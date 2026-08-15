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'वाओ इंडिया, यह अस्पताल है या 5-स्टार होटल!' अंदर स्टारबक्स और 7-Eleven देख उड़े अमेरिकी महिला के होश; Video Viral

भारत के एक प्राइवेट अस्पताल में पहुंची अमेरिकी कंटेंट क्रिएटर लिज वहां की सुविधाएं देखकर हैरान रह गईं. अस्पताल के अंदर Starbucks और 7-Eleven जैसी सुविधाएं देखकर उन्हें यह जगह फाइव-स्टार होटल जैसी लगी. इलाज के खर्च और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए कम इंतजार ने भी उन्हें प्रभावित किया. वीडियो वायरल होने के बाद भारत की हेल्थकेयर व्यवस्था पर सोशल मीडिया में नई बहस छिड़ गई.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 15, 2026, 09:40 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 09:40 AM IST
'वाओ इंडिया, यह अस्पताल है या 5-स्टार होटल!' अंदर स्टारबक्स और 7-Eleven देख उड़े अमेरिकी महिला के होश; Video Viral
Image Credit: भारत में इलाज कराने आई अमेरिकी महिला ने की हॉस्पिटल की तारीफ! Image credit: instagram/@lizandshiv

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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