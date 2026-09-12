'भारत से नफरत है तो स्वाइप करो, बकवास नहीं...', मुंबई में रह रही एम्स्टर्डम की महिला ने ट्रोलर्स को धोया; बताई भारत की ताकत

भारत में रहने वाले लोगों के लिए ऑनलाइन कुछ भी ऑर्डर करना अब कोई बड़ी बात नहीं है. खाना हो, दवा हो, किराना या फिर फूल, कई शहरों में लोग कुछ ही मिनटों में सामान घर मंगा लेते हैं. लेकिन विदेश से भारत आने वाले किसी व्यक्ति के लिए यह सुविधा अब भी काफी चौंकाने वाली हो सकती है.
मुंबई में रह रही एम्स्टर्डम की इस महिला के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. उसने एक डिलीवरी ऐप के जरिए फूल ऑर्डर किए और कुछ ही देर में उसके दरवाजे पर फूल पहुंच गए. उसे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की हुई कि पूरा काम करीब 10 मिनट में हो गया.
फूलों की तेज डिलीवरी देखकर महिला ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो बनाया. उसने उन लोगों को निशाने पर लिया, जो भारत को 'बैकवर्ड' यानी पिछड़ा देश बताते हैं. वीडियो में उसने कहा कि अगर कोई भारत से नफरत करता है तो उसके लिए यह वीडियो शायद अच्छी खबर नहीं होगी. उसका सवाल था कि आखिर भारत को पिछड़ा कहने का मतलब क्या है, जब देश के कई शहरों में इतनी तेज और आसान डिलीवरी सर्विस उपलब्ध है. उसने अपने देश नीदरलैंड्स का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां भी ऐसी सर्विस मौजूद है, लेकिन भारत में यह सुविधा कई बड़े शहरों के साथ-साथ छोटे शहरों तक भी पहुंच चुकी है.
महिला ने खास तौर पर भारत के Tier-1 और Tier-2 शहरों का जिक्र किया. उसका कहना था कि फूलों की डिलीवरी जैसी सुविधा सिर्फ कुछ चुनिंदा इलाकों तक सीमित नहीं है. भारत में ऑनलाइन डिलीवरी का नेटवर्क पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ा है. बड़े शहरों के बाद अब छोटे शहरों और कस्बों में भी लोग ऐप के जरिए कई तरह की चीजें घर मंगा सकते हैं. यही बदलाव इस महिला को भारत की खासियत लगा. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं कि भारत में हर जगह एक जैसी सुविधा उपलब्ध है. डिलीवरी का समय शहर, इलाके और ऐप की उपलब्धता के हिसाब से अलग हो सकता है.
महिला ने भारत की तारीफ करते हुए एक जरूरी बात भी कही. उसने यह नहीं कहा कि भारत में कोई समस्या नहीं है. इसके उलट उसने साफ माना कि देश के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं. उसका कहना था कि भारत की समस्याओं को स्वीकार करना जरूरी है, लेकिन सिर्फ इन्हीं समस्याओं को देखकर पूरे देश को पिछड़ा मान लेना सही नजरिया नहीं है. उसके मुताबिक, किसी देश को समझने के लिए वहां की कमियों के साथ उसकी तरक्की और रोजमर्रा की सुविधाओं को भी देखना चाहिए.
महिला ने भारत को पिछड़ा मानने वाली सोच को 'टनल विजन' जैसा बताया. यानी जब कोई व्यक्ति किसी जगह की सिर्फ कमियां देखता है और वहां हो रहे बदलावों या अच्छी चीजों पर ध्यान नहीं देता. उसने यह भी कहा कि कई बार किसी दूसरे देश को नीचे दिखाने से लोगों को खुद के बारे में बेहतर महसूस हो सकता है. लेकिन किसी देश की असली तस्वीर इतनी आसान नहीं होती कि उसे सिर्फ एक शब्द में 'पिछड़ा' या 'आगे' बता दिया जाए. भारत में डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन शॉपिंग और तेज डिलीवरी जैसी सुविधाओं का तेजी से बढ़ना इसी बदलती तस्वीर का एक हिस्सा है.
महिला का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं. कई यूजर्स ने उसकी बात का समर्थन किया और कहा कि भारत में डिलीवरी सर्विस ने लोगों की जिंदगी काफी आसान कर दी है. एक यूजर ने लिखा कि उसे यह कंटेंट काफी पसंद आया और भारत वाकई शानदार है. एक अन्य यूजर ने कहा कि भारत की संभावनाओं को समझने के लिए पश्चिमी नजरिए से आगे देखना जरूरी है. कुछ लोगों ने यह भी कहा कि किसी देश के बारे में राय बनाना पूरी तरह व्यक्तिगत अनुभव पर निर्भर करता है. एक यूजर ने लिखा कि आखिर सब कुछ नजरिए और अपने अनुभव पर निर्भर करता है.
इस पोस्ट पर कई भारतीय यूजर्स ने अपने अनुभव भी शेयर किए. एक व्यक्ति ने कहा कि डिलीवरी ऐप्स ने उनका काफी समय बचाया है. वहीं दूसरे यूजर ने मजाकिया अंदाज में कहा कि भारत में अब ऐसा लगता है कि लगभग कुछ भी ऑर्डर किया जा सकता है. वास्तव में भारत के बड़े शहरों में डिलीवरी सर्विस का दायरा काफी बढ़ चुका है. फूल, खाना, किराना और रोजमर्रा की कई चीजें घर बैठे मंगाने की आदत अब शहरों की जिंदगी का हिस्सा बन गई है.
दिलचस्प बात यह है कि पूरी बहस की शुरुआत किसी बड़ी टेक्नोलॉजी या सरकारी योजना से नहीं, बल्कि फूलों की एक छोटी सी डिलीवरी से हुई. लेकिन महिला के लिए यह अनुभव भारत की बदलती तस्वीर का उदाहरण बन गया. उसकी बात का मकसद भारत की हर समस्या को नजरअंदाज करना नहीं था, बल्कि यह बताना था कि किसी देश की कमियों के साथ उसकी उपलब्धियों को देखना भी जरूरी है.
मुंबई में रह रही इस एम्स्टर्डम महिला का वीडियो भले ही एक छोटी सी डिलीवरी सर्विस को लेकर है, लेकिन उसने भारत को लेकर एक बड़ी बहस जरूर छेड़ दी है. भारत में समस्याएं हैं और उन्हें लेकर सवाल भी होने चाहिए, लेकिन साथ ही देश में तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी और रोजमर्रा की सुविधाओं को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. आखिर किसी देश की पूरी तस्वीर सिर्फ उसकी कमियों से नहीं बनती. उसे समझने के लिए यह भी देखना पड़ता है कि वह किस दिशा में आगे बढ़ रहा है. शायद इसी वजह से 10 मिनट में पहुंचे फूल इस महिला के लिए सिर्फ फूल नहीं, बल्कि भारत की बदलती तस्वीर का एक छोटा सा उदाहरण बन गए.
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