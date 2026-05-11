ये है असल में 'नायक' का अनिल कपूर! सिर्फ 24 घंटे के लिए बना दुनिया के सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति, यहां जानिए पूरा सच

America's Shortest Presidency: दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में गिने जाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल आमतौर पर चार साल का होता है. कई राष्ट्रपति दो-दो बार चुनाव जीतकर आठ साल तक सत्ता में रहते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमेरिका के इतिहास में एक ऐसा भी राष्ट्रपति हुआ, जिसका कार्यकाल सिर्फ एक दिन का माना जाता है? यह कहानी सुनने में बॉलीवुड की फिल्म 'नायक' जैसी लग सकती है. लेकिन अमेरिकी राजनीति के इतिहास में यह घटना आज भी चर्चा का विषय बनी हुई है. लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिर कोई राष्ट्रपति सिर्फ एक दिन के लिए कैसे सत्ता में रह सकता है.

कौन था अमेरिका का ‘एक दिन वाला राष्ट्रपति’?

अमेरिकी इतिहास में डेविड राइस एचिसन नाम के एक नेता को अक्सर 'वन डे प्रेसिडेंट' यानी एक दिन का राष्ट्रपति कहकर याद किया जाता है. बताया जाता है कि साल 1849 में अमेरिका में राष्ट्रपति पद को लेकर एक अजीब स्थिति बन गई थी. उस समय जेम्स पोल्क का कार्यकाल खत्म हो चुका था और नए राष्ट्रपति जकारी टेलर को शपथ लेनी थी. लेकिन शपथ ग्रहण रविवार के दिन पड़ गया. उस दौर में धार्मिक मान्यताओं की वजह से रविवार को शपथ लेने से बचा जाता था. इसी कारण नए राष्ट्रपति ने शपथ अगले दिन लेने का फैसला किया. यहीं से यह चर्चा शुरू हुई कि उन कुछ घंटों के दौरान अमेरिका का राष्ट्रपति आखिर कौन था?

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कैसे आया डेविड एचिसन का नाम?

उस समय डेविड एचिसन सीनेट के प्रमुख नेताओं में गिने जाते थे. कुछ लोगों का मानना था कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद खाली होने की स्थिति में सत्ता अस्थायी तौर पर उनके पास पहुंच गई थी. हालांकि, यह स्थिति सिर्फ तकनीकी और कानूनी बहस तक सीमित रही. इसके बावजूद धीरे-धीरे यह कहानी मशहूर हो गई कि अमेरिका में एक ऐसा राष्ट्रपति भी हुआ, जिसने सिर्फ एक दिन तक देश संभाला. दिलचस्प बात यह है कि खुद एचिसन भी इस कहानी को मजाकिया अंदाज में लिया करते थे.

'मैं तो ज्यादा समय सोता रहा'

इतिहासकार बताते हैं कि डेविड एचिसन ने एक बार मजाक में कहा था कि अगर वह सच में राष्ट्रपति थे भी, तो उनका कार्यकाल बेहद शांत रहा क्योंकि उस दिन वह ज्यादातर समय सोते रहे. उनकी यह बात बाद में काफी मशहूर हो गई. लोग इसे अमेरिकी राजनीति के सबसे दिलचस्प किस्सों में गिनने लगे. हालांकि, कई इतिहासकार इस दावे को पूरी तरह सही नहीं मानते. उनका कहना है कि जकारी टेलर राष्ट्रपति चुने जा चुके थे और तकनीकी रूप से पद खाली नहीं था. लेकिन इसके बावजूद 'एक दिन वाले राष्ट्रपति' की कहानी आज भी लोगों को आकर्षित करती है.

इतिहासकारों में आज भी बहस

इस पूरे मामले को लेकर इतिहासकारों की राय अलग-अलग है. कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अमेरिकी संविधान के हिसाब से डेविड एचिसन कभी आधिकारिक राष्ट्रपति नहीं बने. वहीं, कुछ लोग कहते हैं कि उस समय बनी असामान्य स्थिति की वजह से कुछ घंटों के लिए सत्ता उनके पास मानी जा सकती है. यही कारण है कि यह मामला इतिहास में रहस्य और बहस दोनों का हिस्सा बन गया.

सोशल मीडिया पर फिर चर्चा में आई कहानी

हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर यह कहानी फिर वायरल हो गई. जैसे ही लोगों को पता चला कि अमेरिका में कभी ऐसा राष्ट्रपति भी रहा, जिसकी कुर्सी सिर्फ एक दिन चली, तो लोग हैरान रह गए. कई यूजर्स मजाक में लिखने लगे कि 'इतना छोटा कार्यकाल तो कई लोग ऑफिस में ट्रेनिंग पूरी करने में भी लगा देते हैं.' एक अन्य यूजर ने लिखा कि 'अगर सच में वह राष्ट्रपति थे, तो शायद दुनिया के सबसे आरामदायक राष्ट्रपति रहे होंगे.' रेडिट और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी इस कहानी को लेकर खूब चर्चा हो रही है.

अमेरिका के इतिहास का सबसे अलग किस्सा

अमेरिकी राजनीति में कई बड़े राष्ट्रपति हुए, जिन्होंने सालों तक सत्ता संभाली और दुनिया पर असर डाला. लेकिन डेविड एचिसन का नाम एक अलग वजह से याद किया जाता है. भले ही इतिहासकार इस बात पर पूरी तरह सहमत नहीं हैं कि वह आधिकारिक राष्ट्रपति थे या नहीं, लेकिन 'एक दिन के राष्ट्रपति' का टैग उनके साथ हमेशा जुड़ा रहा. यह कहानी दिखाती है कि राजनीति और इतिहास में कई बार ऐसे अजीब हालात बन जाते हैं, जो सालों बाद भी लोगों को हैरान करते रहते हैं.

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