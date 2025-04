Pahalgam terror attack: 9.15 के बाद... भारत-PAK तनाव के बीच खुद को रोस्ट कर रहे पाकिस्तानी, सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़

Pahalgam terror attack: भारत-पाकिस्तान के बीच हाल के दिनों में बढ़ते तनाव ने दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों को बहुत ही निचले स्तर तक पहुंचा दिया है. जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद को और हवा दी है, जिसमें 26 नागरिकों की मौत हो गई. भारत ने इस हमले का आरोप पाकिस्तान पर लगाया है और इसे "क्रॉस-बॉर्डर आतंकवाद" का समर्थन करने के रूप में देखा है, जबकि पाकिस्तान ने इन आरोपों को नकारते हुए इसे "बेवकूफी" करार दिया है.

These Pak people are roasting themselves on a different level pic.twitter.com/ckAA4F2So1

भारत ने लिया कड़ा कदम

भारत ने आतंकी हमले के बाद कई कड़े कदम उठाए हैं, जिनमें सबसे प्रमुख सिंधु जल संधि को निलंबित करना, यह एक प्रमुख जल-साझा समझौता है जो दोनों देशों के बीच जल आपूर्ति को नियंत्रित करता है. भारत ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया कि वह आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) को समर्थन दे रहा है, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक आतंकी संगठन के रूप में मान्यता प्राप्त है.

सोशल मीडिया पर पाकिस्तानियों का रिएक्शन

जबकि भारत के सोशल मीडिया पर लोग इस हमले के खिलाफ गुस्से में हैं, पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर स्थिति कुछ अलग नजर आती है. पाकिस्तान के कई यूज़र्स इस गंभीर स्थिति का मजाकिया तरीके से सामना कर रहे हैं, जिससे इंटरनेट पर हंसी और गुस्से में देखने को मिला है. पाकिस्तानियों ने अपने खास तरीके से तनावपूर्ण स्थिति पर मीम्स और हास्यप्रद कमेंट्स शेयर किए हैं.

पाकिस्तानी यूज़र्स का मजाकिया रिएक्शन

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहे कुछ पोस्ट्स में पाकिस्तानियों ने अपनी सरकार और देश की स्थिति पर खुद को चुटकुलों और मीम्स के जरिए हलका किया है. एक यूज़र ने लिखा, "अगर इंडिया को हमला करना हो तो हमारा फोन छोड़कर आना, यहां मोबाइल नेटवर्क काफी कमजोर है." इस तरह के मीम्स पाकिस्तानियों के डर और निराशा को मजाकिया तरीके से व्यक्त कर रहे हैं.

"अगर जंग करनी हो तो सुबह 9 बजे से पहले कर लेना"

कई पाकिस्तानियों ने भारतीय मीडिया द्वारा किए जा रहे धमकियों पर मीम्स बनाए. एक यूज़र ने लिखा, "जंग करनी हो तो 9 बजे से पहले कर लेना, हमारी गैस सप्लाई 9:15 बजे बंद हो जाती है." यह एक मजाकिया इशारा था पाकिस्तान के आंतरिक संसाधनों की कमी की तरफ, जो इस समय गंभीर स्थिति में भी मजाक का कारण बन रहा था.

Funniest part of it is Indians threatening to nuke Lahore coz they think it's an important city for Pakistanis. Meanwhile Pakistanis are like

(@maybe_ghuf) April 23, 2025