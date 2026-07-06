/आनंद महिंद्रा ने ढूंढ ही लिया फुटपाथ पर वायलिन बजाने वाला बुजुर्ग आर्टिस्ट, अब ये Video जीत रहा दिल

Anand Mahindra Viral Post: सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसी कहानियां सामने आती हैं जो सीधे दिल को छू जाती हैं. हाल ही में मशहूर उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने एक 80 साल के बुजुर्ग वायलिन वादक भगवान मल्लिक की मदद करने की इच्छा जताई थी. भगवान मल्लिक कोलकाता की सड़कों पर अपना 40 साल पुराना टूटा हुआ वायलिन बजाकर अपना गुजारा करते हैं. आनंद महिंद्रा की यह खोज अब एक बेहद खूबसूरत मोड़ पर आकर पूरी हो चुकी है. उन्होंने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी है कि उनकी कोलकाता टीम ने भगवान मल्लिक को ढूंढ निकाला है और उन तक मदद पहुंचा दी है.
कुछ दिन पहले आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा था. इस वीडियो में एक बुजुर्ग शख्स बेहद गरीबी में भी पूरे स्वाभिमान के साथ फुटपाथ पर वायलिन बजा रहा था. आनंद महिंद्रा इस वीडियो को देखकर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत इस बुजुर्ग की मदद करने का फैसला किया. लेकिन दिक्कत यह थी कि वीडियो में बुजुर्ग का पता नहीं था. इसके बाद आनंद महिंद्रा ने अपनी कोलकाता ऑफिस की टीम को काम पर लगाया. आखिरकार उनकी टीम के सदस्य सौम्यदीप और उनके साथी ने भगवान मल्लिक को ढूंढ निकाला.
'सारे जहां से अच्छा' की धुन ने जीता दिल
जैसे ही आनंद महिंद्रा की टीम भगवान मल्लिक और उनकी पत्नी के पास पहुंची, माहौल बेहद भावुक हो गया. आनंद महिंद्रा की तरफ से दी गई मदद को स्वीकार करते हुए भगवान मल्लिक ने अपनी खुशी जाहिर की. उन्होंने टीम के सामने अपने उसी पुराने वायलिन पर 'सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा' की धुन बजाई. इस पल का वीडियो जब आनंद महिंद्रा ने एक्स पर शेयर किया, तो लोग इसे देखकर बेहद भावुक हो गए. आनंद महिंद्रा ने भगवान मल्लिक की तारीफ करते हुए उन्हें शालीनता और गरिमा की जीती-जागती मिसाल बताया.
I’m grateful to Soumyadip and his colleague from our Kolkata office for locating Bhagwan Mallick & his wife, & delivering my small contribution.
His way of saying thank you?
By playing Saare Jahan Se Achha.
Dignity and grace, personified.
I hope others in the community will… https://t.co/QqjhVsiTop pic.twitter.com/QuHMQcmwFP
— anand mahindra (@anandmahindra) July 4, 2026
80 की उम्र में भी स्वाभिमान की मिसाल
भगवान मल्लिक की कहानी हर किसी को प्रेरणा देने वाली है. 80 साल की उम्र और कमजोर होती आंखों की रोशनी के बावजूद उन्होंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया. वे हर दिन कोलकाता की सड़कों पर बैठते हैं और अपने 40 साल पुराने टूटे वायलिन से सुर बिखेरते हैं. इसी संगीत के दम पर वे अपनी और अपनी पत्नी की जिंदगी की गाड़ी चला रहे हैं. सोशल मीडिया पर 'Vertigo_Warrior' नाम के अकाउंट से उनका वीडियो पहली बार शेयर किया गया था, जिसके बाद यह आनंद महिंद्रा तक पहुंचा.
आनंद महिंद्रा ने लोगों से की ये खास अपील
आनंद महिंद्रा ने एक बहुत ही गहरी और खूबसूरत बात कही है. उन्होंने सिर्फ आर्थिक मदद देकर अपना पल्ला नहीं झाड़ा, बल्कि लोगों से एक खास अपील भी की. महिंद्रा ने कहा कि कलाकारों को पैसे से ज्यादा दर्शकों की जरूरत होती है. उन्होंने कोलकाता के लोगों से गुजारिश की कि वे जब भी उस रास्ते से गुजरें, तो भगवान मल्लिक के पास थोड़ी देर रुकें और उनका संगीत सुनें. एक सच्चे कलाकार के लिए उसका सम्मान और उसकी कला को सुनने वाले लोग ही सबसे बड़ी पूंजी होते हैं.
आनंद महिंद्रा के इस कदम की इंटरनेट पर जमकर तारीफ हो रही है. लोग कह रहे हैं कि देश के इतने बड़े बिजनेसमैन होने के बाद भी आनंद महिंद्रा जमीन से जुड़े कलाकारों की इतनी फिक्र करते हैं.