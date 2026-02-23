Advertisement
बेटियां खिला रहीं रोज 1 लाख लोगों का पेट, जानें क्या है वो मैजिक फॉर्मूला जिसने महिंद्रा को भी चौंकाया

बेटियां खिला रहीं रोज 1 लाख लोगों का पेट, जानें क्या है वो 'मैजिक फॉर्मूला' जिसने महिंद्रा को भी चौंकाया

Anand Mahindra Video: श्रावस्ती में 30 हजार महिला किसान रीजेनरेटिव फार्मिंग से रोज 1 लाख लोगों का पेट भर रही हैं. आनंद महिंद्रा ने इस पहल को बताया असली #MondayMotivation. जानिए कैसे बदली खेती और किस्मत.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 23, 2026, 02:50 PM IST
बेटियां खिला रहीं रोज 1 लाख लोगों का पेट, जानें क्या है वो 'मैजिक फॉर्मूला' जिसने महिंद्रा को भी चौंकाया

Anand Mahindra: बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ऐसी कहानी शेयर की, जिसने हजारों लोगों का ध्यान खींच लिया. उन्होंने बताया कि यूपी के श्रावस्ती में करीब 30,000 महिला किसान चुपचाप एक बड़ी क्रांति को जन्म दे रही हैं. ये महिलाएं पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर अपना रही हैं और रोजाना 1 लाख से ज्यादा लोगों तक पौष्टिक सब्जियां पहुंचा रही हैं.

यह बदलाव अचानक नहीं आया. इसकी शुरुआत प्रशिक्षण और जरूरी संसाधनों से हुई, जो नंदी फाउंडेशन ने उपलब्ध कराए. लेकिन धीरे-धीरे यह पहल सिर्फ खेती तक सीमित नहीं रही. महिलाएं अब आत्मविश्वासी प्रोड्यूसर और आंत्रेप्न्योर बन चुकी हैं. वे पोषण से भरपूर सब्जियां उगा रही हैं, जिससे स्थानीय बाजार भी मजबूत हो रहा है.

फूड फेस्टिवल में क्या दिखा खास?

श्रावस्ती के हरिहरपुर रानी गांव में आयोजित फूड फेस्टिवल इस बदलाव का जश्न था. कई सफल फसली सीजन के बाद महिलाओं को सम्मानित किया गया लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा ‘टेस्टिंग टेबल’ की रही, जहां ताजा गाजर, चुकंदर और पुदीने की चटनी ने लोगों का दिल जीत लिया. यह सिर्फ स्वाद नहीं था, बल्कि उस मेहनत और मिट्टी के सम्मान की खुशबू थी, जिसने पोषण और आजीविका दोनों को संवार दिया.

 

 

किसे मिला श्रेय?

आनंद महिंद्रा ने इस बदलाव के लिए नंदी फाउंडेशन की टीम की खास तारीफ की. उन्होंने मनोज कुमार और उनकी टीम के साथ अनुपमा और आस्था सिंह का जिक्र करते हुए कहा कि जमीनी स्तर पर यही लोग असली बदलाव ला रहे हैं. उनके मुताबिक, इन महिलाओं ने नई तकनीकों को अपनाकर यह साबित कर दिया कि बदलाव संभव है, बस इरादा मजबूत होना चाहिए.

सोशल मीडिया पर कैसी रही प्रतिक्रिया?

इस पोस्ट को 14 हजार से ज्यादा व्यूज मिले और लोगों ने इसे असली #MondayMotivation बताया. एक यूजर ने लिखा कि जमीन से जुड़ी ऐसी प्रेरक कहानियों को सामने लाना काबिल-ए-तारीफ है. दूसरे ने इसे क्वाइट रिवोल्यूशन कहा. वहीं एक और प्रतिक्रिया में लिखा गया कि सशक्त महिलाएं ही मजबूत खाद्य सुरक्षा की नींव हैं.

