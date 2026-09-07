/जैसे कोई परमाणु बम फटा हो! इंडोनेशिया में फट पड़ा अनाक क्राकाटाऊ ज्वालामुखी, 50 हजार फीट तक उठा राख का गुबार

इंडोनेशिया में रविवार की सुबह लोगों ने आसमान की तरफ देखा तो नजारा डराने वाला था. समुद्र के बीच मौजूद अनाक क्राकाटाऊ ज्वालामुखी अचानक जोरदार तरीके से फट पड़ा. विस्फोट के साथ इतनी बड़ी मात्रा में राख और धुआं निकला कि देखते ही देखते आसमान का एक बड़ा हिस्सा काले गुबार से ढक गया.
ज्वालामुखी से निकल रही राख हवा के साथ दूर-दूर तक फैलने लगी. इसका असर सिर्फ आसपास के इलाकों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि हवाई यातायात भी बुरी तरह प्रभावित हुआ. जकार्ता के प्रमुख सोएकार्नो-हट्टा इंटरनैशनल एयरपोर्ट समेत कई एयरपोर्ट पर विमानों का संचालन रोकना पड़ा.
अनाक क्राकाटाऊ सुंडा जलडमरूमध्य में जावा और सुमात्रा द्वीपों के बीच स्थित है. रविवार को इसमें दो बार जोरदार विस्फोट दर्ज किए गए. इनमें एक विस्फोट करीब 30 सेकंड और दूसरा करीब 16 सेकंड चला. सबसे ऊंचा राख का गुबार लगभग 50 हजार फीट यानी करीब 15 किलोमीटर तक पहुंचा. सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में ज्वालामुखी से निकलती राख और गर्म पदार्थ का विशाल गुबार दिखाई दे रहा है. कुछ तस्वीरों में समुद्र के बीच स्थित ज्वालामुखी के ऊपर आसमान तक उठता काला धुआं नजर आता है. तेज विस्फोट और उसके बाद फैलती राख ने इस पूरे नजारे को बेहद डरावना बना दिया. सोशल मीडिया पर वीडियो देखकर लोगों ने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई परमाणु बम फटा हो.
ज्वालामुखी से निकलने वाली राख ने इंडोनेशिया के एविएशन सिस्टम के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी. राख के कण हवा में फैलने के बाद विमानों के लिए खतरा बन सकते हैं, क्योंकि ये प्लेन के इंजन और दूसरे सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं. इसी वजह से सोएकार्नो-हट्टा एयरपोर्ट का संचालन अस्थायी रूप से रोकना पड़ा. बाद में पश्चिमी इंडोनेशिया के कुल 8 एयरपोर्ट प्रभावित हुए. अधिकारियों के मुताबिक, इन एयरपोर्ट से जुड़ी करीब 1,558 उड़ानें देरी, रद्दीकरण या रूट बदलने से प्रभावित हुईं और करीब 1.7 लाख यात्रियों को परेशानी हुई. जकार्ता के मुख्य एयरपोर्ट पर ही सैकड़ों उड़ानों के शेड्यूल में बदलाव करना पड़ा. कई यात्री एयरपोर्ट पर इंतजार करते नजर आए, जबकि कुछ उड़ानों को दूसरे एयरपोर्ट की तरफ मोड़ा गया.
सुंडा स्ट्रेट में स्थित अनाक क्राकाटाऊ ज्वालामुखी में रविवार, 6 सितंबर 2026 को तड़के करीब 3:53 बजे एक प्रचंड विस्फोट हुआ. महज 30 सेकंड तक चले इस शक्तिशाली विस्फोट ने आसमान में 50 हजार फीट तक राख और बारूद जैसी जहरीली गैसों का गुबार फैला दिया. pic.twitter.com/h77A6otqMR
— Santosh Misra 'mohit' (@Santosh_misraa) September 7, 2026
ज्वालामुखी की राख का असर रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ा. राख के हवा में फैलने के कारण कुछ इलाकों में स्कूलों की गतिविधियां रोककर ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की गई. मछुआरों को भी समुद्र में जाने से बचने की सलाह दी गई. अधिकारियों ने लोगों से बाहर निकलते समय मास्क पहनने और राख के सीधे संपर्क से बचने को कहा है. राख आंखों और सांस से जुड़ी परेशानी पैदा कर सकती है. मौसम की स्थिति को देखते हुए प्रशासन राख को जल्द नीचे लाने के लिए बारिश कराने की तकनीक यानी क्लाउड सीडिंग पर भी काम कर रहा है.
विस्फोट के बाद प्रशासन ने ज्वालामुखी के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है. फिलहाल करीब 3 किलोमीटर के दायरे में लोगों और नावों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है. जहाजों को भी इस इलाके से दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है. अनाक क्राकाटाऊ को फिलहाल लेवल-3 यानी हाई अलर्ट की स्थिति में रखा गया है. हालांकि, अधिकारियों ने यह भी साफ किया है कि फिलहाल इस विस्फोट से किसी बड़े सुनामी खतरे की जानकारी नहीं है. इंडोनेशिया की आपदा प्रबंधन एजेंसी ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और आधिकारिक निर्देशों का पालन करने को कहा है.
अनाक क्राकाटाऊ नाम का मतलब ही है 'क्राकाटाऊ का बच्चा'. यह ज्वालामुखी उस इलाके में बना है, जहां 1883 में क्राकाटाऊ का बेहद विनाशकारी विस्फोट हुआ था. उस ऐतिहासिक विस्फोट ने भारी तबाही मचाई थी और उससे जुड़ी सुनामी में करीब 36 हजार लोगों की मौत हुई थी. बाद में उसी पुराने ज्वालामुखी के क्षेत्र से समुद्र के बीच नया ज्वालामुखी द्वीप उभरा, जिसे अनाक क्राकाटाऊ कहा गया. तब से यह समय-समय पर सक्रिय होता रहा है.
अनाक क्राकाटाऊ का नाम 2018 में भी पूरी दुनिया में चर्चा में आया था. उस समय ज्वालामुखी गतिविधि के दौरान इसके एक हिस्से के ढहने से समुद्र में बड़ी हलचल हुई और सुनामी ने जावा तथा सुमात्रा के तटीय इलाकों में भारी तबाही मचाई थी. उस घटना में 400 से ज्यादा लोगों की जान गई थी. यही वजह है कि इस बार भी वैज्ञानिक और प्रशासन ज्वालामुखी की हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं. फिलहाल कोई बड़े पैमाने पर निकासी नहीं की गई है, लेकिन खतरे वाले इलाके में जाने पर सख्त रोक है.
अनाक क्राकाटाऊ जुलाई से ही ज्यादा सक्रिय नजर आ रहा था और रविवार के विस्फोट को इस मौजूदा दौर की सबसे मजबूत गतिविधियों में गिना जा रहा है. अब वैज्ञानिक यह देख रहे हैं कि ज्वालामुखी की गतिविधि आगे बढ़ती है या धीरे-धीरे शांत होती है. फिलहाल सबसे बड़ी चिंता राख के गुबार और उसके कारण हवाई सेवाओं पर पड़ रहे असर की है. इंडोनेशिया में एयरपोर्ट और विमानन अधिकारी लगातार हवा में राख की स्थिति पर नजर रख रहे हैं. दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो ने एक बार फिर याद दिला दिया है कि समुद्र के बीच खड़ा दिखने वाला यह छोटा सा ज्वालामुखी कितना ताकतवर हो सकता है.