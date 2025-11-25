बॉस से भिड़ा कर्मचारी, कुछ देर बाद आया HR का ऐसा मेल, देख गुस्से से लाल हुए लोग

कॉर्पोरेट दुनिया में काम करने के लिए सिर्फ स्किल ही नहीं, बल्कि बोलने का तरीका भी उतना ही जरूरी होता है. कई बार गुस्से में कही गई बात हालात को और बिगाड़ देती है. इंटरनेट पर वायरल एक रेडिट पोस्ट में एक कर्मचारी ने अपने ऐसे ही अनुभव को शेयर किया है, जिसमें बॉस पर चिल्लाना उसे भारी पड़ गया. कर्मचारी का कहना है कि उसने सिर्फ अपना काम सही से करने के लिए जरूरी संसाधन मांगे थे, लेकिन जवाब न मिलने पर बहस बढ़ गई और वह बॉस पर चिल्ला बैठा. कुछ ही समय बाद HR का ऐसा ईमेल आया कि उसकी नौकरी पर ही बन आई.

रिसोर्स न मिलने पर भड़का कर्मचारी

r/IndianWorkplace पर @Godfather_2k18 नाम के यूजर ने शेयर किया गया, जिसे अब तक हजारों बार से ज्यादा बार देखा जा चुका है जिबकी हजारों लोग इसे लाइक किए हैं. उसने लिखा कि वह बॉस से जरूरी रिसोर्सेज मांग रहा था ताकि अपेक्षित रिजल्ट दे सके, लेकिन बॉस ने instead उसे ही गलत ठहरा दिया. कर्मचारी के मुताबिक, बॉस लगातार उस पर काम ठीक से न करने के आरोप लगा रहा था और उसे बहाने बनाने वाला बता रहा था. बात तब बिगड़ी जब बॉस ने ऊंची आवाज में कहा,“तुम मुझसे ऐसी कैसे बात कर सकते हो?” जिसके जवाब में कर्मचारी ने भी गुस्से में कह दिया कि उसे परिणाम देने के लिए जो चाहिए था, वह मिला ही नहीं. बस इसी बहस के बाद मामला बेकाबू हो गया.

टर्मिनेशन ईमेल ने उड़ाए होश

पोस्ट में युवक ने अपना टर्मिनेशन ईमेल भी साझा किया, जिसमें स्पष्ट लिखा था कि वर्कप्लेस पर “अनुचित व्यवहार” के कारण उसकी सेवाएं समाप्त की जा रही हैं. ईमेल में दो विकल्प दिए गए. या तो 30 दिनों का नोटिस पीरियड पूरा करो या आज से ही नौकरी छोड़ दो. HR ने उससे जल्द से जल्द निर्णय बताने को कहा ताकि बाकी औपचारिकताएं पूरी की जा सकें. कर्मचारी ने लिखा कि वह अब बेरोजगार है और उसके पास कोई बैकअप भी नहीं है. सोशल मीडिया पर इस ईमेल को देखकर लोग भड़क उठे और कंपनी पर सवाल उठाने लगे.

वीडियो देख यूजर्स कर रहे हैं कमेंट

पोस्ट के बाद कमेंट सेक्शन में यूजर्स ने उसे तरह-तरह की सलाह दी. कई लोगों का मानना था कि कर्मचारी को HR को जवाब देकर “फेयर हीयरिंग” की मांग करनी चाहिए. एक यूजर ने लिखा, “ये फैसला जल्दीबाजी में लिया गया है, आपको अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए.” वहीं पोस्ट करने वाले व्यक्ति ने जवाब दिया कि उसके बॉस के साथ पहले से ही Ego clash था और कंपनी किसी की नहीं सुनेगी. कई यूजर्स ने लिखा कि यदि कंपनी बड़ी है तो शायद सुनवाई मिल जाए, लेकिन छोटी या ‘लाला टाइप कंपनी’ में ऐसी उम्मीद ही नहीं की जा सकती. इंटरनेट पर लोग इस पूरे मामले को देखकर गुस्से में हैं और कर्मचारी के सपोर्ट में खड़े नजर आ रहे हैं.