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हवा में लगाई छलांग, स्टेज पर मारी बैकफ्लिप: AGT के मंच पर रोबोट्स के मूव्स देख हैरान हुए जज, मिला Golden Buzzer

अमेरिका गॉट टैलेंट के स्टेज पर इस बार ऐसा परफॉर्मेंस देखने को मिला, जिसे देखकर दर्शकों से लेकर जज तक हैरान रह गए. चीनी डांसर वु युफेई के साथ यूनिट्री के G1 ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने डांस, मार्शल आर्ट्स और एक्रोबैटिक मूव्स का ऐसा कॉम्बिनेशन पेश किया कि पूरा स्टेज उनकी हरकतों से भर गया. सिंक्रोनाइज्ड किक्स, पंच और बैकफ्लिप्स के बाद सोफिया वेरगारा ने एक्ट के लिए अपना लाइव गोल्डन बजर दबा दिया.

Written BySantosh Mishra
Published: Sep 21, 2026, 12:14 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 12:14 PM IST
हवा में लगाई छलांग, स्टेज पर मारी बैकफ्लिप: AGT के मंच पर रोबोट्स के मूव्स देख हैरान हुए जज, मिला Golden Buzzer
Image Credit: अमेरिका गॉट टैलेंट के मंच पर रोबोट्स ने दिखाए खतरनाक मूव्स! Image credit: instagram/@gottalentglobal

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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