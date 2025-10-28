यहां एक-दूसरे पर गोबर फेंक कर मनाते हैं फेस्टिवल, घूमने आए इस यूट्यूबर को क्यों पड़ रही गालियां?

Gorehabba Festival: अमेरिका के 25 वर्षीय यूट्यूबर टायलर ओलिवेरा ने हाल ही में कर्नाटक के गुमटापुरा गांव में मनाए जाने वाले गोरेहब्बा उत्सव का वीडियो पोस्ट किया जिसका कैप्शन था, “भारत के पूप-थ्रोइंग फेस्टिवल के अंदर.” इस वीडियो में गांववाले एक-दूसरे पर गोबर फेंकते दिखते हैं, जो दिवाली के समापन का पारंपरिक हिस्सा है. लेकिन पश्चिमी दर्शकों के लिए इसे पूप-थ्रोइंग फेस्टिवल कहने पर भारतीय सोशल मीडिया यूजर्स ने उनकी जमकर आलोचना की.

क्या वाकई यह त्योहार ‘गोबर फेंकने’ के लिए मनाया जाता है?

असल में गोरेहब्बा कोई हास्यास्पद या गंदा आयोजन नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक और सामुदायिक परंपरा है. यह त्योहार बीरश्वर स्वामी की आराधना के रूप में मनाया जाता है, जिन्हें स्थानीय मान्यताओं के अनुसार गोबर से उत्पन्न हुआ देवता माना जाता है. गांववाले इस दिन सूर्य में सुखाए हुए गोबर से एक-दूसरे पर खेल-खेल में फेंककर शुभता और स्वास्थ्य का प्रतीक मानते हैं. यह किसी प्रकार की मल युद्ध नहीं, बल्कि एकता और रोग निवारण का प्रतीक पर्व है.

क्या टायलर ओलिवेरा ने माफी मांगी या सफाई दी?

टायलर ने अपने बचाव में कहा कि उनका उद्देश्य किसी संस्कृति का मजाक उड़ाना नहीं था. उन्होंने दूसरा वीडियो पोस्ट किया, “मैं भारत के पूप-थ्रोइंग फेस्टिवल से बच गया.” जिसमें वे पूरे शरीर पर गोबर लिपटे हुए दिखाई दिए. वीडियो में वह कहते हैं, “बहुत सारा गोबर, मुझे यहां से अब निकलना पड़ेगा.” इस टिप्पणी के बाद आलोचना और तेज हो गई. लोगों ने कहा कि उन्होंने इस पर्व को घिनौना मनोरंजन बनाकर भारतीय परंपरा को नीचा दिखाया.

लोगों ने क्यों कहा इसे ‘रेसिस्ट’ और ‘अनादरपूर्ण’?

कई सोशल मीडिया यूजर्स ने टायलर पर आरोप लगाया कि उन्होंने भारतीय संस्कृति को अजीब और पिछड़ा दिखाने की कोशिश की. एक यूजर ने लिखा, “आप हमारी परंपराओं का मज़ाक उड़ाने भारत क्यों आते हैं? आप कैलिफोर्निया में अपनी सड़कों पर मल का वीडियो बना सकते हैं.” वहीं दूसरे ने समझाते हुए कहा कि गोरेहब्बा एक सूर्य-सुखाए गोबर से होने वाला पारंपरिक उत्सव है, जो इको-फ्रेंडली है.

गोरेहब्बा का असली मतलब क्या है?

गांव के लोग मानते हैं कि यह त्योहार बुराइयों को दूर करने और सामूहिक एकता का प्रतीक है. दिवाली के बाद यह आयोजन गांव की सफाई, शुभ ऊर्जा और स्वास्थ्य के लिए किया जाता है. इसमें गोबर को धार्मिक पवित्रता का प्रतीक माना जाता है, जैसे उत्तर भारत में गोबर के दीपक या दीवार सजावट होती है. गोरेहब्बा को लोक आस्था और पर्यावरण चेतना को गलत तरीके से पूप थ्रोइंग कहकर दिखाया गया. भारत के लोगों ने साफ कहा, “हमारे लिए यह पूजा है, तमाशा नहीं.”