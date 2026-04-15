ड्यूटी पर ‘जाल’ में कैद हुआ गार्ड! मच्छरों से बचने के लिए अपनाया ऐसा निंजा टेक्निक, वीडियो देख लोग बोले- जुगाड़ ऑफ ईयर

Amazing anti-mosquito device: पूरे उत्तर भारत में मौसम का तापमान हाई हो चुका है और लोग गर्मी से परेशान हो रहे हैं. वहीं, रात में भी मच्छरों ने नींद हराम कर रखी है. मच्छरों को मारने के लिए लोग क्या-क्या जतन नहीं करते हैं. लोग मच्छरों के आतंक से बचने के लिए मॉस्किटो कोइल, ऑल आउट किट और इलेक्ट्रिक बैट जैसे हथियार यूज करते हैं. सरकारी गाड़ियां भी मच्छरों को मारने वाला धुआं गली-गली छोड़कर जाती है. इतना ही नहीं लोग घर के बाहर भी लकड़ियों को जलाकर उसके धुएं से मच्छरों को मारने का प्रयास करते नजर आते हैं, फिर भी इनकी तादाद कम नहीं हो रही है. अब मच्छरों से बचने की एक गर्ड ने ऐसा निंजा टेक्निक लगाया जिसे देखकर आप भी माथा पकड़ लेंगे.

दरअसल, ये वायरल वीडियो हैदराबाद का बताया जा रहा है. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने शहर की गंभीर स्थिति को उजागर कर दिया है, जिसमें एक सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी के दौरान मच्छरदानी ओढ़कर बैठा नजर आता है. यह नजारा जितना मजेदार लग रहा है, उतना ही चिंताजनक भी है. लोग इस जुगाड़ को ‘जुगाड़ ऑफ द ईयर’ कह रहे हैं, लेकिन इसके पीछे छिपी समस्या शहर की बिगड़ती हालत की ओर इशारा कर रही है.

क्या है वायरल वीडियो का सच?

बुधवार, 15 अप्रैल को सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें हैदराबाद का एक सिक्योरिटी गार्ड मच्छरों से बचने के लिए पूरी तरह मच्छरदानी में लिपटा हुआ दिखाई देता है. बताया जा रहा है कि पिछले कुछ महीनों में शहर में मच्छरों का प्रकोप काफी बढ़ गया है. इसी वजह से गार्ड को रात की ड्यूटी के दौरान खुद को बचाने के लिए यह अनोखा तरीका अपनाना पड़ा. वीडियो में साफ दिखता है कि मच्छरों की संख्या इतनी ज्यादा है कि सामान्य उपाय कारगर नहीं हो पा रहे हैं.

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गार्ड ने क्या कहा और लोगों की प्रतिक्रिया क्या रही?

वीडियो बना रही महिला जब गार्ड से उसके इस अजीब पहनावे के बारे में पूछती है, तो वह सादगी से जवाब देता है, “मैं इसे मच्छरों से बचने के लिए पहन रहा हूं.” इसके बाद महिला यह भी सवाल उठाती है कि क्या इलाके में नगर निगम की ओर से फॉगिंग की जा रही है या नहीं. जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ, लोगों ने इसे हैदराबाद की जमीनी हकीकत बताया. कई यूजर्स ने मजाकिया अंदाज में इसे ‘निंजा टेक्निक’ कहा, तो कुछ ने प्रशासन की लापरवाही पर सवाल खड़े किए.

Security guard is securing himself with Mosquito net. pic.twitter.com/fX2nIECmFc — Woke Eminent (@WokePandemic) April 15, 2026

क्या प्रशासन की लापरवाही से बढ़ी समस्या?

यह मामला अकेला नहीं है. इससे पहले 2 अप्रैल को बीआरएस विधायक देविरेड्डी सुधीर रेड्डी ने भी मच्छरों की समस्या के खिलाफ अनोखे अंदाज में विरोध जताया था. उन्होंने मच्छरदानी से बना कपड़ा पहनकर प्रदर्शन किया और कहा कि हालत इतनी खराब है कि मुंह खोलते ही मच्छर अंदर चले जाते हैं. वहीं, जनवरी में मणिकोंडा नगर पालिका के नेकामपुर वार्ड में भी मच्छरों का भारी प्रकोप देखने को मिला था, जहां लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया और खुद के पैसे से बचाव के इंतजाम करने की बात कही.