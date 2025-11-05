हवा में लटकी जिंदगी! लेडी 'टॉम क्रूज' ने दहलाया दिल, वीडियो देख फटी रह गई आंखें

Plane Stunt: सोशल मीडिया पर कभी-कभी ऐसा वीडियो वायरल होता है जिसे देखकर लोग हैरान हो जाते हैं. अमेरिका से भी ऐसा ही खतरनाक वीडियो सामने आया है. यहां पर अमेरिकी यूट्यूबर मिशेल खरे ने एक्टर टॉम क्रूज की हॉलीवुड फिल्म 'मिशन इम्पॉसिबल' में दिखाए गए खतरनाक स्टंट को रिक्रिएट किया. जिसे देखकर लोग दंग हो गए हैं. इसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि महिला प्लेन के दरवाजे से लटकी हुई है.

हवा में उड़तीं नजर आई यूट्यूबर

अमेरिकी यूट्यूबर मिशेल खरे ने मिशन, इम्पॉसिबल- रोग नेशन में टॉम क्रूज के साहसी प्लेन-हैंगिंग स्टंट को फिर से बनाया उन्होंने YouTube पर अपने गहन प्रशिक्षण सत्रों और इस स्टंट को कैसे अंजाम दिया गया. मिशेल खरे लगभग 150 मील प्रति घंटे की रफ़्तार से उड़ रहे C-130 के किनारे से लटकी हुई थीं. उन्होंने अपने बचाव के लिए सुरक्षा के कई उपकरणों का उपयोग किया, यह विमान 600 मीटर की ऊंचाई तक ऊपर उड़ते हुए नजर आया. इस वीडियो को काफी लोग शेयर भी कर रहे हैं.

क्या बोलीं यूट्यूबर?

इस जानलेवा वीडियो ने नई बहस छेड़ दी है. हालांकि महिला यूट्यूबर ने इसकी तैयारी के लिए हफ्तों का प्रशिक्षण लिया. उन्होंने विंड टनल में अभ्यास किया, अपनी गर्दन और ऊपरी शरीर को मजबूत बनाया और पेशेवर स्टंट प्रशिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त किया. उनका उद्देश्य दर्शकों को एक्शन दृश्यों के लिए आवश्यक अनुशासन और तैयारी के स्तर की वास्तविक जानकारी देना था, न कि इसे दिखाकर दर्शकों को विचलित करना था. जैसे की दर्शक ऑन-स्क्रीन देखते हैं.

क्या है उद्देश्य?

इसके अलावा उसने कहा कि अगर मुझे टॉम क्रूज को अपने साथ कोई स्टंट करने के लिए मनाना है, तो मुझे उनके सबसे बड़े स्टंट में से एक को दोहराकर खुद को साबित करना होगा. बता दें कि खरे अपनी यूट्यूब सीरीज चैलेंज एक्सेप्टेड के लिए जानी जाती हैं, जहां वह विभिन्न क्षेत्रों के कठिन कार्यों के लिए खुद को परखती हैं, कठोर तैयारी को वास्तविक दुनिया के अनुभवों के साथ जोड़ती हैं.