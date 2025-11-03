उन्होंने सिर्फ ट्रॉफी ही नहीं उठाई बल्कि... Anand Mahindra ने ऐसा क्या कहा? पूरा देश खुशी से रो पड़ा

Anand Mahindra Post Women's Cricket World Cup: भारत की महिला क्रिकेट टीम ने बीती रात विश्व चैंपियन का खिताब जीत लिया है और यह ऐतिहासिक पल हर भारतीय के लिए बेहद खास है. भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 52 रनों से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की और पूरे देश को गर्व से भर दिया. मैदान पर जोश, जुनून और आत्मविश्वास का ऐसा नजारा देखने को मिला कि हर भारतीय की आंखें नम हो गईं. इसी मौके पर इंडस्ट्रियलिस्ट आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा ट्वीट किया जिसने सभी को भावनाओं से भर दिया. उनका पोस्ट देखने के बाद ज्यादातर लोग बेहद ही इमोशनल हो गए.

आनंद महिंद्रा ने क्या लिखा अपने ट्वीट में?

अपने एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट पर आनंद महिंद्रा ने लिखा, “उन्होंने सिर्फ ट्रॉफी ही नहीं उठाई. उन्होंने महिला क्रिकेट के खेल को भी ऊंचा उठाया. और ऐसा करते हुए उन्होंने युवा भारतीय चैंपियनों की पूरी नई पीढ़ी को प्रेरित किया. आज रात के इस अपार गौरव के लिए धन्यवाद!” उनके इन शब्दों में गर्व, भावनाएं और प्रेरणा का संगम झलकता है, जिसने सोशल मीडिया पर लाखों भारतीयों का दिल जीत लिया.

लोगों ने इस ट्वीट पर कैसी प्रतिक्रिया दी?

आनंद महिंद्रा के इस संदेश के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. यूजर्स ने लिखा कि यह सिर्फ एक जीत नहीं, बल्कि हर उस भारतीय लड़की की उम्मीद है जो क्रिकेट बैट उठाना चाहती है. कई लोगों ने कहा कि आनंद महिंद्रा जैसे लीडर्स का समर्थन महिला खिलाड़ियों के आत्मविश्वास को और बढ़ाता है.

They didn’t just lift the trophy. They lifted the game of Women’s cricket itself. And while doing so, inspired whole new generations of young Indian champions. Thank you for the enormous pride tonight!!#INDWvSAW pic.twitter.com/S7qpF9iqfG — anand mahindra (@anandmahindra) November 2, 2025

महिला क्रिकेट के इस पल की क्या है खासियत?

यह जीत सिर्फ एक ट्रॉफी का प्रतीक नहीं, बल्कि सालों की मेहनत और समर्पण का परिणाम है. महिला खिलाड़ियों ने दिखा दिया कि क्रिकेट केवल पुरुषों का खेल नहीं, बल्कि भारतीय महिलाओं की ताकत और आत्मविश्वास की कहानी भी है. इस जीत ने देशभर के स्पोर्ट्स स्कूलों और छोटे कस्बों की लड़कियों के दिल में आग जला दी है कि “अगर वो कर सकती हैं, तो मैं क्यों नहीं?” आनंद महिंद्रा जैसे इंडस्ट्री लीडर्स का खुला समर्थन न सिर्फ खिलाड़ियों के लिए सम्मान का विषय है बल्कि यह देश के खेलों में बराबरी के नए अध्याय की शुरुआत भी है.