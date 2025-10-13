Advertisement
आनंद महिंद्रा भी इस शख्स की मेहनत के हुए मुरीद, बंजर जमीन पर आज लहलहा रहे पेड़-पौधे

Anand Mahindra X Post Viral: असम के "फॉरेस्ट मैन" जादव पायेंग ने माजुली द्वीप की बंजर जमीन पर सालों की मेहनत से घना जंगल खड़ा कर दिया. उनकी लगन और समर्पण से प्रभावित होकर आनंद महिंद्रा ने उनकी तारीफ की और कहा कि जादव का यह काम फोकस, धैर्य और शांति की सच्ची मिसाल है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Oct 13, 2025, 05:08 PM IST
Anand Mahindr: भारत के “फॉरेस्ट मैन” जादव पायेंग की कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं. असम के माजुली द्वीप की एक वीरान और बंजर रेतीली ज़मीन पर उन्होंने अपने दम पर एक घना जंगल खड़ा कर दिया. दशकों तक रोज़ाना एक-एक पेड़ लगाते हुए उन्होंने न सिर्फ पर्यावरण को संजीवनी दी, बल्कि धैर्य और समर्पण का ऐसा उदाहरण पेश किया जिसे पूरी दुनिया सलाम कर रही है. उनकी इस लगन ने देश के बड़े उद्योगपति आनंद महिंद्रा को भी प्रभावित किया है. महिंद्रा ने सोशल मीडिया पर जादव की कहानी शेयर करते हुए लिखा कि यह सिर्फ पर्यावरण की नहीं, बल्कि फोकस और शांति की भी मिसाल है.

बंजर जमीन पर उगाया जंगल

दरअसल, साल 1979 में जब जादव 16 साल के थे, असम में भयंकर बाढ़ आई थी. ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे सैकड़ों जानवर मरे पड़े थे. कटाव ने सारी हरियाली खत्म कर दी थी.इसके बाद जादव ने लगातार पेड़ लगाना शुरू किया. दिन-ब-दिन, साल-दर-साल उन्होंने बिना रुके अपने हाथों से पौधे लगाए और उनकी देखभाल की. नतीजा यह हुआ कि आज वहीं करीब 550 हेक्टेयर में फैला घना जंगल खड़ा है, जिसे “मोलाई फॉरेस्ट” कहा जाता है. इस जंगल में हाथी, हिरण, बाघ और कई दुर्लभ पक्षी अब अपना बसेरा बना चुके हैं.

प्रकृति के प्रति समर्पण की अनोखी मिसाल

जादव पायेंग का यह प्रयास केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं, बल्कि इंसान की लगन और धैर्य की ताकत को भी दर्शाता है. उन्होंने किसी सरकारी मदद के बिना अपने दम पर यह काम किया. उनके अनुसार, उन्होंने यह सब इसलिए किया क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनका इलाका बंजर और उजाड़ हो जाए. धीरे-धीरे यह जंगल न सिर्फ स्थानीय तापमान और मिट्टी में सुधार लाया, बल्कि आसपास के लोगों की आजीविका के लिए भी सहारा बन गया.

आनंद महिंद्रा शेयर की कहानी 

जादव की कहानी से प्रभावित होकर महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया पर उनकी तारीफ की. उन्होंने लिखा कि “यह जंगल सिर्फ पर्यावरण के लिए नहीं, बल्कि ध्यान, धैर्य और उद्देश्य का जीवंत प्रतीक है.” महिंद्रा ने कहा कि आज जब लोग एक साथ कई कामों में उलझे रहते हैं, जादव हमें याद दिलाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति एक सार्थक काम पर लगातार ध्यान दे, तो वह असंभव को संभव कर सकता है. 

 

