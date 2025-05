सबको एक-एक थार मिलेगी... Anand Mahindra के बर्थडे पर लोगों ने ऐसे किए विश तो महिंद्रा का आया ये जवाब

Anand Mahindra Birthday: सोशल मीडिया पर अक्सर अपने पोस्ट के जरिए छाए रहने वाले आनंद महिंद्रा का एक मई को जन्मदिन था, जिस पर उनके फॉलोअर्स ने जमकर बधाई दी. इंटरनेट का पूरा हुजूम ही बिजनेस टायकून को विश करने के लिए टूट पड़ा. कई सारे लोगों ने अपनी-अपनी तरह से विश करने के लिए आए. कुछ ने एआई जरिए तस्वीर बनाकर शेयर की तो कुछ ऐसे विशेज भी थे जिन्हें पढ़कर लोगों हंसी तक आ गई. उन्हीं में से एक विश थोड़ा हटके था. विश करने से पहले ही यूजर ने लिख दिया कि आज आनंद महिंद्रा जी का जन्मदिन है. इस मौके पर सबको एक-एक थार मिलेगा.

यह भी पढ़ें: पति बीवी से ज्यादा बिल्ली से करता है प्यार, कोर्ट पहुंची पत्नी तो जज साहब बोले- ये केस दहेज...

आनंद महिंद्रा का विश करने के लिए टूटे लोग

दरअसल, एक यूजर ने आनंद महिंद्रा को उनके जन्मदिन से पहले 30 अप्रैल को विश कर दिया. उस यूजर ने लिखा, "जन्मदिन की अग्रिम शुभकामनाएं @anandmahindra सर जी. आप बचपन से ही मेरे प्रेरणास्रोत रहे हैं." उस यूजर के जवाब में आनंद महिंद्रा ने लिखा, "मेरे जन्मदिन पर आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद और मैं इस अवसर पर इस अद्भुत मंच पर सभी को आपकी शुभकामनाओं और आपके अपार स्नेह के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं. यह वास्तव में एक आशीर्वाद है. मैं खुद को दोगुना धन्य महसूस करता हूं कि इस दिन मैं आप सभी को अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं भी दे सकता हूं!"

Thank you for your greetings on my Birthday.

And I would like to take this opportunity to thank everyone on this amazing platform for your good wishes and your overwhelming affection.

It is truly a blessing.

I feel doubly blessed that on this day, I can also wish all of you… https://t.co/roRU1hbSPA

— anand mahindra (@anandmahindra) May 1, 2025