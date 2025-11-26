Advertisement
पानी में तड़प रहा था मासूम हिरण, तभी शख्स ने कर दिखाया ऐसा कारनामा, वीडियो देख नहीं होगा यकीन

Viral Video: इस वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पानी में डूबते एक हिरण को एक शख्स बहादुरी दिखाकर बचा लेता है. लोगों ने इस मानवीयता भरे कदम की खूब सराहना की और वीडियो देखकर भावुक हो गए.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Nov 26, 2025, 06:39 AM IST
सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर हर किसी की आंखें नम हो गईं. वीडियो में एक छोटा सा हिरण तेज बहाव वाले नाले में फंसा हुआ दिखाई देता है. वह बार-बार किनारे पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन दीवार बहुत ढलानदार और फिसलन भरी होने के कारण उसका पैर बार-बार फिसल जाता है. पानी की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि हिरण हाथ-पैर मारने के बावजूद बहता ही जा रहा था. थोड़ी दूरी पर लोहे की सलाखें लगी थीं और अगर वह वहां फंस जाता तो उसकी जान बचना लगभग नामुमकिन था. हिरण की आंखों में डर साफ दिख रहा था, और वीडियो देखकर लग रहा था कि अब शायद वह बच नहीं पाएगा.

मसीहा बनकर आया एक शख्स

तभी अचानक एक शख्स प्लेटफॉर्म पर पेट के बल लेट गया और मौका देखकर जैसे ही हिरण उसके नीचे आया, उसने तुरंत उसके गर्दन के पास से पकड़कर ऊपर खींच लिया. हिरण डर के मारे चीखने लगा, लेकिन उस शख्स ने अपनी पकड़ नहीं छोड़ी. उसने पूरी ताकत लगाकर हिरण को सुरक्षित किनारे पर रख दिया और फिर खुद सांस लिया. देखने वालों को साफ लगा कि उसने अपनी सुरक्षा की भी परवाह नहीं की और सिर्फ हिरण की जिंदगी बचाना ही उसका मकसद था. इस बहादुरी ने हर किसी का दिल जीत लिया.

इंटरनेट पर मिल रही जमकर तारीफें

वायरल इस वीडियो को एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर @AMAZlNGNATURE अकाउंट से पोस्ट किया गया है. अब तक इसे 1.60 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं और 8 हजार से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं. कमेंट्स में लोग उस शख्स की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कोई उसे “असली हीरो” बता रहा है, तो कोई दिल वाले इमोजी बनाकर उसकी हिम्मत की सराहना कर रहा है. एक यूजर ने लिखा, “तुमने जो किया वह इंसानियत की मिसाल है, भगवान तुम्हें खुश रखे.” कई लोग यह कह रहे हैं कि दुनिया में अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो जानवरों की जिंदगी को अपनी जिंदगी जितना ही कीमती समझते हैं.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

Deer Rescue Videoemotional viral clip

