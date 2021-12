विदेशी भाई-बहन ने कैमरे के सामने दिए गजब एक्सप्रेशन, आनंद महिंद्रा तारीफ करते नहीं थक रहे

Anand Mahindra Tweet: उद्योगपति आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) रोजाना अपने ट्विटर अकाउंट पर कोई न कोई वीडियो या पोस्ट शेयर करते रहते हैं. वह या तो इंस्पीरेशनल होता है या फिर मजेदार. अपने फॉलोअर्स के वीडियो को भी वह अपने पेज पर शेयर करने नहीं भूलते. अपने फैन्स को एंटरटेन करने के लिए मशहूर आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने एक और पोस्ट शेयर किया है. जिसमें विदेशी भाई-बहन एक बॉलीवुड सॉन्ग को शानदार एक्सप्रेशन के साथ गाते हुए दिखाई दे रहे हैं.

आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक और वीडियो (Viral Video) शेयर किया है. यह वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में, एक विदेशी भाई-बहन बॉलीवुड सॉन्ग 'रातां लंबियां...' के लिरिक्स को गाते हुए डांस कर रहे हैं. उन्हें देखकर आप भी गाने के लिरिक्स को जरूर गुनगुनाने लगेंगे. इंस्टाग्राम पर Kili Paul नाम के यूजर ने अपने इस वीडियो को शेयर किया है. वीडियो को कैप्शन में कई सारे हैशटैग हैं, जिन्हें देखकर समझा जा सकता है कि ये तन्जानिया देश से हैं और रिश्ते में भाई-बहन हैं. वीडियो के कैप्शन में लिखा, 'हमने अभी तक इस आवाज के साथ काम नहीं किया.'

I’m jumping on the bandwagon and joining their huge and growing fan club. Their expressions & spirit lifts my spirits. https://t.co/vuDN2aNmfX

— anand mahindra (@anandmahindra) December 24, 2021