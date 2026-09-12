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'भारत से नफरत है तो स्वाइप करो, बकवास नहीं...', मुंबई में रह रही एम्स्टर्डम की महिला ने ट्रोलर्स को धोया; बताई भारत की ताकत

एम्स्टर्डम से मुंबई आई एक महिला ने सोशल मीडिया पर उन लोगों को जवाब दिया है, जो भारत को 'पिछड़ा' मानते हैं. उसने रोजमर्रा की जिंदगी का एक छोटा सा उदाहरण देते हुए बताया कि भारत के कई शहरों में फूल जैसी चीजें भी महज 10 मिनट में घर पहुंच जाती हैं. उसका कहना है कि भारत की अपनी समस्याएं जरूर हैं, लेकिन तेज डिलीवरी और रोजमर्रा की सुविधाओं के मामले में देश कई जगहों से काफी आगे है.

Written BySantosh Mishra
Published: Sep 12, 2026, 02:32 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 02:32 PM IST
'भारत से नफरत है तो स्वाइप करो, बकवास नहीं...', मुंबई में रह रही एम्स्टर्डम की महिला ने ट्रोलर्स को धोया; बताई भारत की ताकत
Image Credit: Image credit: instagram/@ivanaperkovicofficial

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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