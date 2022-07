Anand Mahindra: आनंद महिंद्रा को पसंद आई ये अनोखी जुगाड़, VIDEO देख आप भी रह जाएंगे हैरान

Trending Jugaad Video: इंटरनेट पर हर रोज ना जाने कितने वीडियोज पोस्ट (Post) किए जाते हैं. इनमें से कुछ वीडियोज इनोवेटिव होते हैं. आपको बता दें कि बिजनेस टाइकून आनंद महिंद्रा ट्विटर (Twitter) पर कुछ ना कुछ शेयर करते रहते हैं. इतना ही नहीं वो अपने फैंस को भी जवाब देते हैं. अगर आप भी इन्हें फॉलो करते होंगे तो आपको भी इनके गजब के सेंस ऑफ ह्यूमर (Sense Of Humour) के बारे में पता ही होगा. इस बार भी इन्होंने कुछ अतरंगी सा ही शेयर किया है. इस वीडियो को देखकर आप भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाएंगे.

सीढ़ी है लेकिन दिख नहीं रही!

इस वीडियो में एक सीढ़ी (Stairs) जैसा पैटर्न देखा जा सकता है, लेकिन ये डिजाइन एक दीवार से सटा हुआ है. आप भी सोच रहे होंगे कि अगर किसी को इस सीढ़ी का इस्तेमाल करना हो तो कैसे करेंगे. अगर आपके दिमाग (Brain) में भी ये सवाल आया है तो कंफ्यूज ना होकर सबसे पहले इस वायरल वीडियो (Viral Video) को जरूर देखें...

Outstanding. So simple yet creative. Apart from de-cluttering space, this actually adds an attractive aesthetic element to an otherwise stark exterior wall. Should make Scandinavian designers envious!! (Don’t know where this is from. Received in my #whatsappwonderbox ) pic.twitter.com/IBC6RR591y

— anand mahindra (@anandmahindra) July 16, 2022