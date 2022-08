Mahindra: आनंद महिंद्रा ने ट्विटर पर खेला 'KBC'? वीडियो शेयर कर फैंस को दिए चार ऑप्शंस!

Trending On Social Media: बिजनेस टाइकून आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर (Twitter) पर काफी एक्टिव रहते हैं. आपने भी अक्सर उनके ट्वीट्स के बारे में सुना ही होगा. वो कभी कुछ फनी तो कभी कुछ इंस्पायरिंग (Inspiring) शेयर करते रहते हैं. लेकिन इस बार उन्होंने एक अनोखे जुगाड़ू वीडियो को शेयर किया है. इस वीडियो (Viral Video) को देखकर आप भी अपना सिर खुजलाने पर मजबूर हो जाएंगे. हालांकि ये वीडिया वाकई में काफी मजेदार है.

दिए चार ऑप्शंस

इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स ने अपने घर के मेन गेट को कार (Car) के एक पार्ट से अटैच कर दिया है. इसकी वजह से पहली झलक में देखने से ये दरवाजा नहीं बल्कि एक कार ही लगती है. इस अतरंगी वीडियो को शेयर (Share) कर महिंद्रा ने यूजर्स को चार ऑप्शंस भी दिए हैं. चारों ऑप्शंस जानने और ट्रेंडिंग वीडियो को देखने के लिए आप भी इस ट्वीट (Tweet) पर एक नजर जरूर डालें...

This person is:

1) A passionate car lover?

2) An introvert who doesn’t want anyone to try and enter his home?

3) Someone innovative with a quirky sense of humour?

4) All of the above? pic.twitter.com/CZxhGR7VDb

— anand mahindra (@anandmahindra) August 19, 2022