकेयर व्यवस्था की तस्वीर मानना सही नहीं होगा. एक यूजर ने लिखा कि अगर भारत की असली हेल्थकेयर व्यवस्था समझनी है, तो किसी सरकारी अस्पताल में जाकर देखना चाहिए. दूसरे यूजर ने सवाल उठाया कि देश की बड़ी आबादी के लिए इतने महंगे प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराना आसान नहीं है. यानी सोशल मीडिया पर बहस का एक हिस्सा यह भी रहा कि भारत में शानदार प्राइवेट अस्पताल जरूर हैं, लेकिन देश की पूरी आबादी तक ऐसी सुविधाओं की पहुंच अभी एक अलग मुद्दा है.
भारत में प्राइवेट हेल्थकेयर और मेडिकल टूरिज्म पिछले कुछ सालों में तेजी से चर्चा में आया है. पश्चिमी देशों, मिडिल ईस्ट और दक्षिण पूर्व एशिया समेत कई जगहों से मरीज इलाज के लिए भारत आते हैं. इसकी एक बड़ी वजह कई मेडिकल ट्रीटमेंट की अपेक्षाकृत कम लागत, अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक अस्पताल और कुछ मामलों में इलाज के लिए कम वेटिंग टाइम माना जाता है. यही वजह है कि भारत को मेडिकल टूरिज्म के लिए एक अहम डेस्टिनेशन के तौर पर देखा जाता है. लेकिन इस तस्वीर का दूसरा पहलू भी है. भारत में सरकारी अस्पतालों पर बड़ी संख्या में मरीजों का दबाव रहता है और हर व्यक्ति के लिए महंगे प्राइवेट अस्पतालों की सर्विस लेना संभव नहीं है.
लिज का वीडियो इसलिए चर्चा में है क्योंकि उन्होंने भारत के एक प्राइवेट अस्पताल को अपनी नजर से देखा और अमेरिका के हेल्थकेयर सिस्टम से उसका मुकाबला किया. उन्हें अस्पताल की सुविधाएं, डॉक्टर की जल्दी अपॉइंटमेंट और कंसल्टेशन की कम फीस खास तौर पर पसंद आई. उनका "क्या मुझे भारत में शिफ्ट हो जाना चाहिए?" वाला अंदाज सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रहा है. हालांकि, इस एक अनुभव से पूरे भारत या अमेरिका की मेडिकल व्यवस्था का फैसला नहीं किया जा सकता. फिर भी इस वीडियो ने एक बात जरूर सामने ला दी है कि भारत का प्राइवेट हेल्थकेयर सेक्टर अब सिर्फ देश के मरीजों ही नहीं, बल्कि विदेशों से आने वाले लोगों का ध्यान भी तेजी से खींच रहा है.
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