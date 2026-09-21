/हवा में लगाई छलांग, स्टेज पर मारी बैकफ्लिप: AGT के मंच पर रोबोट्स के मूव्स देख हैरान हुए जज, मिला Golden Buzzer

डांस के स्टेज पर आमतौर पर इंसान अपने मूव्स से दर्शकों का ध्यान खींचते हैं. लेकिन America's Got Talent के इस एक्ट में कहानी थोड़ी अलग थी. यहां इंसानों के साथ स्टेज पर उतरे ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने अपने मूव्स से सबको चौंका दिया.
चीनी डांसर वु युफेई के साथ यूनिट्री के G1 ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने ऐसी परफॉर्मेंस दी. शुरुआत से ही रोबोट्स और डांसर के बीच तालमेल दिखाई दिया. कुछ ही देर में डांस के साथ मार्शल आर्ट्स के मूव्स शामिल होने लगे और एक्ट का अंदाज पूरी तरह बदल गया.
इस परफॉर्मेंस की सबसे खास बात रोबोट्स की सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट थी. सभी रोबोट्स एक साथ पोज बनाते, किक्स करते और पंच मारते दिखाई दिए. उनकी हरकतों में एक तरह की कोरियोग्राफी दिखाई दे रही थी. इसके बाद एक्ट में और तेज मूव्स जोड़े गए. रोबोट्स ने फ्लिप्स और बैकफ्लिप्स भी किए. इतनी तेजी से अलग-अलग मूवमेंट करते हुए बैलेंस बनाए रखना इस परफॉर्मेंस का अहम हिस्सा रहा. दर्शकों के लिए यह सिर्फ रोबोट देखने का मौका नहीं था. सामने मशीनें डांस के स्टेप्स के साथ मार्शल आर्ट्स और एक्रोबैटिक मूव्स करती दिखाई दे रही थीं.
Wu Yufei और रोबोट्स के बीच तालमेल ने इस एक्ट को और दिलचस्प बना दिया. एक तरफ इंसानी डांसर अपनी बॉडी मूवमेंट के जरिए परफॉर्म कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ रोबोट्स उन्हीं मूव्स के साथ कदम मिलाते नजर आए. कभी रोबोट्स एक साथ किक करते तो कभी पंच और पोज के जरिए परफॉर्मेंस को आगे बढ़ाते. इस पूरे एक्ट में डांस और मार्शल आर्ट्स के साथ रोबोटिक्स को जोड़ा गया था. यही वजह रही कि यह परफॉर्मेंस बाकी सामान्य डांस एक्ट्स से काफी अलग नजर आई. स्टेज पर रोबोट्स की सटीक और एक जैसी मूवमेंट ने दर्शकों का ध्यान लगातार बनाए रखा.
परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा मोमेंट तब आया, जब जज सोफिया वेरगारा ने यूनिट्री एक्ट के लिए अपना लाइव गोल्डन बजर इस्तेमाल किया. अमेरिका गॉट टैलेंट में गोल्डन बजर किसी परफॉर्मेंस को मिलने वाला बड़ा सम्मान है. इस एक्ट के लिए गोल्डन बजर मिलने के बाद रोबोट्स की यह परफॉर्मेंस सीधे प्रतियोगिता में बड़ा असर डालने वाली बन गई. इसका मतलब स्टेज पर सिर्फ कुछ मिनट की परफॉर्मेंस नहीं हुई, बल्कि इस एक्ट ने प्रतियोगिता के अगले सफर पर भी असर डाला.
परफॉर्मेंस का वीडियो ऑनलाइन आते ही वायरल होने लगा. सोशल मीडिया यूजर्स रोबोट्स की बॉडी मूवमेंट, बैलेंस और फ्लेक्सिबिलिटी को देखकर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि यह शायद अब तक देखी गई सबसे स्मूद और फ्लेक्सिबल रोबोट मूवमेंट में से एक है. एक अन्य यूजर ने फिनाले की परफॉर्मेंस को लेकर उत्साह जताया. वहीं एक यूजर ने खास तौर पर इस बात पर ध्यान दिया कि इस परफॉर्मेंस के दौरान कोई रोबोट गिरा या खराब नहीं हुआ. उसने मजाकिया अंदाज में लिखा कि शायद प्रोग्रामिंग को और बेहतर किया गया है. एक अन्य यूजर ने इसे शानदार परफॉर्मेंस बताया.
कुछ साल पहले तक ह्यूमनॉइड रोबोट्स को लेकर चर्चा ज्यादातर इस बात पर होती थी कि वे इंसान की तरह चल या खड़े हो सकते हैं या नहीं. लेकिन अब ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं, जिनमें रोबोट्स को डांस, बैलेंस और एक्रोबैटिक मूव्स करते देखा जा सकता है. हालांकि, किसी परफॉर्मेंस को देखकर यह मान लेना सही नहीं होगा कि रोबोट इंसानों की तरह हर काम खुद समझकर कर रहे हैं. ऐसे एक्ट्स में मूवमेंट पहले से प्रोग्राम किए जा सकते हैं और परफॉर्मेंस की तैयारी में काफी ट्रेनिंग और टेस्टिंग शामिल हो सकती है. लेकिन दर्शकों के लिए यह नजारा निश्चित तौर पर दिलचस्प है कि मशीनें अब स्टेज पर सिर्फ खड़ी रहने वाली चीज नहीं रह गई हैं.
अमेरिका गॉट टैलेंट दुनिया के चर्चित टैलेंट रियलिटी शोज में शामिल है. इसमें सिंगर, डांसर, मैजिशियन, कॉमेडियन और अलग-अलग तरह के कलाकार अपनी प्रतिभा दिखाते हैं. शो में अलग-अलग उम्र के कंटेस्टेंट हिस्सा लेते हैं और विजेता के लिए 1 मिलियन डॉलर की इनामी राशि रखी जाती है. ऐसे शो के स्टेज पर ह्यूमनॉइड रोबोट्स का मार्शल आर्ट्स और डांस एक्ट पेश करना अपने आप में एक अलग तरह का अनुभव रहा. खासकर तब, जब परफॉर्मेंस को गोल्डन बजर भी मिल गया.
इस परफॉर्मेंस ने डांस, मार्शल आर्ट्स और रोबोटिक्स को एक ही स्टेज पर ला दिया. Wu Yufei के साथ यूनिट्री के G1 रोबोट्स ने किक्स, पंच, फ्लिप्स और बैकफ्लिप्स के जरिए अपनी मूवमेंट क्षमता दिखाई. गोल्डन बजर मिलने के बाद इस एक्ट को लेकर लोगों की दिलचस्पी और बढ़ गई है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने भी यह दिखा दिया कि जब टेक्नोलॉजी को मनोरंजन के साथ जोड़ा जाता है तो नतीजा कितना अलग हो सकता है. अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे इस रोबोट टीम की परफॉर्मेंस कैसी रहती है.
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