आखिर कौन हैं डॉ. आरके नायर? जिनकी तारीफ करते नहीं थक रहे आनंद महिंद्रा

Anand Mahindra Viral Post: पर्यावरण की चिंता दिन-ब-दिन बढ़ रही है. ऐसे में भारत के एक व्यक्ति डॉ. आरके नायर अपनी मेहनत से साबित कर रहे हैं कि एक व्यक्ति भी बड़ा बदलाव ला सकता है. उनकी मियावाकी विधि से बनाए गए दुनिया के सबसे बड़े जंगल ने न सिर्फ भारत, बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है. उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने उनकी तारीफ की और इसे एक प्रेरणादायक कदम बताया.

आनंद महिंद्रा ने की जमकर तारीफ

महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया पर डॉ. आरके नायर की तारीफ की. उन्होंने लिखा, “मैं जानता था कि मियावाकी जंगल क्या होता है, लेकिन मुझे डॉ. नायर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और न ही यह पता था कि उन्होंने भारत में दुनिया का सबसे बड़ा मियावाकी जंगल बनाया. जब अमेरिका ने पर्यावरण को अपनी प्राथमिकता से हटा दिया है, तब मैं बहुत खुश हूं कि हमारे बीच डॉ. आरके नायर जैसे नायक हैं.” महिंद्रा की यह बात लोगों के दिलों को छू गई. उन्होंने बताया कि छोटे स्तर पर शुरू होने वाली कोशिशें भी बड़ा बदलाव ला सकती हैं. डॉ. आरके नायर का काम गुजरात के कच्छ जैसे क्षेत्रों में इसकी मिसाल है.

I knew what a Miyawaki forest was but had no idea about Dr Nair and how he had created the world’s largest such forest in India.

At a time when the U.S has taken sustainability off its priority list I am just grateful that we have such heroes amongst us…

pic.twitter.com/WNra4TnhVP

— anand mahindra (@anandmahindra) April 9, 2025