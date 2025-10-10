पेड़ को क्यों चढ़ाई गई सलाइन ड्रिप? वो रहस्यमयी पेड़ जो 800 साल बाद भी है 'जिंदा', डॉक्टर करते हैं इलाज!

Telangana Tree Pillalamarri Banyan: आपने अस्पतालों में इंसानों को सलाइन चढ़ते तो जरूर देखा होगा, लेकिन तेलंगाना के महबूबनगर जिले में एक पेड़ को सलाइन दी गई और वो भी किसी मरीज की तरह. यह पेड़ ‘पिल्लालामर्री’ कहलाता है, जो करीब 800 साल पुराना बरगद का पेड़ है. यह पेड़ लगभग चार एकड़ में फैला हुआ है और इसकी छांव में एक साथ हजार लोग बैठ सकते हैं. यह दुनिया के सबसे पुराने और विशाल पेड़ों में गिना जाता है.

पेड़ को आखिर सलाइन चढ़ाने की नौबत क्यों आई?

इतना पुराना होने के कारण इसके मुख्य जड़ में दीमक लग गई थी, जिससे पेड़ की कई बड़ी शाखाएं सूखने लगीं. पहले रासायनिक दवा लगाकर इसे बचाने की कोशिश की गई, लेकिन वह असरदार नहीं रही. तब वन विभाग के अधिकारियों ने पेड़ को सलाइन ड्रिप देने का अनोखा तरीका अपनाया. हर दो मीटर की दूरी पर सलाइन बोतलें लगाई गईं और उनमें कीटनाशक घोलकर पेड़ की जड़ों में डाला गया. अब इस पेड़ के चारों ओर सैकड़ों सलाइन बोतलें लटकती हुई नजर आती हैं, जैसे कोई पेड़ नहीं बल्कि कोई ‘प्रकृति का मरीज’ हो.

क्यों कहा जाता है इसे ‘प्रकृति का अजूबा’?

‘पिल्लालामर्री’ पेड़ की शाखाएं इतनी दूर-दूर तक फैली हैं कि इसकी छांव करीब 19,000 वर्ग गज (1.6 हेक्टेयर) तक फैलती है. इस पेड़ की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी शाखाओं और जड़ों से नए तने और जड़ें निकल आई हैं, जिससे यह किसी छोटे जंगल जैसा दिखता है. इसे देखने दूर-दूर से लोग आते हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि प्रकृति की अनोखी कलाकारी है.

पिल्लालामर्री नाम क्यों पड़ा?

इस पेड़ का इतिहास काकतीय वंश और बहमनी सल्तनत के दौर से जुड़ा है. कहा जाता है कि हैदराबाद के निज़ाम शासक गर्मियों में इसकी ठंडी छांव में पिकनिक मनाने आते थे. ‘पिल्लालामर्री’ नाम तेलुगु भाषा से लिया गया है-‘पिल्लाला’ यानी ‘बच्चे’ और ‘मर्री’ यानी ‘बरगद’. इसका मतलब हुआ “बच्चों वाला बरगद.” इसकी मुख्य जड़ अब लगभग सूख चुकी है और उससे निकलती जड़ें ऐसे दिखती हैं मानो पेड़ से उसके बच्चे जन्मे हों.

क्या सच में देता है संतान का आशीर्वाद?

लोककथाओं के अनुसार, जो दंपति इस पेड़ के नीचे संतान की कामना करते थे, उन्हें संतान का आशीर्वाद मिलता था. इसी वजह से इसे ‘चमत्कारी पेड़’ भी कहा जाता है. पेड़ के नीचे एक प्राचीन मंदिर, पुरातात्त्विक संग्रहालय, हिरण पार्क और एक छोटा चिड़ियाघर भी स्थित है. सदियों पुराने इस बरगद को देखकर यह विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि यह सिर्फ एक पेड़ है. यह न केवल तेलंगाना की पहचान है, बल्कि प्रकृति और परंपरा के सहअस्तित्व का प्रतीक भी है. सलाइन से जीवित किया गया यह पेड़ अब दुनिया भर के पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन चुका है.