Anand Mahindra Favorite Village: आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया पर केरल के पलक्कड़ जिले के एक खूबसूरत गांव का वीडियो शेयर कर उसकी सादगी और शांति की तारीफ की. उन्होंने इसे आधुनिक जीवन की भागदौड़ से सही मायनों में बच निकलने की जगह बताया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 20, 2025, 08:18 AM IST
आखिर क्या खास है केरल के इस छोटे से गांव में? जो आनंद महिंद्रा के दिल को छू गई, बोले- जिंदगी से भागने की...

Anand Mahindra Viral Post: आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया पर केरल के पलक्कड़ जिले के एक खूबसूरत गांव का वीडियो शेयर कर उसकी सादगी और शांति की तारीफ की. उन्होंने इसे आधुनिक जीवन की भागदौड़ से सही मायनों में बच निकलने की जगह बताया. यह गांव अब लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है.

आखिर क्या खास है केरल के इस छोटे से गांव में?

बिजनेस टायकून आनंद महिंद्रा ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर केरल के पलक्कड़ जिले के एक गांव की खूबसूरती की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि यह गांव आधुनिक जीवन की तेज रफ्तार से दूर एक परफेक्ट एस्केप यानी शांतिपूर्ण ठिकाना है. महिंद्रा द्वारा शेयर किया गया वीडियो एक यूजर @iAkankshaP का था, जिसमें साउथ इंडियन विलेज मॉर्निंग का सीन दिखाया गया था- शांत सुबह, हरे-भरे पेड़, मिट्टी के घर और अपनी दिनचर्या में मग्न ग्रामीण.

आनंद महिंद्रा को क्यों छू गई इस गांव की सादगी?

वीडियो शेयर करते हुए आनंद महिंद्रा ने लिखा, “यह केरल के पलक्कड़ का एक गांव है. यह कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है और न बनने की कोशिश कर रहा है. असली यात्रा वही होती है जो हमें सच्चे अनुभवों से जोड़ती है.” उन्होंने आगे कहा, “एक #SundayWanderer के रूप में आज मुझे लगा, काश मैं इस गांव में कुछ समय के लिए खुद को खो पाता, इसकी लय और सादगी का हिस्सा बन पाता.”

क्या यह जगह पर्यटन से अनछुई है?

आनंद महिंद्रा ने साफ कहा कि यह गांव किसी पर्यटन स्थल की तरह सजाया नहीं गया है, बल्कि अपनी असली पहचान में ही खूबसूरत है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कभी-कभी यात्रा का असली मकसद किसी जगह की सच्चाई को महसूस करना होता है, न कि उसकी चमक-दमक को देखना.

 

 

पलक्कड़ क्यों कहलाता है Gateway to Kerala?

केरल का पलक्कड़ जिला ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से बेहद समृद्ध है. इसे “Gateway to Kerala” कहा जाता है क्योंकि यह राज्य के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है. पहले इसका नाम पलघाट था. यहां की प्राकृतिक हरियाली, पारंपरिक वास्तुकला और सादगी केरल की विरासत को बखूबी दर्शाती है. यहां 18वीं सदी में हैदर अली द्वारा बनाया गया पलक्कड़ किला आज भी प्रमुख आकर्षण है. इसके अलावा कलपथी नदी के किनारे स्थित विश्वनाथ स्वामी मंदिर यहां की पहचान है, जहां हर साल प्रसिद्ध रथोत्सवम (चैरट फेस्टिवल) मनाया जाता है. इसी जिले से गुजरने वाली भरतपुझा नदी इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देती है.

आनंद महिंद्रा की पोस्ट सिर्फ एक गांव की तारीफ नहीं थी, बल्कि एक संदेश थी कि असली सुकून भागदौड़ और ग्लैमर में नहीं, बल्कि उन जगहों में है जहां जीवन अपनी सबसे सच्ची रफ्तार में बहता है.

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

Anand Mahindra

