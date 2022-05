Anand Mahindra ने पूरा किया अपना वादा, इडली अम्मा को मिला नया घर; देखें Photos

Anand Mahindra Gift To Idli Dadi: बिजनेस टाइकून आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने कुछ दिन पहले मदर्ड डे के मौके पर 'इडली दादी' (Idli Dadi) के नाम से मशहूर के कमलाथल (K Kamlathal) को ऐसा तोहफा दिया है जिसे वो कभी भुला नहीं पाएंगी. आनंद महिंद्रा ने उन्हें एक प्यारा सा नया घर गिफ्ट किया, जिसकी तस्वीर अब सामने आई है. एक रुपए में इडली बेचने वाली दादी ने कहा कि इस महीने के आखिर तक वह अपने नए घर में शिफ्ट हो जाएंगी. इडली दादी मंगलवार को अपने नए घर में विजिट किया. बता दें कि दादी तमिलनाडु की कोयंबटूर की रहने वाली हैं और लोग उनके काम की बहुत सराहना करते हैं.

देश के जाने-माने उद्योगपति आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) के इस नेक काम की सभी काफी वाहवाही कर रहे हैं. गौरतलब है कि के कमलाथल (K Kamlathal) अपने शहर और आस-पास के इलाकों में 'इडली पट्टी' या 'इडली दादी' (Idli Amma) के नाम से मशहूर हैं. एक रुपए में इडली बेचने वाली दादी के काम से प्रभावित होकर मदर्स डे के मौके पर आनंद महिंद्रा ने तोहफे में घर गिफ्ट करने का वादा किया था. अब इडली दादी के नए घर की तस्वीरें भी वायरल हो गई हैं. न्यूज एजेंसी एएनआई ने तस्वीरों को ट्वीट किया है.

देखें ट्वीट-

Coimbatore, Tamil Nadu | Kamalathal, fondly called 'Idli Paati' known for selling idlis for Re 1, got a new house from Mahindra Group

"I am very happy that I have got a new house now and will shift to the new house by end of this month," she said (10.05) pic.twitter.com/e1BL5qmasT

— ANI (@ANI) May 11, 2022