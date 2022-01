बर्फीले तूफान में चट्टान की तरह खड़ा सेना का जवान, घुटने तक भरे बर्फ में करता रहा भारत माता की सुरक्षा

Indian Army Viral Video: थोड़ी सी ठंड पड़ने पर और पारा नीचे गिरने पर हम अपने घरों में दुबककर बैठ जाते हैं. ठंडियों में हम दो-दो रजाई ओढ़कर सोते हैं कि कहीं हमें ठंडी न लग जाएं. वहीं हमारे सेना के जवान बर्फीले तूफानों में भी भारत माता की सेवा के लिए डटकर खड़े रहते हैं. एक वीडियो सामने आया है, इसमें भारतीय सेना का एक जवान बर्फीले तूफान में भी अपनी पोस्ट से हटकर नहीं जाता है और घुटने भर बर्फ में खड़े होकर अपनी ड्यूटी निभाता दिखाई देता है.

हमारे जांबाज सैनिकों ने हमेशा अपने शौर्य और पराक्रम से देश का मान ऊंचा किया है. हमें भारतीय सैनिकों के जज्बे और बहादुरी के तमाम किस्से और वीडियो देखने को मिलते हैं. लेकिन यह वीडियो देखकर यकीनन आपको अपने जवानों के बलिदान पर गर्व होगा. इस वीडियो में एक भारतीय जवान बहुत ही विषम परिस्थिति में भारत माता की रक्षा करता दिखाई दे रहा है.

वीडियो को ट्विटर पर रक्षा मंत्रालय (Defence Ministry) के उधमपुर जनसंपर्क अधिकारी ने अपने आधिकारिक हैंडल से ट्वीट किया है. वीडियो ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, 'हम अपने लक्ष्य तक भले ही आसानी से नहीं पहुंच सकते हैं लेकिन प्रबल इच्छाशक्ति और बलिदान से हम हमारे लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं. जीने के लिए सभी के पास एक जीवन है लेकिन यदि देश की बात हो तो कौन खड़ा रहता है?' देखें वीडियो-

No easy hope or lies

Shall bring us to our goal,

But iron sacrifice

Of body, will, and soul.

There is but one task for all

One life for each to give

Who stands if Freedom fall? pic.twitter.com/X3p3nxjxqE

— PRO Udhampur, Ministry of Defence (@proudhampur) January 7, 2022