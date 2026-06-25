Anand Mahindra Violinist Video: कोलकाता की सड़कों पर वायलिन बजाने वाले 80 साल के बुजुर्ग भगवान मलिक ने टूटे हुए वायलिन और कमजोर आंखों के साथ सड़क किनारे बैठे थे. तभी किसी ने उनकी बेहतरीन धुन को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया और उसे सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसके बाद यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस भावुक कर देने वाले वीडियो ने महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा का दिल भी जीत लिया है. आनंद महिंद्रा ने बुजुर्ग की कला और संघर्ष को सलाम करते हुए उनकी मदद करने का फैसला किया है.
कोलकाता की सड़कों से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसे देखकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी. सोशल मीडिया पर इन दिनों 80 साल के एक बुजुर्ग का वीडियो खूब शेयर किया जा रहा है. यह बुजुर्ग कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि एक बेहद प्रतिभाशाली कलाकार हैं जिनका नाम भगवान मलिक है. वह कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में सड़क किनारे बैठकर वायलिन बजाते हैं. उनके वायलिन की धुन जितनी खूबसूरत है, उतनी ही दर्दभरी उनकी कहानी है.
सिर्फ 100 रुपये की कमाई
भगवान मलिक जिस वायलिन को बजाते हैं, वह करीब 40 साल पुराना है और पूरी तरह से टूट चुका है. बढ़ती उम्र के कारण उनकी आंखों की रोशनी भी अब ठीक नहीं है. इसके बावजूद वह हर दिन शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक न्यू टाउन बस स्टैंड और डीएलएफ सबवे के पास बैठते हैं. वह यह सब किसी शोहरत या तालियों के लिए नहीं करते हैं. उनका मकसद सिर्फ अपनी और अपनी पत्नी की दो वक्त की रोटी का इंतजाम करना है. इस कड़ी मेहनत के बाद वह दिनभर में मुश्किल से 100 रुपये कमा पाते हैं.
I’d like to contribute, along with many others, who I know will be moved by his passion…
The video didn’t seem to provide details of how & where. https://t.co/hAkvZDbWev
— anand mahindra (@anandmahindra) June 24, 2026
बचपन से शुरू हुआ सफर
भगवान मलिक की जिंदगी शुरू से ही संघर्षों से भरी रही है. बचपन में ही उनके माता-पिता का साया सिर से उठ गया था. उनके पिता भी वायलिन बजाते थे और उन्हीं से भगवान मलिक ने यह हुनर सीखा था. पिता की मौत के बाद यही वायलिन उनके जीने का एकमात्र सहारा बन गया. तब से लेकर आज तक यानी पिछले कई दशकों से वह सड़कों पर संगीत सुनाकर अपना पेट पाल रहे हैं. इस उम्र में भी उनका स्वाभिमान ऐसा है कि वह किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते बल्कि अपनी कला के दम पर जीते हैं.
आनंद महिंद्रा ने क्या कहा
जब इस बुजुर्ग कलाकार का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वायरल हुआ, तो यह आनंद महिंद्रा तक पहुंचा. आनंद महिंद्रा हमेशा देश के कोने-कोने से ऐसी प्रतिभाओं को खोजते हैं और उनकी मदद करते हैं. भगवान मलिक का वीडियो देखकर वह खुद को रोक नहीं पाए. उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि वह इस बुजुर्ग संगीतकार के जुनून से बेहद प्रभावित हैं. उन्होंने कहा कि वह और उनके जैसे कई लोग जो इस वीडियो को देखकर भावुक हुए हैं, इस बुजुर्ग की मदद करना चाहते हैं. आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया यूजर्स से बुजुर्ग का पता और डिटेल्स भी मांगी.
सोशल मीडिया ने बदली जिंदगी
इस कहानी की शुरुआत कंटेंट क्रिएटर आराधना चटर्जी ने की थी. उन्होंने मई के महीने में सबसे पहले भगवान मलिक का वीडियो शेयर किया था. इसके बाद इंटरनेट की जनता ने इस वीडियो को इतना शेयर किया कि यह देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक तक पहुंच गया. सोशल मीडिया के सहयोग से अब तक भगवान मलिक के लिए 1 लाख रुपये जुटाए जा चुके हैं. साथ ही उन्हें एक नया वायलिन भी गिफ्ट किया गया है. आनंद महिंद्रा के आगे आने के बाद अब उम्मीद है कि इस बुजुर्ग कलाकार के जीवन के आखिरी दिन थोड़े आसान और सुकूनभरे हो जाएंगे.