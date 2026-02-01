Advertisement
महिंद्रा भी हुए इस जन्नत के मुरीद! स्पीति के 'की मठ' को बताया धरती का स्वर्ग, देखें तस्वीर

स्पीति घाटी का की मठ ऊंचे पहाड़ों में बसा स्वर्ग जैसा स्थल है, जिसका शांत माहौल और खूबसूरत नज़ारा पर्यटकों को पसंद है. कठिन रास्तों और कम परिचित होने के बावजूद, इसकी आध्यात्मिकता और प्राकृतिक माहौल इसे खास बनाते हैं. आनंद महिंद्रा ने इसे धरती पर स्वर्ग बताया. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 01, 2026, 09:06 AM IST
उद्योगपति आनंद महिंद्रा जितने अपने बिजनेस और महिंद्रा की गाड़ियों के लिए जाने जाते हैं, उतने ही उनके ट्वीट्स भी चर्चा में रहते हैं. खासकर उनके मंडे मोटिवेशन को लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं. सोशल मीडिया के जरिए वे सीधे अपने फॉलोअर्स से जुड़ते हैं और अपने विचार साझा करते हैं. हाल ही में उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया है जिसमें वे स्पीति घाटी के की मठ की खूबसूरती की सराहना की. ऊंचे पहाड़ों की गोद में बसा यह मठ, शांत वातावरण और आध्यात्मिक अनुभव के लिए जाना जाता है.

अद्भुत नजारे और आध्यात्मिक माहौल होने के बावजूद पूरी दुनिया अब तक की मठ की ओर नहीं आई है. यह रहस्य है कि इतने खूबसूरत और शांतिपूर्ण स्थल को लोग इतना कम जानते हैं. स्पीति की कठोर जलवायु और कठिन रास्तों के कारण अधिकांश पर्यटक इसे चुनौती मानकर टाल देते हैं. लेकिन जो लोग यहां आते हैं, वे हमेशा कहते हैं कि कठिनाई के बावजूद यह अनुभव बेहद खास है. की मठ की यह अनदेखी इसे और भी रहस्यमयी और आकर्षक बनाती है.

शांति का अद्भुत तोहफा

की मठ की सबसे बड़ी खूबी इसकी शांति है. यहां का माहौल इतना सुकून देने वाला है कि इंसान अपने हर तनाव और परेशानियों को भूल जाता है. आनंद महिंद्रा ने भी इसे इसकी सबसे बड़ी खासियत बताया है. मठ के भीतर घंटों बैठना, पहाड़ों के बीच से बहती हवा का आनंद लेना और आसपास की प्राकृतिक सुंदरता को देखना, किसी ध्यान या मेडिटेशन से कम नहीं है. यही शांति लोगों को बार-बार यहां खींच लाती है.

 

आध्यात्मिक और प्राकृतिक अनुभव का मेल

की मठ सिर्फ ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक अनुभव का मेल भी है. यहां के ऊंचे पहाड़, घाटियों से बहती नदियां और शांत वातावरण पर्यटक को हर बार नया अनुभव देते हैं. स्थानीय संस्कृति और मठ का जीवन शैली भी यात्रियों को बहुत भाता है. आनंद महिंद्रा ने कहा कि यह जगह न केवल यात्रा का अनुभव देती है, बल्कि आत्मा को भी पोषण देती है. इसलिए स्पीति का की मठ हर यात्री के लिए एक अनोखा अनुभव बन जाता है.

‘की मोनेस्ट्री’ पर कब-कब आक्रमण किए

keymonasteryspiti.org की रिपोर्ट के अनुसार, की मोनेस्ट्री ने अपने इतिहास में कई आक्रमण और प्राकृतिक आपदाएं झेली हैं. 17वीं शताब्दी में मंगोलों ने इस मठ पर हमला कर लूटपाट की थी. इसके बाद 1820 में लद्दाख–कुल्लू संघर्ष के दौरान मठ को नुकसान पहुंचा. 1841 में डोगरा–सिख सेनाओं की लड़ाई के दौरान मठ को आग के हवाले कर दिया गया. डोगरा सेना ने इसे भारी क्षति पहुंचाई और उसी साल सिख सेनाओं ने भी मठ को तहस-नहस कर दिया. बाद में 1975 में आए भीषण भूकंप ने मठ को और नुकसान पहुंचाया.

 

