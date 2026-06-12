Anand Mahindra Tweet: महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया पर खासे एक्टिव रहते हैं. वो अक्सर अपने एक्स अकाउंट पर ऐसी चीजें शेयर करते हैं, जो पल भर में वायरल हो जाती हैं. कभी वो किसी के टैलेंट की तारीफ करते हैं तो कभी कोई मजेदार जुगाड़ू वीडियो शेयर करते हैं. लेकिन इस बार उन्होंने कुछ ऐसा शेयर किया है जो सीधे हमारे बचपन की यादों और हमारी मिट्टी से जुड़ा हुआ है. मानसून की दस्तक के साथ ही उन्होंने पहली बारिश के बाद मिट्टी से आने वाली उस बेहद खूबसूरत खुशबू को एक नया देसी नाम दिया है जिसे अंग्रेजी में लोग 'Petrichor' कहते हैं. आनंद महिंद्रा का मानना है कि इस जादुई खुशबू के लिए सिर्फ पेट्रीचोर कहना काफी नहीं है, इसके लिए हमारा अपना देसी नाम होना चाहिए. उनका यह नया नाम सोशल मीडिया पर गदर मचा रहा है.
जैसे ही गर्मी के बाद पहली बारिश की बूंदें सूखी धरती पर गिरती हैं, वैसे ही हवा में एक कमाल की महक घुल जाती है. इस महक को साइंस की भाषा में या अंग्रेजी में 'Petrichor' (पेट्रीकॉर) कहा जाता है. हम सब इस खुशबू के दीवाने हैं. आनंद महिंद्रा ने भी इस खुशबू का जिक्र करते हुए एक पोस्ट शेयर किया. उन्होंने कहा कि अंग्रेजी का यह शब्द इस खुशबू के अहसास को पूरी तरह से बयां नहीं कर पाता है. इसलिए उन्होंने इसका एक बेहद प्यारा और शुद्ध देसी नाम ढूंढ निकाला है.
आनंद महिंद्रा ने क्या नाम दिया?
आनंद महिंद्रा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, "मुझे हाल ही में पता चला कि बारिश के बाद मिट्टी से आने वाली उस ताज़ा खुशबू का एक टेक्निकल नाम भी है: पेट्रीचोर (Petrichor). इस शब्द की शुरुआत कहां से हुई, यह जानने की उत्सुकता में मैंने इसका इतिहास खंगाला. पता चला कि यह शब्द दो चीज़ों से मिलकर बना है: पेट्रा (Petra) = पत्थर या चट्टान, इकोर (Ichor) = ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार, देवताओं की रगों में खून की जगह बहने वाला एक खास तरल पदार्थ. तो इस हिसाब से 'पेट्रीचोर' का मोटा-मोटा मतलब कुछ ऐसा निकलता है- 'पत्थरों का खून' या 'चट्टानों से बहने वाला तरल पदार्थ.' लेकिन ये सारे भारी-भरकम शब्द भारत में इस खुशबू से जुड़े जज्बातों को छू भी नहीं पाते हैं. हमारे देश में तो हम मानसून की पहली फुहार का इंतज़ार किसी रोमांटिक चाहत की तरह करते हैं. हमारे लिए तो शायद इसका नाम 'दिल का चोर' होना ज़्यादा सही रहता."
Recently discovered that the fresh smell of the earth after rain has a technical name: Petrichor.
Curious about its origins, I looked up the etymology. Apparently it was coined from:
Petra = stone or rock
Ichor = the fluid that flowed in the veins of the gods in Greek mythology… pic.twitter.com/hRFpte5Sf1
— anand mahindra (@anandmahindra) June 10, 2026
सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन
जैसे ही आनंद महिंद्रा ने यह पोस्ट शेयर किया, इंटरनेट पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई. लोग उनके इस थॉट की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "महिंद्रा सर, आपने बिल्कुल सही कहा, जो बात हमारी मातृभाषा के शब्दों में है, वो अंग्रेजी के भारी-भरकम शब्दों में कहां." वहीं एक दूसरे यूजर ने कमेंट किया कि पहली बारिश की खुशबू का अहसास सिर्फ एक भारतीय ही समझ सकता है, जिसके लिए 'सोंधापन' शब्द सबसे बेस्ट है.
क्यों खास है मिट्टी की ये खुशबू?
वैज्ञानिकों की मानें तो जब बारिश की बूंदें सूखी मिट्टी पर पड़ती हैं, तो मिट्टी में मौजूद बैक्टीरिया एक खास तरह का केमिकल रिलीज करते हैं, जिसे जियोस्मिन कहते हैं. इसी की वजह से यह जादुई खुशबू पैदा होती है. लेकिन भारतीयों के लिए यह सिर्फ कोई साइंस या केमिकल लोचा नहीं है, बल्कि यह एक इमोशन है. यह खुशबू हमें हमारे गांवों, बचपन के दिनों और कागज की नाव की याद दिलाती है.