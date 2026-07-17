भारत की हेल्थ सर्विस देखकर हैरान रह गई अमेरिकी महिला! बोली- 'इतनी सस्ती और आसान सुविधा दुनिया में कहीं नहीं'

भारत में रहने वाले लोगों के लिए घर बैठे ब्लड सैंपल कलेक्शन जैसी सुविधा अब आम बात बन चुकी है. लेकिन विदेश से आने वाले लोगों के लिए यह अनुभव काफी अलग हो सकता है. ऐसा ही अनुभव अमेरिका की रहने वाली लिज नाम की कंटेंट क्रिएटर को हुआ.
वह इन दिनों मुंबई में रह रही हैं. हाल ही में उन्हें ब्लड टेस्ट करवाने की जरूरत पड़ी. उन्होंने एक स्थानीय क्लिनिक में फोन करके टेस्ट बुक कराया. उन्हें लगा कि अब अस्पताल जाकर नंबर का इंतजार करना होगा, लेकिन क्लिनिक की तरफ से जो जवाब मिला, उसने उन्हें चौंका दिया.
लिज ने बताया कि क्लिनिक ने उन्हें कहा कि अस्पताल आने की जरूरत नहीं है. एक हेल्थकेयर वर्कर उनके घर आएगा और वहीं ब्लड सैंपल लेकर चला जाएगा. कुछ ही समय बाद मेडिकल स्टाफ उनके अपार्टमेंट पहुंच गया. घर पर ही उनका ब्लड सैंपल लिया गया और पूरी प्रक्रिया कुछ ही मिनटों में पूरी हो गई. लिज के अनुसार, पूरा काम पांच मिनट से भी कम समय में खत्म हो गया. उन्होंने कहा कि असली सैंपल कलेक्शन तो सिर्फ एक-दो मिनट में पूरा हो गया. उनका कहना था कि उन्होंने इससे पहले किसी दूसरे देश में ऐसी सुविधा नहीं देखी थी.
लिज को लगा था कि घर आकर सैंपल लेने के लिए एक्स्ट्रा पैसे जरूर लिए जाएंगे. लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ, तो वह चौंक गईं. उन्होंने बताया कि घर से ब्लड सैंपल लेने की सुविधा पूरी तरह मुफ्त थी. टेस्ट की कीमत भी वही थी, जो अस्पताल जाकर करवाने पर होती. यही बात उन्हें सबसे ज्यादा हैरान कर गई. उन्होंने कहा कि जब भारत में ब्लड टेस्ट पहले ही अमेरिका की तुलना में काफी सस्ता था, तब उन्हें लगा कि शायद होम कलेक्शन के लिए ज्यादा चार्ज होगा. लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ.
वीडियो में लिज ने बताया कि भारत में ब्लड टेस्ट की कीमत अमेरिका के मुकाबले काफी कम है. लिज के अनुसार, जिस टेस्ट के लिए अमेरिका में काफी ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, वही टेस्ट भारत में लगभग दस गुना कम कीमत पर हो गया. उन्होंने कहा कि इतनी कम कीमत और उसके ऊपर मुफ्त होम कलेक्शन जैसी सुविधा उनके लिए बिल्कुल नया अनुभव था.
वीडियो शेयर करते हुए अपने इंस्टाग्राम वीडियो के कैप्शन में लिज ने लिखा, 'Only possible in India.' उन्होंने कहा कि भारत में हेल्थकेयर सेवाएं जितनी आसान और किफायती हैं, वह उनके लिए काफी खास अनुभव रहा. उन्होंने यह भी कहा कि अस्पताल जाकर लंबी लाइन में लगना, अपॉइंटमेंट लेना और घंटों इंतजार करना कई देशों में आम बात है. लेकिन भारत में वह घर पर आराम से बैठीं और मेडिकल स्टाफ खुद उनके पास पहुंच गया.
वीडियो वायरल होने के बाद हजारों लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी. कई भारतीय यूजर्स ने लिखा कि देश में होम ब्लड सैंपल कलेक्शन अब काफी सामान्य सर्विस बन चुकी है और कई लैब यह सुविधा उपलब्ध कराती हैं. एक यूजर ने लिखा कि भारत रहने के लिए शानदार जगह है. दूसरे यूजर ने कमेंट किया कि मेडिकल क्षेत्र में भारत दुनिया के सबसे मजबूत देशों में से एक है. एक अन्य यूजर ने लिखा कि यही मेरा भारत है. कई लोगों ने कहा कि भारत में डिजिटल हेल्थ सेवाओं और ऑनलाइन मेडिकल सुविधाओं के बढ़ने से लोगों की जिंदगी पहले के मुकाबले काफी आसान हो गई है.
पिछले कुछ सालों में भारत के हेल्थकेयर सिस्टम में तेजी से बदलाव आया है. अब कई शहरों में लोग मोबाइल ऐप या फोन के जरिए ब्लड टेस्ट, एक्स-रे, डॉक्टर कंसल्टेशन और दवाइयों की होम डिलीवरी जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं. इससे खासकर बुजुर्गों, काम करने वाले लोगों और उन मरीजों को काफी राहत मिली है, जिन्हें अस्पताल तक जाने में परेशानी होती है. डिजिटल टेक्नोलॉजी और प्राइवेट लैब नेटवर्क के विस्तार ने इन सेवाओं को पहले से कहीं ज्यादा आसान बना दिया है.
लिज का वीडियो सिर्फ एक ब्लड टेस्ट की कहानी नहीं है. यह इस बात की भी झलक देता है कि भारत की कई ऐसी सुविधाएं, जिन्हें यहां के लोग रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा मानते हैं, विदेश से आने वाले लोगों के लिए बेहद खास अनुभव बन जाती हैं. यही वजह है कि उनका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग भारत के हेल्थकेयर सिस्टम की चर्चा कर रहे हैं. बदलती तकनीक, किफायती इलाज और घर बैठे मिलने वाली मेडिकल सुविधाएं अब भारत की नई पहचान बनती जा रही हैं.
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