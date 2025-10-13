दुकान के गेट पर दिखी शेरों की फौज, 1, 2 नहीं, पूरे 11; VIDEO देख लोगों को आंखों पर नहीं हो रहा है यकीन

Lions family Viral News: शेर के सामने आते ही इंसानों की हालत खराब हो जाती है. अब सोचिए अगर सामने 1-2 नहीं, बल्कि पूरे 11 शेर खड़े हों तो डर का मंजर कैसा होगा. गुजरात के अमरेली के तटीय इलाके में ऐसा ही हैरान करने वाला नजारा सामने आया. एक रिहायशी इलाके में दुकानों के पास अचानक शेरों का पूरा परिवार घूमने लगा. हालांकि दुकानदार डर के मारे भागा नहीं, बल्कि उसने इस दुर्लभ घटना को अपने फोन में कैद कर वायरल कर दिया. वीडियो देखकर हर कोई हैरान है और आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा.

शेरों की फौज और अमरेली का तटीय इलाका

जूनागढ़ और अमरेली के रिहायशी इलाके में शेरों के घूमने की घटनाएं आम हैं. लेकिन इस बार मामला बेहद अनोखा था. अमरेली के तटीय पट्टी इलाके में एक दुकान के पास 11 शेरों का झुंड घूमता दिखाई दिया. यह संख्या सामान्य नहीं है. शेर अपने बच्चे सहित जंगली परिवार के साथ घूम रहे थे. स्थानीय लोग और दुकानदार इस दृश्य को देखकर दंग रह गए. शेरों की यह फौज शाही अंदाज में इलाके में विचरण कर रही थी, जैसे कोई प्राकृतिक फिल्म चल रही हो.

दुकानदार का डर और कैमरे में कैद नजारा

शेरों के बीच दुकान खुली थी, लेकिन दुकानदार ने डर के बजाय अपने फोन का इस्तेमाल किया और पूरी घटना को रिकॉर्ड कर लिया. कैमरे में शेरों का व्यवहार, उनकी चाल और जंगली परिवार का सामंजस्य साफ देखा जा सकता है. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और लोग इसे बार-बार देख रहे हैं. इस दृश्य को देखकर ऐसा महसूस होता है कि जैसे रात में कुत्तों का झुंड गली में घूम रहा हो, लेकिन यह असली शेरों का शाही परिवार था.

शेरों के लिए नया आश्रय स्थल और वायरल वीडियो

गौरतलब है कि राजुला का समुद्र तट शेरों के लिए नया आश्रय बन गया है. शेरों का यह परिवार खुलेआम विचरण कर रहा था और स्थानीय लोगों के लिए यह अद्भुत नजारा बन गया. शेर प्रेमियों के बीच यह दृश्य चर्चा का विषय बन गया है. दुकानदार ने इस दुर्लभ दृश्य को रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर साझा किया, जिससे यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया. इस तरह के वीडियो शेरों के जंगली जीवन और उनकी सामाजिक संरचना को समझने में मदद करते हैं.