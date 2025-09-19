घड़ी के अंदर इंसान, जो हर मिनट सुइयां बनाकर मिटा देता है! दुनिया में कहां पर लगी है ऐसी ह्यूमन वॉच?

Amsterdam Airport: एम्स्टर्डम एयरपोर्ट शिफोल पर यात्रियों को एक ऐसी चीज देखने को मिली जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. यह कोई साधारण घड़ी नहीं, बल्कि एक अनोखी आर्ट इंस्टॉलेशन ह्यूमन वॉच है. इसे देखने के बाद लोग समय भूलकर इसे निहारने लगते हैं. आइए जानते हैं आखिर क्या है इस घड़ी का राज.

इस घड़ी में क्या है खास?

इस घड़ी में आमतौर पर मशीनरी की सुइयां नहीं घूमतीं. बल्कि ऐसा लगता है जैसे कोई आदमी हर मिनट पेंट रोलर से घड़ी की सुइयां खींच रहा हो और फिर उन्हें मिटाकर नई बना रहा हो. यात्री SK अली ने इस घड़ी का वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जिसमें देखा गया कि घड़ी में आदमी ने 6:10 लिखा और फिर उसे मिटाकर 6:11 बना दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: दो पैग रोज पीने के बाद भी क्यों नहीं लड़खड़ाते चिंपैंजी? वैज्ञानिकों ने बताई चौंकाने वाली वजह

क्या सचमुच कोई आदमी अंदर बैठा है?

पहली नजर में हर किसी को यही लगता है कि कोई असली इंसान घड़ी के अंदर बैठकर यह काम कर रहा है. लेकिन असलियत कुछ और है. यह वास्तव में डच आर्टिस्ट मार्टेन बास (Maarten Baas) का बनाया हुआ 12 घंटे का वीडियो रिकॉर्डिंग है. इसे लूप पर चलाया जाता है जिससे घड़ी हर समय सही टाइम दिखाती है.

यात्रियों की क्या रही प्रतिक्रिया?

इस अनोखी घड़ी का वीडियो सोशल मीडिया पर 12 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. लोग इसे देखकर हैरान भी हैं और मजाक भी कर रहे हैं. किसी ने लिखा, “बेहतरीन आइडिया है, लेकिन बेचारा आदमी हर मिनट थक जाता होगा.” वहीं किसी और ने मजाक किया, “अगर जल्दी में हों तो टाइम देखने में झुंझलाहट हो सकती है.” यह घड़ी केवल समय बताने का साधन नहीं, बल्कि एक कला का अद्भुत नमूना है. यह यात्रियों को यह एहसास कराती है कि समय भी एक कला है, जिसे देखा, महसूस किया और सराहा जा सकता है. यही कारण है कि शिफोल एयरपोर्ट आने वाले यात्रियों के लिए यह घड़ी एक खास आकर्षण बन चुकी है.

यह भी पढ़ें: क्यों वायरल हो रहा है हैदराबाद बारिश से जुड़ा वो वीडियो, जिसमें डिलीवरी बॉय खींच रहे थे बाइक और बचा रहे थे जानें?

क्या आपको भी इसे देखने का मौका मिलेगा?

अगर आप कभी नीदरलैंड्स की यात्रा करते हैं और एम्स्टर्डम एयरपोर्ट पर रुकते हैं, तो इस ह्यूमन वॉच को जरूर देखिए. यह अनुभव आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि घड़ी सिर्फ टाइम बताने वाली मशीन नहीं, बल्कि एक जीवंत आर्टवर्क भी हो सकती है.