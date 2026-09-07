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जैसे कोई परमाणु बम फटा हो! इंडोनेशिया में फट पड़ा अनाक क्राकाटाऊ ज्वालामुखी, 50 हजार फीट तक उठा राख का गुबार

इंडोनेशिया के सुंडा जलडमरूमध्य में मौजूद अनाक क्राकाटाऊ ज्वालामुखी में 6 सितंबर को जोरदार विस्फोट हो गया. जिसके बाद राख और धुएं का गुबार करीब 50 हजार फीट की ऊंचाई तक पहुंच गया. इसका असर हवाई सेवाओं पर पड़ा और जकार्ता समेत 8 एयरपोर्ट पर उड़ानें रोकनी पड़ीं. इससे करीब 1.7 लाख यात्री प्रभावित हुए. अधिकारियों ने लोगों को ज्वालामुखी से दूर रहने की सलाह दी है.

Written BySantosh Mishra
Published: Sep 07, 2026, 07:28 AM IST|Updated: Sep 07, 2026, 07:28 AM IST
जैसे कोई परमाणु बम फटा हो! इंडोनेशिया में फट पड़ा अनाक क्राकाटाऊ ज्वालामुखी, 50 हजार फीट तक उठा राख का गुबार
Image Credit: इंडोनेशिया के अनाक क्राकाटाऊ ज्वालामुखी में भीषण विस्फोट! Image credit: X/@Santosh_misraa

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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