आनंद महिंद्रा ने लिखा ऐसा इमोशनल मैसेज, पढ़कर पूरे देश के लोगों के आंखों में आ गए आंसू

Anand Mahindra Emotional Tribute: महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने मशहूर ऐडमैन पियूष पांडे के निधन पर गहरी श्रद्धांजलि दी. पियूष पांडे जिनकी पहचान फेविकॉल, कैडबरी और एशियन पेंट्स जैसे यादगार कैंपेन से जुड़ी है, उनका 70 वर्ष की उम्र में निधन हो गया.

 

Oct 24, 2025, 02:41 PM IST
Anand Mahindra Post: महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने भारतीय विज्ञापन जगत के दिग्गज पियूष पांडे के निधन पर दिल को छू लेने वाला संदेश लिखा. उन्होंने कहा, “हां, उन्होंने विज्ञापन इंडस्ट्री में अमिट छाप छोड़ी, लेकिन मैं उनकी गूंजती हंसी और ज़िंदगी के जज्बे को हमेशा याद रखूंगा.” उन्होंने लिखा कि पियूष हमें यह सिखा गए कि मनाने की कला के गंभीर काम में भी खुशियों और इंसानियत को नहीं भूलना चाहिए.

क्या था जिसके बारे में आनंद महिंद्रा ने लिखा?

आनंद महिंद्रा ने अपने पोस्ट में कहा, “इन द मिडस्ट ऑफ विंटर, आई फाउंड देयर वाज एन इनविंसिबल समर.” उन्होंने बताया कि पियूष के अंदर हमेशा वही ‘समर’ था- जीवन का जोश, रचनात्मकता और मुस्कान. उन्होंने लिखा, “अलविदा मेरे दोस्त, तुमने हम सबकी जिंदगी को और खूबसूरत बना दिया. ओम शांति.” फैशन डिजाइनर मसाबा गुप्ता ने लिखा, “वो एक दिन अचानक मुझे फोन करके एक ब्रांड का नाम सुझाया था- जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगी, और कभी बताऊंगी भी नहीं.” उन्होंने उन्हें द ग्रेटेस्ट कहा. 

वहीं, जाने-माने स्पोर्ट्सकास्टर हर्षा भोगले ने लिखा, “वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेजी बोलती दुनिया में हिंदी का स्वाद जोड़ा. अगर अपने पेशे में निशान छोड़ना है, तो पियूष पांडे बनो- विज्ञापन का गोल्ड जेम्स.” 

कौन थे पियूष पांडे?

पियूष पांडे ने 1982 में Ogilvy & Mather India से करियर शुरू किया. पहले वो एक ट्रेनिंग एकाउंट एग्जीक्यूटिव थे, फिर क्रिएटिव फील्ड में आए और भारतीय विज्ञापन को नई दिशा दी. उन्होंने एशियन पेंट्स – हर खुशी में रंग लाए, कैडबरी – कुछ खास है, और फेविकॉल – एग फिल्म जैसे प्रतिष्ठित ऐड बनाए. साल 2004 में पियूष पांडे पहले एशियाई बने जिन्होंने कान्स लायंस अंतर्राष्ट्रीय रचनात्मकता महोत्सव में ज्यूरी प्रेसिडेंट के रूप में काम किया. उन्हें CLIO Lifetime Achievement Award (2012) और पद्म श्री से सम्मानित किया गया. यह सम्मान पाने वाले भारतीय विज्ञापन जगत के पहले व्यक्ति थे.

क्यों हमेशा याद रखे जाएंगे पियूष पांडे?

पियूष पांडे सिर्फ विज्ञापन नहीं बनाते थे, वो भावनाओं को कहानियों में ढालते थे. उनके शब्दों ने ब्रांड्स को नहीं, बल्कि लोगों के दिलों को छुआ. शायद इसी वजह से आनंद महिंद्रा ने कहा, “वो सिर्फ विज्ञापन नहीं, जिंदगी को बेचते नहीं थे, जिंदगी को सजाते थे.”

