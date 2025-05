घड़े या फिर फ्रिज का पानी? गर्मी में किसका पानी पीना चाहिए; Anand Mahindra का पुराना ट्वीट वायरल

Anand Mahindra Old Post Viral: बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा अपने सोशल मीडिया पोस्ट से हमें हैरानी में डालना कभी नहीं छोड़ते. महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन का ट्विटर हैंडल दिलचस्प, इंस्पिरेशनल और मजाकिया ट्वीट्स से भरा हुआ है, जो अक्सर सोशल मीडिया यूजर्स की दिलचस्पी को बढ़ाते हैं. वह भारतीय चीजों के बहुत बड़े फैन हैं और अक्सर देसी इनोवेशन के लिए अपना प्यार दिखलाते हैं और साथ में उसे सपोर्ट भी करते हैं. भारत में गर्मी के मौसम को देखते हुए महिंद्रा समूह के अध्यक्ष आनंद महिंद्रा ने एक सुराही और एक फ्रिज के बीच की तुलना की. हालांकि, इस पुराने पोस्ट ने एक बार फिर ऑनलाइन बहस छेड़ दी.

आनंद महिंद्रा ने फ्रिज से की सुराही की तुलना

बता दें कि सुराही ठंडा पानी जमा करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मिट्टी का बर्तन है. फ्रिज से पहले भारत में लोग इस मिट्टी का बर्तन यूज किया करते थे, क्योंकि यह बेहद ही ठंडा होता है. आनंद महिंद्रा ने एक तस्वीर को शेयर करते हुए दोनों के बीच के फायदे-नुकसान बतलाएं. पोस्ट में महिंद्रा ने लिखा, "सच कहूं तो, सुराही डिजाइन और सौंदर्य की दृष्टि से भी श्रेष्ठ है. तेजी से बढ़ने वाले जमाने में, प्लैनेट-पॉजिटिव को सपोर्ट किया जाना चाहिए. लोगों को इस सुराही को प्रयोग में लाने के लिए जोर दिया जाना चाहिए. सुराही एक प्रीमियम लाइफ स्टाइल में सहायक बन सकती है."

Frankly, the Surahi is also superior from the point of view of design & aesthetics. In a world increasingly preoccupied with being planet-positive, the humble Surahi could become a premium lifestyle accessory. (credit: @EducatedMoron) pic.twitter.com/SR2M7sSMxU

— anand mahindra (@anandmahindra) May 9, 2023