पेट्रोल पंप पर चमक गई महिला की किस्मत! भाभी की सलाह पर खरीदी 800 रुपये की लॉटरी, रातों-रात बन गई लखपति

American Woman Rich Overnight: अमेरिका की एक महिला ने मजाक-मजाक में लॉटरी टिकट खरीदा था. उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में उसकी किस्मत ऐसे पलटने वाली है कि वह लाखों रुपये की मालकिन बन जाएगी.
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American Woman Rich Overnight: कहते हैं ना, किस्मत बदलने में वक्त नहीं लगता. कई बार जिंदगी में कोई छोटा फैसला या अपने किसी करीबी की बात इंसान की पूरी दुनिया बदल देती है. इन दिनों अमेरिका से सामने आई एक ऐसी ही कहानी सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रही है. यहां एक महिला ने अपनी भाभी की सलाह पर सिर्फ यूं ही एक लॉटरी टिकट खरीद लिया, लेकिन अगले ही पल उसके साथ कुछ ऐसा हुआ, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी. मीडिया रिपोर्ट्स में यह पूरा मामला अमेरिका के मैरीलैंड राज्य का बताया जा रहा है. महिला अपनी भाभी के साथ एक पेट्रोल पंप पर पहुंची थी. दोनों रोजमर्रा के काम से बाहर निकली थीं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह साधारण सा दिन अचानक जिंदगी का सबसे खास दिन बन जाएगा.
रिपोर्ट के अनुसार, महिला अपनी भाभी के साथ सेवेर्न इलाके के रीस रोड स्थित एक पेट्रोल पंप पर गई थी. वहां मौजूद एक्सॉन स्टेशन पर उसकी भाभी हमेशा की तरह लॉटरी टिकट खरीद रही थीं. दरअसल, उन्हें लंबे समय से लॉटरी खेलने का शौक था और वे अक्सर अपनी किस्मत आजमाती रहती थीं. इसी दौरान उन्होंने अपनी ननद से भी कहा कि वह भी एक टिकट खरीदकर देखे. पहले तो महिला ने इस बात को हल्के में लिया. उसे लगा कि यह सिर्फ समय बिताने वाली बात है. क्योंकि उसने पहले कभी गंभीरता से लॉटरी नहीं खेली थी. लेकिन शायद उस दिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था.
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भाभी के बार-बार कहने पर महिला ने आखिरकार एक स्क्रैच टिकट खरीद लिया. यह टिकट ट्रिपल रेड 7एस मल्टीप्लायर नाम का था. टिकट की कीमत सिर्फ 10 डॉलर यानी भारतीय रुपये में करीब 800 रुपये थी. महिला ने टिकट खरीदा और बिना किसी उम्मीद के उसे स्क्रैच करना शुरू कर दिया. लेकिन जैसे-जैसे टिकट की परत हटती गई, उसके चेहरे के भाव बदलने लगे. कुछ ही सेकंड बाद उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं. टिकट पर जो रकम लिखी थी, उसे देखकर वह खुद भरोसा नहीं कर पा रही थी.
महिला ने टिकट पर 77,777 डॉलर का इनाम जीत लिया था. भारतीय रुपये में यह रकम करीब 65 लाख रुपये के आसपास बताई जा रही है. इतनी बड़ी रकम जीतने के बाद महिला खुशी से उछल पड़ी. बताया जा रहा है कि पेट्रोल पंप पर मौजूद लोग भी यह सब देखकर हैरान रह गए. महिला और उसकी भाभी दोनों कुछ देर तक समझ ही नहीं पाईं कि आखिर अभी-अभी हुआ क्या है? जिस टिकट को उसने बस यूं ही खरीद लिया था, वही टिकट उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी बन गया.
इस पूरी कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा महिला की भाभी का रिएक्शन रहा. उन्होंने हंसते हुए बताया कि वह कई सालों से लगातार लॉटरी खेल रही हैं, लेकिन आज तक उन्हें इतना बड़ा इनाम नहीं मिला. वहीं, उनकी ननद, जिसने सिर्फ पहली बार किस्मत आजमाई, वह सीधा लाखों रुपये जीत गई. इस बात पर दोनों खूब हंसीं और अपनी खुशी जाहिर की.
यह कहानी एक बार फिर याद दिलाती है कि जिंदगी कब किस मोड़ पर नया सरप्राइज दे दे, कोई नहीं जानता. कई बार एक छोटी सलाह, एक मामूली फैसला या एक संयोग इंसान की किस्मत बदल देता है. फिलहाल यह कहानी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. लोग इसे पढ़कर यही कह रहे हैं कि जब किस्मत साथ दे, तो 800 रुपये का टिकट भी इंसान को लखपति बना सकता है.
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