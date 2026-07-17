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भारत की हेल्थ सर्विस देखकर हैरान रह गई अमेरिकी महिला! बोली- 'इतनी सस्ती और आसान सुविधा दुनिया में कहीं नहीं'

मुंबई में रहने वाली एक अमेरिकी कंटेंट क्रिएटर का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें महिला भारत के हेल्थकेयर सिस्टम की जमकर तारीफ कर रही है. महिला ने बताया कि उन्हें ब्लड टेस्ट करवाना था. उन्होंने सोचा था कि इसके लिए अस्पताल जाना पड़ेगा, लेकिन कुछ ही देर में हेल्थकेयर वर्कर उनके घर पहुंचा और बिना एक भी रुपये एक्स्ट्रा लिए सैंपल कलेक्ट कर ले गया.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 17, 2026, 08:16 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 08:16 AM IST
भारत की हेल्थ सर्विस देखकर हैरान रह गई अमेरिकी महिला! बोली- 'इतनी सस्ती और आसान सुविधा दुनिया में कहीं नहीं'
Image Credit: Image credit: instagram/@spicygori

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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