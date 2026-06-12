आनंद महिंद्रा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, "मुझे हाल ही में पता चला कि बारिश के बाद मिट्टी से आने वाली उस ताज़ा खुशबू का एक टेक्निकल नाम भी है: पेट्रीचोर (Petrichor). इस शब्द की शुरुआत कहां से हुई, यह जानने की उत्सुकता में मैंने इसका इतिहास खंगाला. पता चला कि यह शब्द दो चीज़ों से मिलकर बना है: पेट्रा (Petra) = पत्थर या चट्टान, इकोर (Ichor) = ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार, देवताओं की रगों में खून की जगह बहने वाला एक खास तरल पदार्थ. तो इस हिसाब से 'पेट्रीचोर' का मोटा-मोटा मतलब कुछ ऐसा निकलता है- 'पत्थरों का खून' या 'चट्टानों से बहने वाला तरल पदार्थ.' लेकिन ये सारे भारी-भरकम शब्द भारत में इस खुशबू से जुड़े जज्बातों को छू भी नहीं पाते हैं. हमारे देश में तो हम मानसून की पहली फुहार का इंतज़ार किसी रोमांटिक चाहत की तरह करते हैं. हमारे लिए तो शायद इसका नाम 'दिल का चोर' होना ज़्यादा सही रहता."