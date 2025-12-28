पक्षी नहीं, ये तो 'सुपरसोनिक' शिकारी है! महज 6 दिन में नाप दिया 6100 KM आसमान, देख वैज्ञानिकों के उड़े होश।

Advertisement
अमूर फाल्कन ने वैज्ञानिकों को चौंकाते हुए महज 6 दिनों में 6,100 किलोमीटर की रिकॉर्ड उड़ान भरी. मणिपुर से अफ्रीका तक बिना रुके तय किया गया यह सफर छोटे शिकारी पक्षियों की असाधारण सहनशक्ति दिखाता है और प्रवासी मार्गों के संरक्षण की अहमियत बताता है. 

Dec 28, 2025
पक्षी उड़ते तो सभी हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो इंसानी सोच से कहीं आगे निकल जाते हैं. ऐसा ही करिश्मा दिखाया है अमूर फाल्कन ने. जब दुनिया क्रिसमस और नए साल के जश्न में व्यस्त थी, तब यह छोटा-सा शिकारी पक्षी आसमान में इतिहास रच रहा था. महज 6 दिनों में हजारों किलोमीटर की उड़ान, न कोई बड़ा ब्रेक, न थकान. वैज्ञानिक भी यह देखकर हैरान रह गए कि इतना हल्का पक्षी इतनी लंबी दूरी कैसे तय कर सकता है. अमूर फाल्कन का यह सफर न सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ है, बल्कि यह बताता है कि प्रकृति के ये यात्री कितने ताकतवर और रहस्यमय हैं.

मणिपुर से अफ्रीका तक उड़ान

मणिपुर में सैटेलाइट टैग लगाए गए तीन अमूर फाल्कन, अपापांग, अलांग और अहू ने दिसंबर में लंबी अंतरमहाद्वीपीय यात्रा पूरी की. ये पक्षी भारत से उड़ान भरकर अरब सागर और अफ्रीका की ओर बढ़े. अमूर फाल्कन वैसे तो आकार में छोटे होते हैं, लेकिन इन्हें दुनिया के सबसे लंबी दूरी तय करने वाले रैप्टर पक्षियों में गिना जाता है. इनकी यह यात्रा यह भी दिखाती है कि भारत और अफ्रीका का पारिस्थितिकी तंत्र कैसे प्रवासी पक्षियों के जरिए जुड़ा हुआ है. वैज्ञानिकों के लिए यह डेटा बेहद अहम माना जा रहा है.

अपापांग की ऐतिहासिक रिकॉर्ड उड़ान

ऑरेंज टैग वाले अपापांग ने सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया. नवंबर में इस अमूर फाल्कन ने सिर्फ 6 दिनों में करीब 6,100 किलोमीटर की बिना रुके उड़ान भरी. भारत से उड़ते हुए उसने अरब सागर और अफ्रीका के हॉर्न को पार किया और सीधे केन्या पहुंच गया. यह किसी भी छोटे शिकारी पक्षी द्वारा की गई सबसे लंबी नॉन-स्टॉप उड़ानों में शामिल है. वैज्ञानिकों के मुताबिक इतनी लंबी दूरी बिना आराम के तय करना असाधारण सहनशक्ति और ऊर्जा प्रबंधन का उदाहरण है.

अलांग और अहू ने चुनी अलग राह

येलो टैग वाला अलांग सबसे युवा फाल्कन था. उसने करीब 5,600 किलोमीटर की यात्रा की और रास्ते में तेलंगाना व महाराष्ट्र में थोड़े समय के लिए रुका. वहीं रेड टैग वाला अहू बांग्लादेश में ठहरा और फिर अरब सागर पार कर सोमालिया पहुंचा. अहू ने कुल लगभग 5,100 किलोमीटर की दूरी तय की. तीनों पक्षियों के रास्ते अलग-अलग थे, लेकिन मंज़िल लगभग एक जैसी. इससे यह साफ होता है कि प्रवासी पक्षी अपनी सुविधा और मौसम के अनुसार रास्ते चुनते हैं.

क्यों खास है अमूर फाल्कन का यह सफर

इन उड़ानों ने अमूर फाल्कन को “टाइनी लॉन्ग-डिस्टेंस वॉयजर” की पहचान दिला दी है. ये पक्षी आगे बोत्सवाना के ओकावांगो डेल्टा और सोमालिया के ज़ाफून जैसे इलाकों तक जाते हैं. इनका सफर यह समझने में मदद करता है कि महाद्वीपों को जोड़ने वाले प्रवासी मार्ग कितने जरूरी हैं. वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर इन रास्तों का संरक्षण नहीं किया गया, तो ऐसे अद्भुत प्रवासी पक्षियों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है.

